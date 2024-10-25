Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Минцифры запустит ИИ-консультанта на «Госуслугах» до конца года
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что до конца текущего года Минцифры планирует запустить бета-версию ИИ-консультанта на портале «Госуслуги».

В конце 2024 года на портале «Госуслуги» будет запущена бета-версия ИИ-консультанта, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на форуме «Инфотех-2024» в Тюмени. Этот помощник будет работать на базе российской технологии искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнул министр, и станет важным элементом в модернизации государственных услуг.

Российские нейросети, которые лягут в основу работы ИИ-консультанта, начали тестироваться в закрытом режиме с начала текущего года. Главной задачей является улучшение качества предоставляемых госуслуг с использованием ИИ, который способен дать быстрые и точные ответы на любые вопросы, связанные с услугами портала. Введение этого инструмента может значительно сократить время ожидания и повысить уровень удовлетворенности пользователей.

Максут Шадаев отметил, что в процессе тестирования искусственный интеллект уже показал свою способность оперативно реагировать на запросы пользователей. Алгоритмы ИИ позволяют мгновенно обрабатывать информацию и предоставлять полезные рекомендации, что облегчает взаимодействие с порталом. Теперь гражданам не придется тратить время на поиски нужной информации самостоятельно — ИИ сделает это за них.

Еще одним важным направлением работы ИИ на «Госуслугах» станет борьба с мошенничеством. Нейросеть будет выявлять подозрительные действия и аномальные паттерны поведения, что поможет снизить количество нарушений на портале. Благодаря этому технология сможет обеспечить более безопасное и надежное использование госуслуг, минимизируя риски для граждан.

Впервые о внедрении искусственного интеллекта на «Госуслугах» заговорили в феврале 2024 года. Тогда Максут Шадаев упомянул возможность использования генеративных технологий, таких как ChatGPT, для консультаций граждан и даже автоматического заполнения заявлений. Однако позднее было уточнено, что для этих целей будет применяться исключительно отечественная нейросеть, адаптированная под нужды российских пользователей.

Запуск ИИ-консультанта на портале «Госуслуги» принесет множество преимуществ для граждан. С его помощью можно будет быстрее получать ответы на вопросы, связанные с оформлением документов, подачей заявлений, оплатой госпошлин и многим другим. ИИ-консультант упростит процесс взаимодействия с госорганами, делая его максимально удобным и эффективным.

Кроме того, технология будет непрерывно обучаться на основе взаимодействий с пользователями, что позволит ей улучшаться со временем. Чем больше запросов будет обрабатываться, тем точнее и быстрее станут ответы.

#россия #искусственный интеллект #ии #нейросеть #госуслуги
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
10
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
8
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
6
Samsung не планирует выпускать дешевую модель Galaxy Z Fold
1
Столкновение с древним гигантским астероидом сыграло ключевую роль в зарождении жизни на Земле
3
TSMC прекратила поставки чипов клиенту после обнаружения их перепродажи компании Huawei
1
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
75
Ученые зафиксировали ускоренную эволюцию у людей на Тибетском плато
5
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
1
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
12
Автобренд «Sollers» выводит две новые модели на российский рынок
+
«Блэйд» исчез из планов Disney на 2025 год
+
Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution 2 — улучшенную версию технологии масштабирования для GPU Adreno
3
Российским разработчикам запретили вносить изменения в ядро Linux
16
Через пять лет Qualcomm надеется обеспечить всех пользователей смартфонов возможностью ускорять работу ИИ
+
В Apple объяснили, почему ИИ-редактирование фото на iPhone сильно уступает Google и Samsung
1
Состоялась мировая премьера инновационного дисплея Eco Sky Screen от компании Realme
+
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
+
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
+
Глава «Ростеха» Чемезов предложил поменять «Superjet» на русское название
8

Популярные статьи

Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
19
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
56
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
3
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
223
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
68
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
7
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4

Сейчас обсуждают

Alex Z
04:46
он потерял воду и говно это не похудение от слова вообще
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
Alex Z
04:46
клоун. 8кг за 8 дней лол. ну да ну да. и за сколько дней ты заполнишь свои кишки говном на эти же 8 кг? дня за 3 а то и меньше.
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
Александр Дедок
04:26
ну почему никто не проверяет информацию которую пишет. Копирастят друг у друга и все. Ryzen 3 5300G давно уже вышел.
AMD выпустит для платформы AM4 три новых процессора: Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT
FelsheR-RU
04:05
Да-да и про между прочим все мы дрочим!
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
FelsheR-RU
04:04
Вот на ху я это тут? Всем похер что ты жирная свинья.
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
Gerr_Lord87
04:02
Среди видеокарт топового сегмента амд сливает нвидии абсолютно всегда, судя по сегодняшним играм.
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
Gerr_Lord87
04:01
Раньше были достойными, а сейчас превратились в мусор. Хотя ещё есть интересные. Но все меньше и меньше.
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
Gerr_Lord87
03:59
Так это смотря в каких играх.
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
Garthar
03:52
С 2 тоже. Пример конечно так себе, но например та же Блэк десерт, на старте весит 50 гигов и безбожно тормозит. Проходит 2 года разрабы выкатывают обновление при котором игра скукоживается до 20гигов ...
Как denuvo, пиратство, steam и блогеры из "нижнего интернета" разрушают игровую индустрию
Viad Vlad
03:51
Я ещё использую дискеты для ретро компа
Оператор общественного транспорта Сан-Франциско потратит $212 млн, чтобы отказаться от дискет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем