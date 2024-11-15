Специалисты провели проверку аппаратуры и подготовку корабля к запуску, который планируется на 21 ноября 2024 года.

На космодроме Байконур завершена важная фаза подготовки к запуску грузового корабля «Прогресс МС-29» на Международную космическую станцию (МКС). Специалисты успешно выполнили стыковку корабля с переходным отсеком, как сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Переходный отсек является частью космической головной части и отвечает за механическую связь «Прогресса» с головным обтекателем, а также за интеграцию командного интерфейса корабля в систему управления ракеты «Союз».

После успешного выполнения стыковки была проведена проверка работоспособности командно-телеметрической системы. Данный этап включал тестовый запуск аппаратуры и подготовку к авторскому осмотру, необходимому перед финальной фазой подготовки к запуску. Все проведенные тесты подтвердили готовность оборудования к выполнению своей миссии в космосе.

Незадолго до стыковки специалисты космодрома завершили заправку топливных баков и наполнение корабля сжатыми газами. Этот процесс является важнейшей частью подготовки, так как топливо и сжатые газы обеспечивают кораблю возможность маневрирования и стыковки с МКС, а также поддержание необходимых условий для транспортировки грузов.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая доставит грузовой корабль «Прогресс МС-29» на орбиту, намечен на 21 ноября 2024 года с площадки №31 космодрома Байконур. С помощью этого запуска планируется доставить на МКС важные ресурсы и оборудование, необходимые для поддержания работоспособности станции и проведения научных экспериментов.