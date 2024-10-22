Президент Нигерии Бола Тинубу официально дал согласие на запуск четырёх новейших спутников, что откроет новые возможности для Нигерии в сфере космических технологий и исследований. Это заявление было сделано на 8-й ежегодной Почётной лекции и церемонии награждения генерала Майкла Агу (в отставке), где выступил генеральный директор Национального агентства космических исследований и разработок (NASRDA) доктор Мэтью Адеподжу.

Три из четырёх одобренных спутников будут оснащены оптическими полезными нагрузками. Эти передовые технологии помогут Нигерии существенно улучшить её возможности в космических исследованиях и наблюдениях за Землёй. Страна получит расширенные возможности в области дистанционного зондирования, мониторинга природных ресурсов и борьбы с изменениями климата.

Четвёртый спутник, оснащённый радиолокационной системой Synthetic Aperture Radar (SAR), будет запущен с целью замены текущего спутника, который приближается к завершению своей миссии. Технология SAR позволяет проводить высокоточные наблюдения даже в условиях плохой видимости.

Запуск новых спутников является важным шагом для поддержания Нигерии на мировом уровне в космическом сообществе. Как отметил доктор Адеподжу, многие из существующих спутников страны либо вышли из строя, либо работают на пределе своих возможностей, что делает модернизацию космической инфраструктуры особенно актуальной.

Для успешного развития космической программы Нигерии критически важным остаётся сотрудничество на разных уровнях. По словам доктора Адеподжу, взаимодействие между правительством, научными учреждениями и международными партнёрами играет ключевую роль в достижении поставленных целей.