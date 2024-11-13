Первый этап развёртывания новой орбитальной станции намечен на 2027 год. План предусматривает создание станции с открытой архитектурой, что позволит адаптировать её под разные задачи и модифицировать для сотрудничества с международными партнёрами. Вице-премьер Мантуров подчеркнул, что проект хоть и имеет национальный статус, открыт для взаимодействия с другими странами, включая Индию.

Россия выбрала подход с открытой архитектурой не случайно — это решение позволяет станции быть гибкой и способной принимать новые модули и технологии, что сделает РОС долгосрочным проектом. В результате такой подход предоставляет возможность интеграции различных научных и энергетических модулей от иностранных партнёров, поддерживая техническую и научную кооперацию.

Индия уже долгое время сотрудничает с Россией в космической отрасли, и её участие в проекте РОС может открыть новые горизонты для обеих стран. Кооперация с Индией могла бы помочь в обмене технологиями, развитии общей научной базы и, возможно, даже в совместных исследованиях на орбите. Такой подход укрепит связи между странами и позволит Индии укрепить свои позиции на мировой космической арене.

Кроме того, Индия уже продемонстрировала успехи в освоении космоса, включая успешные миссии на Луну и Марс. Совместная работа на орбитальной станции может расширить возможности и для России, и для Индии, позволив реализовать уникальные проекты в области космических исследований и технологий.

Согласно генеральному графику, развёртывание РОС разделено на два основных этапа, которые охватывают период с 2027 по 2033 год:

Первый этап (2027–2031 годы): На этом этапе в космос будет выведен научно-энергетический модуль, который станет ядром будущей станции. Затем последовательно будут добавлены универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Эти компоненты составят основу станции и обеспечат её функциональность. Второй этап (2031–2033 годы): На этом этапе станцию планируется расширить за счёт присоединения двух целевых модулей, что позволит увеличить её возможности для выполнения специализированных задач. Этот шаг также создаёт дополнительные перспективы для сотрудничества с другими странами, которые смогут использовать новые модули для собственных научных исследований и экспериментов.

Помимо орбитальной станции, Россия продвигает проект Международной научной лунной станции. Как и РОС, этот проект открыт для всех заинтересованных стран. Привлечение международных партнёров к созданию лунной станции предоставляет не только новые научные возможности, но и укрепляет связи между странами, продвигающими космическую науку и исследования за пределами околоземной орбиты.

Создание лунной станции может стать следующим шагом в освоении космоса и предоставить уникальные возможности для проведения научных экспериментов на поверхности Луны. Этот проект также станет своего рода "тренировочной площадкой" для более амбициозных миссий, например, исследования Марса.