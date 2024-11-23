Инженеры RuVDS успешно развернули несколько нейросетей, используя минимальные ресурсы, сравнимые с возможностями обычного смартфона. Эксперимент показал, что современные технологии машинного обучения могут эффективно работать даже на недорогих конфигурациях, открывая новые возможности для обучения и исследований в виртуальной среде.

На виртуальном сервере российского хостинг-провайдера RuVDS был проведен интересный эксперимент, связанный с развертыванием нейросетей. Инженеры-энтузиасты смогли выполнить все поставленные задачи, используя минимальные вычислительные ресурсы, сравнимые с мощностями современного смартфона.

Согласно пресс-релизу компании, удалось создать и настроить несколько нейросетей, включая мультимодальные модели LLaMA и LLaVA последних версий, при этом стоимость задействованной конфигурации не превышала 5 тысяч рублей.

Настроенные нейросети в ходе эксперимента смогли продемонстрировать поддержку диалога, анализ изображений, а также распознавание текста. Данный эксперимент показал, что технологии машинного обучения могут успешно применяться даже при наличии ограниченных ресурсов, а также подтвердил потенциал использования виртуальной среды компании для обучения работе с интеллектуальными системами.