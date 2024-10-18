Привет! Сегодня я решил рассказать о десяти автомобилях для студентов, так как в данный момент сам получаю права и уже несколько месяцев изучаю эту тему. Список автомобилей будет представлен в произвольном порядке, без ранжирования от худших к лучшим. Я решил не придерживаться этого принципа, просто читайте до конца.

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Итак, на десятое место я решил поставить Nissan Almera.

Это простой в обслуживании городской автомобиль с эргономичной посадкой: всё под рукой и ничего лишнего. Есть подогрев сидений и зеркал, линзованная оптика с корректором и омыватели фар. Свой вариант можно найти за 150–200 тысяч рублей, хотя речь идет о моделях 2005 года. Новые модели стоят дороже, но примерно в этих пределах можно рассчитывать найти подходящий автомобиль. Внешне машина выглядит достаточно симпатично, согласитесь, что для студента, который каждый день ездит в вуз, это отличное решение.

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Однако есть и недостатки. Жесткая подвеска для такого автомобиля может показаться неудобной, а среди некоторых моделей попадаются экземпляры с недостаточно качественным кузовом и мягким металлом. Тем не менее это надежный автомобиль, на который стоит обратить внимание.

Следующий в списке — Kia Spectra.

Это качественный автомобиль, который можно найти по цене от 200 тысяч рублей. Если как следует поискать, то можно найти хороший вариант и за 150 тысяч. Именно поэтому эта модель оказалась в этом списке. У нее недорогие запчасти и отличное качество кузова за свои деньги. Машина уверенно разгоняется, и в целом едет бодро. Расходники на нее стоят примерно столько же, сколько на "пятнашку". В автомобиле просторный салон и большой багажник, что очень удобно. Что касается коррозии, то её практически нет — это большое преимущество. Некоторые жалуются на то, что машина низковата, но, на мой взгляд, это скорее плюс, чем минус. Расход топлива составляет около 10 литров по городу и 6–7 литров по трассе.

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И, наконец, ВАЗ-2107.



Легендарный автомобиль среди студентов, а особенно школьников. Таких машин очень много, даже под моими окнами стоят штуки четыре. В чем же заключается преимущество этого автомобиля российского производства?



Во-первых, основной плюс ВАЗ-2107 — это низкая цена. Хотя найти живой вариант за 50 тысяч рублей почти невозможно, за 80–90 тысяч точно можно подобрать неплохую машину. Для этой модели существует огромное количество запчастей, которые стоят буквально копейки. Расход топлива у неё минимальный, и, по моему мнению, самое главное преимущество — это то, что она едет, несмотря на все скрипы, шумы и гулы. Не стоит ожидать от неё чего-то сверхъестественного. Этот автомобиль выпускался вплоть до 2012 года, но многие модели достались нам ещё со времён производства в 90-х. Так что не удивляйтесь, если некоторые из них будут иметь мощность двигателя всего 72–75 лошадиных сил.

Однако стоит учитывать, что если вы купите такую машину за 30 тысяч рублей, далеко на ней не уедете. Тем не менее, ВАЗ-2107 остаётся простым в использовании, ремонте и довольно надёжным автомобилем, хоть и имеет склонность к поломкам.

Следующая модель в списке — Mazda 323.

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Это настоящая "рабочая лошадка": скромная, дешёвая и комфортная. Расходники стоят копейки, ремонт в сервисе недорогой и зачастую выполним своими силами. По сути, это реальная альтернатива "свежим" автомобилям российского производства, а по уровню комфорта Mazda явно превосходит все отечественные машины. У неё низкий расход топлива и долговечные родные детали и материалы. Машина отличается хорошей манёвренностью. Конечно, по отзывам многих владельцев, после пробега в 200 тысяч километров она начинает "кушать" масло, а также становится довольно шумной. Но, в любом случае, Mazda 323 комфортнее любого автомобиля ВАЗ. По моему мнению, это отличное авто для студента и не только.

Многие отмечают, что у Mazda 323 низкая посадка, но подвеска у неё вполне достойная. Разумеется, на ней не стоит кататься по болотам, но для городских условий это надёжная и простая машина.

Теперь перейдём к настоящей легенде среди студентов и жителей восточных регионов — Lada Priora.

Это одно из самых красивых авто, выпускавшихся АвтоВАЗом. Машина обладает резвым характером, относительно простым обслуживанием и низким расходом топлива — примерно 7 литров на 100 километров.

Что только не делают с Lada Priora: занижают подвеску, устанавливают мощную акустику, ставят нестандартные диски, меняют оптику, ставят выхлопные системы с характерным звуком, а некоторые даже устанавливают двери в стиле "Lambo". Средняя цена на вторичном рынке для этого автомобиля колеблется в пределах 150–300 тысяч рублей. Переплачивать за подержанную машину не стоит, красная цена для неё — 180–200 тысяч рублей, и я с этим полностью согласен. Если у вас будет Priora, все девушки в вашем вузе точно будут обращать на вас внимание — это уж точно.

Когда-то я тоже думал взять себе Priora, но цена меня не особо порадовала. За эти деньги можно приобрести отличную иномарку. Увы, у этой модели есть свои недостатки. Основные минусы — это плохая шумоизоляция, шум в салоне, быстрое появление коррозии, и, что самое важное, быстрый износ запчастей. Хотя чему тут удивляться — всё-таки "Made in Russia".

Если вы поклонник американского автопрома, то вам может подойти Ford Fiesta.

