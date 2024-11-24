На дорогах Южной Кореи уже можно встретить тестовые образцы нового поколения кроссовера Kia Seltos. Этот автомобиль обещает стать не просто обновленной версией. Новинка значительно увеличится в размерах и получит новый дизайн, который отразит последнюю философию компании под названием Opposites United. Внешность кроссовера будет вдохновлена электрическим Kia EV5.
Ожидается, что новый Kia Seltos 2026 будет иметь удлиненную колесную базу — до 2660 мм.
Массовое производство нового Seltos намечено на август 2025 года, а в продажу кроссовер поступит как модель 2026 года.
Одной из ключевых новинок станет появление гибридной силовой установки. Впервые в истории модели Seltos будет доступен вариант с гибридным мотором. Система будет основана на проверенном 1,6-литровом атмосферном двигателе, который уже используется в таких моделях, как Hyundai Kona и Kia Niro. Этот двигатель отличается высокой экономичностью, что позволит новому Seltos расходовать всего 3,9 литра бензина на 100 км, как и его ближайшие аналоги.
Дизайн нового Kia Seltos будет основан на последних тенденциях бренда. Новая философия Opposites United предполагает сочетание противоположностей — агрессивных линий и мягких очертаний. Передняя часть получит обновленную оптику и более массивную решетку радиатора, напоминающую электрические модели марки.
В новом Seltos появится обновленный комплекс систем помощи водителю, включая современные ассистенты парковки, адаптивный круиз-контроль и расширенные функции предотвращения столкновений. Мультимедийная система получит новые возможности интеграции с мобильными устройствами и обновленный интерфейс для удобства пользователя.