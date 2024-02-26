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Wood Mackenzie: Объем заказов на ветряные турбины в Китае достиг рекордных 100 ГВт в 2023 году

Согласно новому исследованию Wood Mackenzie, в 2023 году объем заказов на ветряные турбины в Китае достиг 100 ГВт, что станло новым рекордом.
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Согласно исследованию компании Wood Mackenzie, объем заказов на ветряные турбины в Китае в 2023 году достиг исторической отметки в 100 ГВт, установив новый мировой рекорд.

В отчете «Анализ рейтинга заказов на ветряные турбины в Китае в 2023 году», подготовленном компанией Wood Mackenzie, отмечается, что 2023 год стал вторым годом подряд, когда объем заказов превысил отметку в 90 ГВт.

Китайский производитель ветряных турбин и один из крупнейших игроков отрасли Goldwind, вернул себе позицию ведущей ветроэнергетической компании, получив 17,7% доли заказов. За ней следует шанхайская Envision Group с долей 17,4%, которая стала лидером по количеству заказов на ветряные турбины за рубежом, получив впечатляющие 4,1 ГВт. Компания Mingyang заняла третье место с долей 16,1% и сохранила статус ведущего поставщика оффшорных ветряных турбин.

Однако, несмотря на рекордное количество заказов, в отчете подчеркивается значительный разрыв между заказами и установками. К концу 2023 года будет выполнена лишь половина заказов на ветряные турбины, поступивших в 2022 году. Такой разрыв ставит под сомнение способность отрасли перевести приток заказов в реальные установки.

На фоне беспрецедентного количества заказов в китайской ветроэнергетике в 2023 году отрасль столкнулась с новой проблемой. По данным Wood Mackenzie, цены на ветряные турбины в Китае упали до нового минимума, несмотря на процветающий конвейер заказов. Такое резкое снижение цен имело каскадный эффект, серьезно повлияв на финансовые показатели производителей оригинального оборудования (OEM).

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За триумфом Goldwind стояла острая конкуренция, которая снижала цены в течение всего года. Возникшая ценовая война, хотя и была выгодна потребителям, привела к значительному сокращению прибыли производителей ветряных турбин. В отчете отмечается, что финансовый спад начался в третьем квартале 2023 года, когда начались поставки ветряных турбин по низким ценам.

Конкурентная среда в китайской отрасли производства ветряных турбин вынудила компании искать тонкий баланс между удовлетворением высокого спроса и сохранением устойчивой прибыли. Это заставляет компании не останавливаться на достигнутом и внедрять новые инновации.

В начале 2024 года Sany Renewable Energy, китайский производитель ветряных турбин, представила самую длинную в мире лопасть наземной ветряной турбины. Sany также вошла в десятку лучших в отчете Wood Mackenzie. Лопасть, получившая название SY1310A, имеет длину 131 м и будет использоваться с турбинами компании мощностью 10 МВт на береговом объекте в Германии. Европейский производитель турбин Vestas представил свою турбину мощностью 15 МВт с лопастями размером 115,5 м для оффшорных ветропарков.

Однако не все так радужно для ветроэнергетического сектора. Недавнее исследование выявило несоответствие между результатами, представленными в «серой литературе» (не рецензируемых источниках) и «первичной литературе» (рецензируемых научных журналах), относительно экологического и социального воздействия оффшорных ветряных электростанций в Великобритании. В то время как 36% результатов, о которых сообщалось в первичной литературе, были негативными, в серой литературе этот показатель был гораздо выше - 71%. По мнению авторов исследования, политики склонны больше полагаться на «серую литературу», что потенциально может повлиять на решения по планированию.

Морской эколог из Плимутской морской лаборатории и один из авторов исследования Клэр Шостек, подчеркнула необходимость стандартизированных методов сбора данных, четких политических рамок и сотрудничества между учеными и промышленностью.

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Теги

китай elkobitrasz ветроэнергетика ветряные турбины объем рынка wood mackenzie «анализ рейтинга заказов на ветряные турбины в китае в 2023 году»
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