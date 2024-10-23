Станок модели СК6П200 выполнен из отечественных комплектующих и используется для обработки деталей, применяемых при производстве современных гражданских самолетов.

Коломенское станкостроительное предприятие, входящее в состав холдинга «СТАН» и госкорпорации Ростех, запустило серийное производство новейших портальных центров с числовым программным управлением (ЧПУ). Одним из ключевых продуктов стал фрезерный станок модели СК6П200, разработанный полностью из отечественных комплектующих. Эти машины предназначены для высокоточной обработки деталей, используемых в производстве современных гражданских самолетов.

Фрезерный станок СК6П200 оснащён модульной конструкцией, что позволяет обрабатывать крупногабаритные металлические заготовки. Его возможности включают обработку авиационных деталей, таких как части крыла, длина которых может достигать 24 метров. Это делает станок незаменимым для предприятий авиационной промышленности, которые нуждаются в сложной многоэтапной обработке крупногабаритных комплектующих.

Станки серии СК6П200 могут выполнять десятки операций в автоматическом режиме, что значительно ускоряет процесс производства. Они используются для изготовления различных частей планеров, и благодаря своей гибкости в настройке и работе, не имеют аналогов среди российских производителей.

Одной из ключевых особенностей новой линейки станков является использование импортозамещённых фрезерных голов. Эти компоненты обеспечивают возможность выполнения сложной пятиосевой обработки деталей, что особенно важно при работе с материалами, такими как сталь, титановые и алюминиевые сплавы, а также неметаллы. Такие фрезерные головы позволяют обрабатывать детали сложных конфигураций, что расширяет возможности применения станков на производственных площадках.

Важным технологическим решением стала интеграция лазерных систем контроля и настройки инструмента, а также системы контроля поломки инструмента. Эти инновации обеспечивают высокий уровень точности и безопасности при производстве, минимизируя риск повреждения дорогостоящих комплектующих.

Обрабатывающие центры серии СК6П200 также оснащены датчиками контроля размеров заготовок с радиопередачей данных, что значительно повышает точность производственных процессов. Кроме того, конструкция станка предусматривает наличие подвижного стола, который способен выдерживать значительные нагрузки. Это решение позволяет свободно перемещать заготовки авиадеталей во время работы, обеспечивая высокую производительность и оптимизацию рабочего процесса.

Одним из важных событий в развитии программы внедрения станков серии СК6П стало их использование на Казанском авиационном заводе им. Горбунова. В октябре там было введено в эксплуатацию несколько станков с вакуумными столами, что дополнительно расширило их функциональные возможности. Планируется, что в 2025 году на заводе будет установлен ещё один такой станок.