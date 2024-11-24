Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» обнаружили аномально высокую температуру в аккреционном диске звезды FU Orionis, что ставит под сомнение существующие теории о процессах в звездах. Исследования показали, что температура в диске достигает 16 000 кельвинов, что в два раза выше предыдущих предсказаний.

Группа исследователей решила узнать больше о взаимодействиях между поверхностью FU Ori и её аккреционным диском, который снабжает звезду газом уже почти 90 лет. Для этого использовались современные инструменты телескопа: спектрографы COS (Cosmic Origins Spectrograph) и STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph).

«Наша цель была исследовать наиболее горячие области аккреционного диска, измеряя температуру ближе к его внутреннему краю, чем это было возможно ранее», — отмечает Линн Хилленбранд, соавтор исследования. Оказалось, что наблюдения в ультрафиолетовом спектре выявили гораздо более яркое излучение, чем предполагалось теорией.

FU Ori относится к классу молодых звёзд, которые характеризуются резкими изменениями яркости. Эти звезды входят в группу так называемых классических звёзд типа T Тельца, формирующихся путём аккреции вещества из околозвездного диска. Однако объекты типа FU Orionis выделяются своей нестабильностью: аккреционный диск звезды неустойчив, что вызывает сближение материала с поверхностью звезды и его последующее падение.

Процессы делают звезды FU Ori значительно ярче, чем типичные звёзды типа T Тельца. Благодаря наблюдениям «Хаббла» выяснилось, что область вокруг звезды FU Ori значительно горячее, чем предсказывали прежние модели.

Измерения показали, что температура аккреционного диска FU Ori достигает 16 000 кельвинов. Это почти в три раза больше температуры поверхности Солнца и примерно в два раза выше предыдущих расчётов. «Это открытие вызывает серьёзные вопросы о том, как объяснить такую высокую температуру, и заставляет пересмотреть наши представления о процессах в аккреционных дисках», — поясняет Адольфо Карвальо, руководитель исследования.

Чтобы объяснить аномальную температуру, астрономы предложили пересмотреть геометрию аккреционного диска FU Ori. Согласно их гипотезе, материал из аккреционного диска приближается к поверхности звезды, создавая горячую ударную волну в момент соприкосновения. Эта ударная волна испускает интенсивное ультрафиолетовое излучение, что и вызывает резкий рост температуры во внутренней области аккреционного диска.