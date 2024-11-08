Исследователи из российской биотех-лаборатории Neiry совместно с учёными Московского государственного университета заявили о первом в мире успешном подключении мозга крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Экспериментальная крыса Пифия способна отвечать на вопросы по таким дисциплинам, как физика, история, математика и нейрофизиология, используя клавиатуру. Благодаря этому новаторскому подходу Пифия получила доступ ко всей информации в интернете.

Группа ученых имплантировала крысе инвазивный нейроинтерфейс, связав электроды с особыми зонами мозга. Этот интерфейс функционирует совместно с ИИ: учёные задают вопросы устно, а ИИ передаёт крысе правильные ответы через стимуляцию её мозга. Подсказки, которые крыса получает как телесные ощущения, помогают ей понять, когда следует ответить «да», а когда «нет». За каждый правильный ответ Пифия получает вознаграждение, что мотивирует её продолжать взаимодействие с исследователями.

За время эксперимента Пифия дала сотни правильных ответов на вопросы, касающиеся космических объектов, структуры миелиновых оболочек, языка программирования Python и даже даты рождения Альберта Эйнштейна. Исследователи продолжают тестирование и планируют расширять количество животных, участвующих в проекте. В долгосрочной перспективе учёные предполагают, что любой человек с нейроинтерфейсом сможет с помощью ИИ получать мгновенные ответы на любые вопросы. В рамках проекта планируется разработка пользовательского продукта, который позволит соединить человеческий мозг с накопленными знаниями человечества.

Neiry занимается созданием инновационных нейротехнологий, направленных на развитие разнообразных сфер жизни. Результаты эксперимента с Пифией представляют собой важный этап в рамках проекта «ИИнтуиция». С его помощью пользователи смогут интуитивно различать правду и ложь, оценивать верные и ложные утверждения и, возможно, даже «чувствовать» правильный ответ в тестах. Это потенциально позволит значительно повысить эффективность профессиональной и учебной деятельности.