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Как я борюсь с царапинами на экране телефона

Разбираемся как защитить экран смартфона от царапин, можно ли использовать полировальные пасты, если на экране уже имеются царапины
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Смартфоны сопровождают нас повсюду: в школе, на работе, во время занятий спортом или во время отдыха дома. Чтобы справиться с различными условиями, в которых должны выживать телефоны, производители превосходят друг друга в использовании все более прочных материалов для производства устройств.

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Все знают, как выглядит реальность. Достаточно лишь мгновения невнимательности, и, на гладком и блестящем экране нашего смартфона появляется царапина. Падение на пол, мелкий песок, кнопки или пуговицы на одежде — естественные враги любого дисплея.

Фото автора picjumbo.com: Pexels  
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Многие пользователи не задумываются о защите экрана, пока не заметят на нем царапины. Что делать в этой ситуации?

Домашние способы

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В Интернете есть несколько домашних средств для ремонта поцарапанного экрана. Начиная с действительно странных, вроде протирания экрана куском картона, полировки его зубной пастой, и заканчивая загадочными смесями детской присыпки и воды. Ремонтировать дисплей самостоятельно — плохая идея. Если у нас нет определенных знаний, это может очень легко усугубить ситуацию. Кроме того, любые жидкости, попавшие в зазор между корпусом и экраном, могут проникнуть внутрь устройства и вызвать короткое замыкание, которое необратимо превратит ваш телефон в кирпич.

Полировальные пасты

Некоторые магазины аксессуаров для мобильных устройств предлагают пасты для полировки. Их часто рекламируют как волшебные средства, устраняющие повреждения экрана. На самом деле все выглядит иначе: паста содержит твердые частицы, которые натирают поверхность экрана и сглаживают ее до уровня царапины, которую уже не видно. Как и в случае с домашними средствами, будьте очень осторожны при выполнении этого типа лечения: слишком частая и слишком долгая полировка только усугубит ситуацию. Дополнительную сложность представляет тот факт, что сенсорные экраны в смартфонах состоят из множества тонких слоев и их легко стереть при попытке ремонта. Это может повлиять на качество изображения или чувствительность к касанию.

Пленка хороша для всего

Самое безопасное решение – купить защитную пленку. Приклеенная к экрану смартфона, она не только сделает царапины незаметными, но и защитит экран в будущем. Можно дополнительно выбрать пленки с разными свойствами: более прочными, усиливающими отражения на экране или, наоборот, делающими его матовым. Они просты в использовании и могут быть быстро заменены, когда они приходят в негодность или изнашиваются. К сожалению, если мы имеем дело с глубокими царапинами, пленка может не полностью их замаскировать.

Чехол

Покупка чехла не уменьшит имеющиеся царапины, но уж точно предотвратит образование новых. На рынке есть много чехлов, которые также защищают экраны, например, тканевые, накладные или даже целые откидные чехлы. Они сделаны из различных материалов: от текстиля до кожи, поэтому каждый найдет что-то для себя.

Профилактика лучше лечения

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Когда мы решаем купить смартфон, мы также должны сразу же подумать о его защите. Стоимость хорошей пленки или хорошего чехла намного меньше, чем замена поцарапанного экрана.

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