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ispace раскрывает финансовые достижения и готовится к запуску Mission 2 в 2025 году
Компания ispace, лидер в области лунных исследований, объявила финансовые результаты за второй квартал, отметив значительный рост продаж полезной нагрузки.

Компания ispace, лидер в области лунных исследований, поделилась финансовыми результатами за второй квартал финансового года, завершающегося 31 марта 2025 года. Также стало известно, что запуск Mission 2, проводимый в партнерстве со SpaceX, запланирован на январь 2025 года.

Лунный посадочный модуль RESILIENCE, ключевой компонент Mission 2, находится на финальном этапе подготовки. В ближайшее время он будет доставлен во Флориду для заключительных проверок и подготовки к запуску.

Результаты второго квартала демонстрируют значительное улучшение по сравнению с предыдущим годом. Продажи полезной нагрузки для Mission 3 заметно выросли. По словам финансового директора компании, Джумпей Нодзаки:

"Наши финансовые показатели подтверждают устойчивый прогресс в продажах. Мы заключили меморандумы о взаимопонимании и временные соглашения с космическими агентствами, правительственными организациями и коммерческими компаниями на сумму $99 миллионов. Теперь наша цель — превратить потенциальный интерес клиентов в конкретные контракты".

Одной из ключевых целей ispace является создание устойчивой экономики для освоения Луны. Компания активно развивает партнерские отношения с ведущими игроками космической индустрии и продвигает коммерческие проекты, включая доставку грузов и научные исследования на поверхности Луны.

Джумпей Нодзаки отметил:
"С запуском Mission 2 мы намерены увеличить интерес к космическому бизнесу. В сотрудничестве с нашими партнерами и командой мы работаем над реализацией этой амбициозной цели".

#космос #spacex #ispace #mission2 #лунные исследования
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