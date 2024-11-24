Астрофизики из Университета Колорадо с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили новые детали о галактиках, известных как Ультракрасные сплющенные объекты. Эти невидимые для большинства телескопов галактики излучают в основном инфракрасный свет и содержат огромное количество пыли.

Группа астрофизиков из Университета Колорадо в Боулдере представила результаты исследований, касающихся загадочных галактик — Ультракрасных сплющенных объектов (Ultra-red Flattened Objects, UFO). Эти галактики удалось исследовать благодаря космическому телескопу «Джеймс Уэбб» (JWST). Ранее они оставались недоступными для наблюдений с помощью старых технологий, таких как телескоп «Хаббл», из-за крайне низкого уровня видимого света, который они излучают.

Телескоп «Джеймс Уэбб» оказался настоящим прорывом в изучении галактик, подобных UFO. «Этот инструмент позволяет нам видеть такие типы галактик, которые ранее были за гранью наших возможностей», — заявил ведущий автор исследования, Джастус Гибсон. Ранее астрономы полагали, что уже хорошо понимают близкие к нам галактики, однако новые данные ставят под сомнение прежние предположения о структуре и эволюции Вселенной.

Ультракрасные сплющенные объекты были впервые обнаружены на снимках, сделанных в рамках исследования JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES). Эти галактики обладают характерным красным цветом, так как основной источник их света — инфракрасное излучение. Видимый свет, который они всё же испускают, крайне слаб и находится на грани восприятия человеческим глазом. Именно благодаря сбору инфракрасного света, JWST идеально подходит для изучения таких объектов, которые остаются невидимыми для обычных телескопов.

На снимках JWST команда исследователей из Университета Колорадо обнаружила 56 таких галактик. Эти объекты содержат в десятки раз больше пыли, чем наш Млечный Путь, что делает их особенно трудноразличимыми. Пылевые облака блокируют около 50% исходящего из них света, что создаёт уникальные условия для их исследования. «Эти галактики парят во Вселенной, оставаясь совершенно невидимыми для традиционных методов наблюдения», — подчёркивает Эрика Нельсон, соавтор исследования и доцент кафедры астрофизики в Университете Колорадо.

Учёные прибегли к помощи компьютерного моделирования. По расчётам, эти галактики, вероятно, имеют форму дисков, напоминающих наш Млечный Путь. Однако возникает множество вопросов, в частности, как именно они накопили такое огромное количество пыли. Ответов пока немного, но исследования продолжаются.