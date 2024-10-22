Маркетплейс Wildberries, один из крупнейших в России, запускает продажи в Грузии с 22 октября. С выходом на грузинский рынок Wildberries планирует расширить ассортимент товаров, доступных для местных потребителей. По информации пресс-службы компании, на старте будет предложено более 8 миллионов наименований товаров, среди которых:

Одежда для всех сезонов

Товары для красоты и здоровья

Бытовая техника

Продукция для ремонта и обустройства дома

Садовый инвентарь и товары для дачи

На первом этапе работы маркетплейса доставка будет производиться в пункт выдачи заказов под брендом Wildberries, расположенный в Тбилиси. Сроки доставки составят около 7 дней, что сравнительно быстро для международной логистики. В будущем планируется расширение логистической инфраструктуры, что позволит покупателям из других крупных городов Грузии быстрее получать заказы. Компания активно работает над тем, чтобы минимизировать сроки доставки и сделать процесс удобным для всех.

Wildberries уже успешно работает на рынках таких стран, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения и Азербайджан. Включение Грузии в этот список свидетельствует о стремлении компании охватить как можно больше стран СНГ и соседних регионов.

Запуск франшизы в Грузии станет возможным благодаря партнерству с грузинской компанией. Это партнёрство позволит обеспечить высокий уровень сервиса и своевременную доставку товаров, что станет важным фактором в успешности данного проекта.