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Разгон М
Российские ученые создали мощные воспламенители нового поколения с применением СВС-пленки
Инженеры Омского НИИ приборостроения разработали первые в России энергетические воспламенители с применением СВС-пленки. Устройства обеспечивают мгновенный нагрев до 1300°C и значительно превосходят зарубежные аналоги по эффективности. Новинка найдет применение в космической индустрии, горнодобывающей отрасли, дорожном строительстве и автомобилестроении. В данный момент завершены испытания, и начато серийное производство.

Инженеры Омского НИИ приборостроения, входящего в состав холдинга «Росэлектроника», представили уникальную разработку — энергетические воспламенители с применением СВС-пленки. Эта технология основана на принципе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, что обеспечивает мгновенный нагрев до 1300°C. По своим характеристикам новинка значительно превосходит зарубежные аналоги, предлагая широкий спектр преимуществ.

СВС-пленка представляет собой инновационный материал, способный мгновенно разогреваться при контакте с пиротехническим зарядом. Благодаря большой площади соприкосновения, поджиг с использованием этой технологии становится гораздо эффективнее. По сравнению с традиционными воспламенителями, эффективность возрастает в десятки раз.

Генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский подчеркнул, что это первая в России разработка такого рода. По его словам, отечественные воспламенители превосходят зарубежные аналоги по энергетическим характеристикам и способны заменить импортные устройства, которые уступают как по мощности, так и по эффективности.

На данный момент специалисты завершили тестирование макетных и опытных образцов. Начато освоение серийного производства, включая внедрение автоматизированных систем.

#космос #наука
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