На стартовом комплексе «Союз» уже готовят системы и агрегаты к приёму ракеты, а на техническом комплексе завершена заправка космического аппарата.

В преддверии запуска радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» №2 с космодрома Восточный продолжаются активные работы по подготовке. Представители пресс-службы Роскосмоса сообщили, что в данный момент на стартовом комплексе «Союз» завершается подготовка всех необходимых систем и агрегатов, чтобы обеспечить прием ракеты. На техническом комплексе успешно проведена заправка спутника, что является одним из ключевых этапов подготовки к запуску.

Следующим важным шагом станет проведение совместных проверок спутника «Кондор-ФКА» №2 с разгонным блоком «Фрегат». Эти проверки предназначены для того, чтобы убедиться в совместимости всех систем и избежать любых сбоев в ходе вывода спутника на орбиту. Специалисты Роскосмоса также продолжают работу над подготовкой ракеты-носителя, так называемого «пакета», который состоит из нескольких ступеней. На сегодняшний день уже собраны первая и вторая ступени ракеты, и они готовы к дальнейшей сборке и установке.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», оснащенной разгонным блоком «Фрегат» и радиолокационным космическим аппаратом «Кондор-ФКА» №2, предварительно назначен на конец ноября 2024 года. Этот запуск станет важным событием в программе дистанционного зондирования Земли, поскольку спутник «Кондор-ФКА» №2 позволит повысить точность радиолокационного мониторинга и поддержит развитие российской орбитальной группировки.

Спутник «Кондор-ФКА» №2 является частью программы Роскосмоса по созданию и эксплуатации радиолокационных космических аппаратов, которые позволяют проводить съемку земной поверхности в различных условиях, включая сложные погодные и ночные условия. Это расширяет возможности наблюдения и мониторинга, что особенно важно для обеспечения экологической безопасности, наблюдения за стихийными бедствиями и проведения геологической разведки.