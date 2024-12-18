В сентябре на объекте SpaceX в Калифорнии произошел сбой энергоснабжения, оставивший центр управления миссией без связи почти на час. Это случилось в ходе исторической миссии Polaris Dawn, где впервые частные астронавты вышли в открытый космос. Благодаря спутникам Starlink связь с экипажем была сохранена, но инцидент вызвал вопросы у экспертов и регулирующих органов.

В сентябре на объекте SpaceX случился сбой с энергией. Центр управления миссией остался "в темноте" почти на час. А дело происходило, чтобы вы понимали, во время миссии Polaris Dawn — впервые частники рискнули выйти в открытый космос.

На борту корабля Dragon находился миллиардер Джаред Айзекман и трое его товарищей-астронавтов. Но даже без управления на земле связь не пропала — спасли спутники Starlink. Экипажу ничего не грозило.

По словам одного источника из Reuters, главная задача операторов — держать всё под контролем и быстро реагировать на любые неполадки. А тут целый час без связи.

SpaceX, разумеется, сразу отрапортовала о проблеме в NASA. Особенно учитывая, что через пару недель собирались запускать очередной корабль, но уже с астронавтами самого агентства. Успокоили: всё починили, больше так не повторится.

А вот с FAA — вопрос. Сообщили ли о случившемся там? Ответа пока нет. А ведь это ведомство заведует лицензиями на космические старты.