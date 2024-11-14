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Разгон М
На Восточный доставили составные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска спутника «Аист-2Т»
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим спутником «Аист-2Т» запланирован с космодрома Восточный на 30 ноября 2024 года.

На российский космодром Восточный прибыл эшелон с основными компонентами ракеты-носителя «Союз-2.1б», предназначенной для программы запуска спутника «Аист-2Т». По информации пресс-службы госкорпорации «Роскосмос», состав с компонентами ракеты и створками головного обтекателя был доставлен на станцию Ледяная из самарского предприятия АО «РКЦ Прогресс».

После прибытия специалисты Восточного приступили к приему контейнеров с составными частями ракеты-носителя. Теперь их предстоит разгрузить на складе Технического комплекса, где компоненты будут проверены и подготовлены к последующему монтажу. Доставка и сборка компонентов проходят по четко установленному графику, чтобы обеспечить успешный запуск спутника в намеченные сроки.

Спутник «Аист-2Т» является модернизированной версией предыдущего аппарата «Аист-2Д», который успешно запустили с космодрома Восточный в 2016 году. Новый спутник отличается наличием двух специальных боковых отсеков, в которых размещены стереоскопические камеры. Эти устройства позволяют спутнику делать объемные снимки, что станет основой для создания высокоточной трехмерной модели поверхности Земли. Стереоскопические камеры расширяют возможности спутника, позволяя получать «объемные» изображения, которые дают более глубокое представление о структуре и особенностях ландшафта.

Серия спутников «Аист» создана для детального наблюдения за земной поверхностью, и их основная миссия — построение стереоскопической трехмерной модели. 

#россия #космос #роскосмос
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