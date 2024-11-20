SpaceX планирует вторую попытку захвата ускорителя Starship с помощью механических «рук» на стартовой башне. Этот рискованный манёвр требует высочайшей точности и объединяет работу человека и технологий для достижения нового этапа в космических запусках.

Первая попытка захвата ускорителя во время запуска Flight 5 вызвала восторг у наблюдателей. «Этот момент напомнил, за что мы любим SpaceX — за эффект вау, который они снова подарили нам», — отметил один из экспертов. Однако глава компании Илон Маск уточнил, что успех был достигнут буквально на грани. Несколько секунд отделяли миссию от провала, который мог бы обернуться серьёзными экологическими и инфраструктурными проблемами.

Для второй попытки SpaceX решила внести изменения в процесс принятия решений. В рамках запуска Flight 6 финальное решение о посадке ускорителя Super Heavy будет приниматься не только компьютерами, но и с участием человека. Это редкое отклонение от стандартных процедур SpaceX, которые обычно полностью автоматизированы.

Эксперты компании объясняют: «Хотя компьютеры значительно быстрее, человек всё ещё обладает уникальной способностью к проверке и анализу сложных ситуаций. Мы решили сохранить человека в цепочке решений исключительно для дополнительного контроля».

Временной интервал для принятия решения ограничен: с T+2:44 до T+3:38. В этот момент двигатель ускорителя завершает свою работу, и пусковая башня должна быть полностью готова к началу операции по захвату.

Поймать и удержать Super Heavy — задача значительно сложнее, чем посадка проверенного временем Falcon 9. Это связано с размером и массой ускорителя, а также с более сложной траекторией его возвращения. Однако успешная первая попытка доказала, что эта технология реальна.

SpaceX продолжает настраивать системы, чтобы минимизировать риски. В частности, компания уделяет особое внимание синхронизации работы пусковой башни и самих механических «рук». Малейшая ошибка в этой сложной цепочке процессов может привести к неудаче.