SpaceX ускоряет подготовку к следующему испытательному полету Starship, который запланирован на 18 ноября. На стартовую площадку доставлены обе ступени ракеты — Super Heavy и Starship. В ходе миссии компания протестирует повторное использование ракеты, работу двигателя Raptor в космосе, теплозащиту и маневры при входе в атмосферу.

SpaceX продолжает активную подготовку к очередному испытательному полету своей ракеты Starship. Ожидается, что полет состоится в понедельник, 18 ноября. На старте уже находятся обе ключевые части системы — первая ступень Super Heavy и верхняя ступень Starship.

В четверг, 14 ноября, SpaceX успешно переместила огромную первую ступень ракеты Super Heavy на орбитальную пусковую установку на площадке Starbase в Южном Техасе. Это событие стало важным шагом в подготовке системы к полету. Компания опубликовала фотографии, демонстрирующие процесс установки.

На одном из снимков видно, как Super Heavy занимает своё место на установке. В непосредственной близости расположена верхняя ступень Starship, доставленная на площадку двумя днями ранее, 12 ноября. Этот этап подчеркивает высокий уровень координации и точности в работе SpaceX.

Следующим важным этапом станет соединение ступеней системы. SpaceX планирует поднять Starship и установить её на Super Heavy с использованием специализированного оборудования, известного как гигантские «палочки для еды». Эта уникальная технология обеспечивает точное и безопасное соединение элементов ракеты.

На сегодняшний день Starship в полной сборке успешно совершил пять полетов. Последний из них состоялся 13 октября и был признан успешным. Во время испытания Super Heavy совершила контролируемую посадку с использованием стартовой установки, а верхняя ступень Starship приводнилась в Индийском океане, как и было запланировано.

SpaceX стремится расширить функциональные возможности системы Starship, приближая её к полной многоразовости. Основные задачи предстоящего полета включают:

Повторное возвращение Super Heavy на стартовую площадку для посадки. Компания продолжает совершенствовать технологии мягкой посадки, чтобы минимизировать затраты на запуск.

Перезапуск двигателя Raptor в условиях космоса. Тестирование надежности двигателя Raptor — ключевой шаг к полноценным межпланетным миссиям.

Эксперименты с теплозащитой.Starship будет подвергнут серии испытаний при входе в атмосферу, чтобы оценить эффективность защитного покрытия.

Маневрирование в атмосфере и безопасный спуск. Эти тесты помогут подготовить ракету к сложным сценариям посадки в различных условиях.

Starship и Super Heavy — революционные разработки SpaceX, способные изменить подход к освоению космоса. Система разрабатывается для перевозки грузов и людей на Луну, Марс и другие планеты. Многоразовость является ключевым преимуществом, что позволяет существенно снизить стоимость запусков.

В долгосрочной перспективе SpaceX планирует использовать Starship для создания колоний на Марсе и доставки грузов на околоземную орбиту. Успешное выполнение предстоящего испытательного полета станет еще одним важным шагом к достижению этих целей.