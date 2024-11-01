Американский производитель чипов Nvidia столкнулся с новым вызовом в связи с планируемым приобретением израильского стартапа искусственного интеллекта Run:ai.

Американская компания Nvidia, ведущий разработчик чипов, столкнулась с необходимостью получить одобрение Еврокомиссии для завершения приобретения израильского стартапа Run:ai, специализирующегося на искусственном интеллекте. Это требование связано с обеспокоенностью ЕС относительно возможных последствий для конкуренции на рынках, где работают обе компании.

Еврокомиссия выдвинула это требование после уведомления от итальянского антимонопольного агентства, несмотря на то, что сделка не подпадает под установленные пороговые значения ЕС по обороту. Это подчеркивает, что европейские регуляторы видят потенциальные риски для конкуренции и могут потребовать от Nvidia определенных уступок для завершения сделки.

Сумма сделки, объявленная Nvidia в апреле, составляет около $700 миллионов, по данным Tech Crunch. Run предоставляет технологии, которые помогают разработчикам и ИТ-командам управлять и оптимизировать инфраструктуру ИИ, что делает стартап ценным активом на рынке.

Еврокомиссия выразила опасения, что приобретение Run:ai может существенно повлиять на конкуренцию в Европейской экономической зоне, охватывая такие страны, как Италия. Это значит, что влияние сделки может быть масштабным и затронуть широкий круг компаний, работающих с ИИ.

Представитель Nvidia отметил, что компания готова ответить на вопросы регуляторов по Run. Nvidia утверждает, что после завершения сделки обеспечит доступность решений на базе ИИ для различных предприятий и поддержит клиентов в выборе оптимальных систем и программного обеспечения.

За последний год Nvidia показала быстрый рост прибыли благодаря своим высокопроизводительным процессорам, которые стали основным выбором для приложений на базе искусственного интеллекта. Эта репутация укрепилась на фоне стремительного роста популярности таких моделей, как ChatGPT, которые требуют мощных вычислительных ресурсов.