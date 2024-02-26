Согласно исследованию компании Wood Mackenzie, объем заказов на ветряные турбины в Китае в 2023 году достиг исторической отметки в 100 ГВт, установив новый мировой рекорд.

В отчете «Анализ рейтинга заказов на ветряные турбины в Китае в 2023 году», подготовленном компанией Wood Mackenzie, отмечается, что 2023 год стал вторым годом подряд, когда объем заказов превысил отметку в 90 ГВт.

Китайский производитель ветряных турбин и один из крупнейших игроков отрасли Goldwind, вернул себе позицию ведущей ветроэнергетической компании, получив 17,7% доли заказов. За ней следует шанхайская Envision Group с долей 17,4%, которая стала лидером по количеству заказов на ветряные турбины за рубежом, получив впечатляющие 4,1 ГВт. Компания Mingyang заняла третье место с долей 16,1% и сохранила статус ведущего поставщика оффшорных ветряных турбин.

Однако, несмотря на рекордное количество заказов, в отчете подчеркивается значительный разрыв между заказами и установками. К концу 2023 года будет выполнена лишь половина заказов на ветряные турбины, поступивших в 2022 году. Такой разрыв ставит под сомнение способность отрасли перевести приток заказов в реальные установки.

На фоне беспрецедентного количества заказов в китайской ветроэнергетике в 2023 году отрасль столкнулась с новой проблемой. По данным Wood Mackenzie, цены на ветряные турбины в Китае упали до нового минимума, несмотря на процветающий конвейер заказов. Такое резкое снижение цен имело каскадный эффект, серьезно повлияв на финансовые показатели производителей оригинального оборудования (OEM).

реклама





За триумфом Goldwind стояла острая конкуренция, которая снижала цены в течение всего года. Возникшая ценовая война, хотя и была выгодна потребителям, привела к значительному сокращению прибыли производителей ветряных турбин. В отчете отмечается, что финансовый спад начался в третьем квартале 2023 года, когда начались поставки ветряных турбин по низким ценам.

Конкурентная среда в китайской отрасли производства ветряных турбин вынудила компании искать тонкий баланс между удовлетворением высокого спроса и сохранением устойчивой прибыли. Это заставляет компании не останавливаться на достигнутом и внедрять новые инновации.

В начале 2024 года Sany Renewable Energy, китайский производитель ветряных турбин, представила самую длинную в мире лопасть наземной ветряной турбины. Sany также вошла в десятку лучших в отчете Wood Mackenzie. Лопасть, получившая название SY1310A, имеет длину 131 м и будет использоваться с турбинами компании мощностью 10 МВт на береговом объекте в Германии. Европейский производитель турбин Vestas представил свою турбину мощностью 15 МВт с лопастями размером 115,5 м для оффшорных ветропарков.

Однако не все так радужно для ветроэнергетического сектора. Недавнее исследование выявило несоответствие между результатами, представленными в «серой литературе» (не рецензируемых источниках) и «первичной литературе» (рецензируемых научных журналах), относительно экологического и социального воздействия оффшорных ветряных электростанций в Великобритании. В то время как 36% результатов, о которых сообщалось в первичной литературе, были негативными, в серой литературе этот показатель был гораздо выше - 71%. По мнению авторов исследования, политики склонны больше полагаться на «серую литературу», что потенциально может повлиять на решения по планированию.

Морской эколог из Плимутской морской лаборатории и один из авторов исследования Клэр Шостек, подчеркнула необходимость стандартизированных методов сбора данных, четких политических рамок и сотрудничества между учеными и промышленностью.