Kia представила новое поколение кроссовера Seltos, который выйдет на рынок в 2026 году. Модель станет больше и просторнее, получит гибридную силовую установку и новый дизайн, вдохновленный электрическим Kia EV5.

На дорогах Южной Кореи уже можно встретить тестовые образцы нового поколения кроссовера Kia Seltos. Этот автомобиль обещает стать не просто обновленной версией. Новинка значительно увеличится в размерах и получит новый дизайн, который отразит последнюю философию компании под названием Opposites United. Внешность кроссовера будет вдохновлена электрическим Kia EV5.

Ожидается, что новый Kia Seltos 2026 будет иметь удлиненную колесную базу — до 2660 мм.

Массовое производство нового Seltos намечено на август 2025 года, а в продажу кроссовер поступит как модель 2026 года.

Одной из ключевых новинок станет появление гибридной силовой установки. Впервые в истории модели Seltos будет доступен вариант с гибридным мотором. Система будет основана на проверенном 1,6-литровом атмосферном двигателе, который уже используется в таких моделях, как Hyundai Kona и Kia Niro. Этот двигатель отличается высокой экономичностью, что позволит новому Seltos расходовать всего 3,9 литра бензина на 100 км, как и его ближайшие аналоги.

Дизайн нового Kia Seltos будет основан на последних тенденциях бренда. Новая философия Opposites United предполагает сочетание противоположностей — агрессивных линий и мягких очертаний. Передняя часть получит обновленную оптику и более массивную решетку радиатора, напоминающую электрические модели марки.

В новом Seltos появится обновленный комплекс систем помощи водителю, включая современные ассистенты парковки, адаптивный круиз-контроль и расширенные функции предотвращения столкновений. Мультимедийная система получит новые возможности интеграции с мобильными устройствами и обновленный интерфейс для удобства пользователя.