Конечно, речь идет не о новых моделях, а о машинах 2006–2007 годов выпуска. Стоит она, конечно, не очень дешево, около 200 тысяч рублей, но если хорошо поискать, можно найти даже дешевле. Чем же хорош этот автомобиль? В первую очередь, низким расходом топлива — около 5–6 литров на трассе и 8–9 литров в городе. Это одна из немногих машин в сегодняшнем списке с таким экономичным расходом. В автомобиле есть гидроусилитель руля, а в салоне достаточно тихо, хотя, конечно, не идеальная тишина.

Что касается ремонта, здесь всё неоднозначно. Оригинальные запчасти обойдутся в приличную сумму, но у нас всегда есть любимый всеми китайский рынок запчастей, что значительно облегчает расходы на обслуживание. Многие отмечают, что у Ford Fiesta слабая подвеска, что характерно для фордов начала 2000-х годов. Машина очень маневренная, но если вы любите более динамичную езду, возможно, вам не будет хватать драйва. Поэтому продолжаем двигаться по списку.

Теперь обратимся к японскому автопрому — Honda Civic пятого и шестого поколения.

Новые модели я решил не рассматривать, так как они слишком дорогие. Однако старые версии вполне заслуживают внимания. Вспомните культовые сцены из фильма "Тройной форсаж" — сколько там было этих Civic! И не сосчитать. Самое главное, за что ценят Civic, — это его "неубиваемость". При правильной эксплуатации эта машина прослужит очень долго.

Однако есть и минус — автомобиль склонен к коррозии. Металл, к сожалению, не вечен, особенно на моделях 2000-х годов. Запчасти для этой машины можно найти в среднем ценовом сегменте, и для хэтчбека она довольно вместительная. Что касается цен, всё очень неоднозначно: кто-то превращает Civic в спорткар и продает его за 2–3 миллиона, что я считаю перебором, а кто-то просто избавляется от машины из-за возраста или наличия ржавчины. Но если ориентироваться на средний рынок, то обычный Civic можно найти примерно за 180 тысяч рублей.

Также стоит помнить, что если будете покупать Honda Civic, не стоит сильно "жать на газ", иначе вам придется часто покупать масло для двигателя.

Далее переходим к Volkswagen Golf.

Если вы любите слышать отчетливый звук двигателя во время езды, то эта машина точно для вас. Я решил рассматривать Golf второго, третьего и четвертого поколений, так как более новые версии уже сильно отличаются по цене и характеристикам. Golf, как и Civic, — это "неубиваемая" машина, надежная, как швейцарские часы. Она имеет отличную динамику, быстро разгоняется и отличается дешевым обслуживанием. Да, я сам присматриваюсь к Volkswagen Golf, потому что действительно почти не к чему придраться. Но, конечно, есть и минусы. У этих машин часто возникают проблемы с бензонасосом, двигатель "ест" масло, и машина потребляет довольно много топлива. Также много датчиков, которые иногда мешают нормальной эксплуатации автомобиля. Пороги склонны к ржавчине, и это только часть проблем. Но, с другой стороны, за такие деньги сложно ожидать идеала. Машины третьего поколения стоят от 80 тысяч рублей и выше, что делает их хорошим вариантом для первой покупки. В целом, серьезных нареканий на этот автомобиль нет.

Теперь перейдем ко второму месту — это Chevrolet Niva.

Именно этот внедорожник я решил добавить в список, поскольку он обладает отличной проходимостью. Да, я выбрал именно Chevrolet, а не обычную Ниву российского производства, потому что, на мой взгляд, лучше немного переплатить и получить более надежный автомобиль, чем брать отечественный вариант, который будет часто ломаться и гнить. Chevrolet Niva привлекает прежде всего своим высоким клиренсом. Если вы живете за городом или часто ездите по пересеченной местности, эта машина вам точно подойдет. Расход топлива у нее составляет примерно 10–11 литров, мощность — 80 лошадиных сил, а внешний вид довольно презентабельный. Внедорожник достаточно надежен, компактен, удобен для парковки в городе, а также прекрасно справляется с грязью.

Из минусов можно отметить медленный разгон, небольшой багажник и некачественные комплектующие. Но на вторичном рынке Chevrolet Niva можно найти от 150 тысяч рублей, что делает её достойным вариантом.

И, наконец, на первом месте — ВАЗ-2114.

Это тот автомобиль, который я бы выбрал в 99% случаев. "Четырка" — идеальная машина для студента с любым бюджетом. На рынке она стоит от 60 до 180 тысяч рублей в хорошем состоянии. Да, это российское производство, но и цена у нее соответствующая. У машины низкий расход топлива — 7–8 литров, удачный и достаточно мощный двигатель, хорошая маневренность и приятный внешний вид. Всё это заставляет задуматься о покупке. Конечно, у 2114 есть свои недостатки: большие зазоры в кузове, но зато запчасти на неё стоят дешево. Как и в случае с Priora, машину часто тюнингуют — ставят мощную музыку, тонируют, занижают и многое другое.

Как первая машина, это просто идеальный вариант. Когда я приобрету такую, обязательно расскажу все подробности. Однако, к сожалению, эта машина ломается часто. Конечно, реже, чем старые модели АвтоВАЗа, вроде "копейки" или "семерки", но всё же раз в две недели нужно будет что-то чинить. Шумоизоляция оставляет желать лучшего, так что ожидать качества на уровне Maybach не стоит.

В заключение скажу, что, хотя ВАЗ-2114 не самый комфортный автомобиль, если вам нужно просто доехать из точки А в точку Б, это идеальный вариант.