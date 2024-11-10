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Роскосмос запустит разработку «хоппера» для ракеты «Амур-СПГ» с многоразовой ступенью
Заместитель директора департамента перспективных программ и руководитель проекта «Сфера» в Роскосмосе Игорь Пшеничников сообщил, что уже в 2025 году начнется изготовление экспериментального аппарата, предназначенного для отработки старта и посадки перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Данный аппарат, известный под названиями «хоппер» и «кузнечик», позволит российским инженерам и ученым освоить технологии, связанные с многократным запуском двигателя во время полета, а также научиться эффективно использовать сжиженный природный газ в качестве топлива.

Заместитель директора департамента перспективных программ и руководитель проекта «Сфера» в Роскосмосе Игорь Пшеничников сообщил, что уже в 2025 году начнется изготовление экспериментального аппарата, предназначенного для отработки старта и посадки перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Данный аппарат, известный под названиями «хоппер» и «кузнечик», позволит российским инженерам и ученым освоить технологии, связанные с многократным запуском двигателя во время полета, а также научиться эффективно использовать сжиженный природный газ в качестве топлива.

Ранее генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что начальные испытания многоразовой первой ступени «Амур-СПГ» будут проводиться с использованием «хоппера». Это устройство будет представлять собой экспериментальный прототип первой ступени многоразовой ракеты и станет важным этапом для российской космической программы, направленной на разработку возвращаемых космических ступеней.

Ракета «Амур-СПГ» станет первой российской многоразовой ракетой, работающей на метановом топливе. Метан, будучи дешевле и менее токсичным по сравнению с традиционными ракетными топливами, также упрощает процесс заправки и эксплуатации ракеты. Благодаря использованию возвращаемой первой ступени, новая ракета позволит значительно сократить затраты на запуск, делая российскую космическую программу более устойчивой и конкурентоспособной.

Предполагается, что первый запуск ракеты «Амур-СПГ» состоится в 2030 году. Этот проект, являясь важным элементом российских космических разработок, направлен на укрепление национального присутствия в космосе и создание новых возможностей для доставки грузов на орбиту.

#россия #космос #ракета #амур-спг #хоппер
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