Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что до конца текущего года Минцифры планирует запустить бета-версию ИИ-консультанта на портале «Госуслуги».

В конце 2024 года на портале «Госуслуги» будет запущена бета-версия ИИ-консультанта, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на форуме «Инфотех-2024» в Тюмени. Этот помощник будет работать на базе российской технологии искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнул министр, и станет важным элементом в модернизации государственных услуг.

Российские нейросети, которые лягут в основу работы ИИ-консультанта, начали тестироваться в закрытом режиме с начала текущего года. Главной задачей является улучшение качества предоставляемых госуслуг с использованием ИИ, который способен дать быстрые и точные ответы на любые вопросы, связанные с услугами портала. Введение этого инструмента может значительно сократить время ожидания и повысить уровень удовлетворенности пользователей.

Максут Шадаев отметил, что в процессе тестирования искусственный интеллект уже показал свою способность оперативно реагировать на запросы пользователей. Алгоритмы ИИ позволяют мгновенно обрабатывать информацию и предоставлять полезные рекомендации, что облегчает взаимодействие с порталом. Теперь гражданам не придется тратить время на поиски нужной информации самостоятельно — ИИ сделает это за них.

Еще одним важным направлением работы ИИ на «Госуслугах» станет борьба с мошенничеством. Нейросеть будет выявлять подозрительные действия и аномальные паттерны поведения, что поможет снизить количество нарушений на портале. Благодаря этому технология сможет обеспечить более безопасное и надежное использование госуслуг, минимизируя риски для граждан.

Впервые о внедрении искусственного интеллекта на «Госуслугах» заговорили в феврале 2024 года. Тогда Максут Шадаев упомянул возможность использования генеративных технологий, таких как ChatGPT, для консультаций граждан и даже автоматического заполнения заявлений. Однако позднее было уточнено, что для этих целей будет применяться исключительно отечественная нейросеть, адаптированная под нужды российских пользователей.

Запуск ИИ-консультанта на портале «Госуслуги» принесет множество преимуществ для граждан. С его помощью можно будет быстрее получать ответы на вопросы, связанные с оформлением документов, подачей заявлений, оплатой госпошлин и многим другим. ИИ-консультант упростит процесс взаимодействия с госорганами, делая его максимально удобным и эффективным.

Кроме того, технология будет непрерывно обучаться на основе взаимодействий с пользователями, что позволит ей улучшаться со временем. Чем больше запросов будет обрабатываться, тем точнее и быстрее станут ответы.