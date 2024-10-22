Маркетплейс Wildberries стартует в Грузии с 22 октября
Маркетплейс Wildberries, один из крупнейших в России, запускает продажи в Грузии с 22 октября. С выходом на грузинский рынок Wildberries планирует расширить ассортимент товаров, доступных для местных потребителей. По информации пресс-службы компании, на старте будет предложено более 8 миллионов наименований товаров, среди которых:
- Одежда для всех сезонов
- Товары для красоты и здоровья
- Бытовая техника
- Продукция для ремонта и обустройства дома
- Садовый инвентарь и товары для дачи
На первом этапе работы маркетплейса доставка будет производиться в пункт выдачи заказов под брендом Wildberries, расположенный в Тбилиси. Сроки доставки составят около 7 дней, что сравнительно быстро для международной логистики. В будущем планируется расширение логистической инфраструктуры, что позволит покупателям из других крупных городов Грузии быстрее получать заказы. Компания активно работает над тем, чтобы минимизировать сроки доставки и сделать процесс удобным для всех.
Wildberries уже успешно работает на рынках таких стран, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения и Азербайджан. Включение Грузии в этот список свидетельствует о стремлении компании охватить как можно больше стран СНГ и соседних регионов.
Запуск франшизы в Грузии станет возможным благодаря партнерству с грузинской компанией. Это партнёрство позволит обеспечить высокий уровень сервиса и своевременную доставку товаров, что станет важным фактором в успешности данного проекта.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила