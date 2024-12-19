NASA и SpaceX объединяются для нового испытания Starship, которое пройдет 11 января 2025 года. Основные задачи миссии — вернуть ускоритель Super Heavy, протестировать усовершенствованную тепловую защиту и успешно завершить миссию приводнением корабля в Индийском океане. NASA активно участвует в испытаниях, наблюдая за полетом с помощью тепловизионных камер.

Федеральное управление гражданской авиации США дало добро на очередной, уже седьмой, испытательный полет космического корабля Starship от SpaceX. Старт запланирован на раннее утра 11 января 2025 года. На этот раз запуск пройдет с техасской площадки, где уже подготовили обновленные прототипы: верхнюю ступень Ship 33 и мощный ускоритель Super Heavy 14.

Главная задача полета — вернуть ускоритель Super Heavy и отработать технологию его "поимки". Если получится, это станет серьезным шагом к многоразовости ракет. Тем временем сам корабль Starship завершит свою миссию приводнением в Индийском океане.

Еще одна важная проверка — тепловая защита. Раньше она давала сбои. Теперь усовершенствования готовы, и их проверка станет одним из ключевых моментов полета.

NASA не просто наблюдает со стороны, но активно участвует. Особенно их интересует вход Starship в атмосферу. Для этого они задействуют специальный самолет Gulfstream V с тепловизионными камерами. Эти "глаза" будут ловить каждую искру, каждое колебание температуры.

К слову, самолету предстоит выполнять непростую задачу: летать в темноте, без огней, что потребовало особых согласований. Наблюдения начнутся, как только Starship появится на горизонте, и завершатся, когда он коснется воды Индийского океана.