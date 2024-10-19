В четверг НСПК продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна", которое позволит бесконтактно оплачивать покупки смартфонами не только на базе Android, но и на базе iOS.

Технология "Волна" представляет собой инновационное решение для бесконтактной оплаты, которое работает на базе Bluetooth, а не NFC, как многие из нас привыкли. Это решение было разработано с целью расширения возможностей для пользователей смартфонов и повышения скорости проведения платежей. Как отметил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, патентование технологии уже находится на завершающем этапе, и она вскоре может стать доступной для массового использования.

Одним из ключевых преимуществ технологии "Волна" является высокая скорость оплаты. В отличие от NFC, который используется в большинстве современных систем бесконтактных платежей, Bluetooth обеспечивает более быструю передачу данных, что позволяет проводить оплату мгновенно. Это делает "Волну" удобным решением для пользователей, которые ценят не только безопасность, но и скорость транзакций.

Как отметил Дмитрий Дубынин, успешное внедрение технологии зависит не только от её технической стороны, но и от поддержки банков. Для полноценной работы "Волны" банкам потребуется обновить свои мобильные приложения и внедрить POS-терминалы, поддерживающие Bluetooth. Хотя многие современные терминалы уже оснащены необходимыми функциями, для некоторых банков потребуется провести плановую замену оборудования.

"Терминалы, которые были установлены давно и не имеют поддержки Bluetooth, должны быть обновлены", — отметил Дубынин. Многие устройства нового поколения уже поддерживают как сканирование биометрии, так и показ QR-кодов, что делает их более универсальными. Однако в тех случаях, где Bluetooth отсутствует, банки должны будут учесть этот момент при обновлении своего оборудования.

На данный момент технология находится на этапе подготовки к тестированию с участием банков. Ожидается, что в ближайшие месяцы НСПК приступит к промышленной реализации "Волны", и это решение будет активно апробироваться на рынке. Дмитрий Дубынин выразил уверенность, что технология станет востребованной, если её поддержат основные участники рынка, а банки смогут адаптировать свои системы для работы с новым типом бесконтактной оплаты.