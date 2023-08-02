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Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором

Следующее поколение умных часов Samsung представлено серией Galaxy Watch 6. Но стоит ли покупать Galaxy Watch 6 или Galaxy Watch 6 Classic?
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На прошедшем в Сеуле (Южная Корея) мероприятии Galaxy Unpacked July 2023 компания Samsung представила множество новых продуктов, в том числе следущее поколение носимых устройств - Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic. Но если вы ищете новые флагманские смарт-часы Samsung, то какие из них лучше выбрать? Мы рассмотрим различия между Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic, чтобы помочь вам принять решение. Дизайн обоих смарт-часов похож, но некоторые различия все же есть. Давайте рассмотрим их подробнее.

Дизайн

Дизайн Galaxy Watch 6 практически идентичен Galaxy Watch 5. Хотя физические размеры немного меньше, чем у предыдущей версии, дисплей стал больше, чем раньше. По сравнению с классической моделью они выглядят более спортивно и просто благодаря легкому корпусу из бронеалюминия, а в комплекте с ними по умолчанию поставляется браслет Sport Band. Вы можете выбрать один из двух размеров: 40 мм и 44 мм. Модель 40 мм выпускается в цветах Graphite и Silver, а 44 мм - в цветах Graphite и Gold.

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Galaxy Watch 6 (слева) Galaxy Watch 6 Classic больших размеров

В часах Galaxy Watch 6 используется то же сапфировое стекло, что и в предыдущих поколениях, что делает их достаточно прочными, чтобы выдержать любые повседневные нагрузки. Часы Watch 6 также имеют класс пыле- и влагозащиты IP68, а их подводная устойчивость составляет до 5 АТМ, что позволяет носить их во время плавания.

Часы Galaxy Watch 6 Classic имеют дизайн, больше напоминающий традиционные часы. Ключевой особенностью дизайна является вращающийся безель, который возвращается после того, как был упущен в предыдущем поколении. Но если вы опасаетесь, что вращающийся безель слишком велик, то на самом деле он на 15% тоньше, чем в Galaxy Watch 4 Classic. Вращающийся безель в Galaxy Watch 6 Classic хорошо держится в руке, что делает его удобным в использовании и не нарушает четких линий общего дизайна часов.

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В отличие от обычных Galaxy Watch 6, версия Classic имеет корпус из нержавеющей стали и комплектуется гибридным ремешком из экокожи, что придает часам более традиционный вид. Часы выпускаются в двух размерах - 43 мм и 47 мм - и оба варианта доступны в черном или серебристом цвете.

Передняя панель защищена сапфировым стеклом и имеет тот же класс пыле- и влагозащищенности IP68 и подводную стойкость 5ATM, что и стандартные Galaxy Watch 6.

Экран

Samsung Galaxy Watch 6

Несмотря на некоторые различия в дизайне, экраны Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic практически идентичны, за исключением размера корпуса. Оба оснащены панелями Super AMOLED с полноцветным постоянно включенным дисплеем. В меньших моделях (40 мм Regular и 43 мм Classic) дисплей имеет размер 1,3 дюйма (33,3 мм) и разрешение 432 x 432. В более крупных моделях (44 мм Regular и 47 мм Classic) дисплеи имеют размер 1,5 дюйма (37,3 мм) и разрешение 480 x 480. Сапфировое стекло используется в обеих моделях и во всех размерах Galaxy Watch 6, поэтому панель Super AMOLED должна быть надежно защищена от царапин и потертостей при повседневном ношении.

Процессор и программное обеспечение

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Samsung оснастила и Galaxy Watch 6, и Galaxy Watch 6 Classic одним и тем же двухъядерным процессором Exynos W930 с частотой 1,4 ГГц. Обе модели оснащены 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти для хранения данных. Что касается программного обеспечения, то в обеих моделях установлена операционная система Wear OS 4, а поверх нее - интерфейс One UI 5 Watch.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Хотя вы не будете играть в графически насыщенные игры на своем запястье, обновление процессора не помешает. Чип Exynos W930 позволяет моделям Galaxy Watch 6 и Classic открывать приложения примерно на 18% быстрее, чем прошлогодним моделям, и в целом смарт-часы должны быть более шустрыми.

В One UI 5 Watch больше внимания уделяется функциям персональной безопасности и здоровья. Например, здесь есть функции экстренной безопасности, аналогичные тем, которые можно найти в Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra. К ним относятся автоматическое обнаружение падения, вызов SOS и информация о чрезвычайных ситуациях, доступная службам экстренного реагирования. Среди других нововведений - функция контроля сна, а также улучшенные показатели бега, которые можно использовать для создания собственных тренировочных программ.

Аккумулятор и зарядка

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Компания Samsung увеличила емкость аккумуляторов для Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic. В более компактных 40-мм Galaxy Watch 6 и 43-мм Galaxy Watch 6 Classic установлен аккумулятор емкостью 300 мАч, что больше прошлогодней емкости в 284 мАч. В более крупных 44-мм Galaxy Watch 6 и 47-мм Galaxy Watch 6 Classic установлен аккумулятор емкостью 425 мАч, что больше, чем в прошлом году, когда емкость аккумулятора составляла 410 мАч.

По словам Samsung, при таких размерах аккумулятора устаройства будут работать около 40 часов при выключенном и 30 часов при включенном дисплее. Это должно стать улучшением по сравнению с прошлогодними моделями, поскольку Samsung обещала от 40 до 50 часов работы для линейки Watch 5, несмотря на меньшие аккумуляторы, которых в действительности хватало в среднем только на один день.

В Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic по-прежнему используется фирменное беспроводное зарядное устройство на базе WPC, поэтому для зарядки этих смарт-часов приходится использовать прилагаемое зарядное устройство. Но, по крайней мере, заряжаются они быстро.

Отслеживание фитнеса и здоровья

Смарт-часы Samsung оснащены одними из лучших в мире датчиков, что позволяет им отлично следить за физической формой, здоровьем и общим самочувствием. И Galaxy Watch 6, и Galaxy Watch 6 Classic оснащены разработанным Samsung датчиком 3-в-1 BioActive Sensor, который содержит оптический датчик частоты сердечных сокращений, электрический датчик сердечного сигнала и датчик анализа биоэлектрического импеданса, которые являются основой возможностей отслеживания состояния здоровья.

Вы можете отслеживать шаги, сон (и тренировки), а также вручную выполнять более 90 различных видов тренировок, включая автоматическое отслеживание некоторых видов активности. Благодаря датчику анализа биоэлектрического импеданса вы получаете дополнительные возможности, такие как измерение содержания жира в организме, скелетных мышц, воды в организме и т.д. И, конечно, стандартное круглосуточное отслеживание частоты сердечных сокращений, мониторинг SpO2, ЭКГ и датчик температуры кожи.

В часах серии Galaxy Watch 6 была усовершенствована функция отслеживания сердечного ритма, которая позволяет оповещать пользователя при обнаружении нерегулярных сердечных ритмов. Эта функция в какой-то момент появится в линейке Galaxy Watch 5, но она уже доступна в обеих моделях Watch 6.

В Galaxy Watch 6 Classic также присутствует 3D-датчик Холла, который используется для определения местоположения с помощью магнитного поля. Однако этот датчик, по-видимому, определяет только положение физического вращающегося ободка, поэтому он не используется для отслеживания состояния здоровья или фитнеса.

Цена и доступность

Предварительный заказ на Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic можно оформить уже сейчас, а в широкую продажу они поступят 11 августа.

Стандартная модель Galaxy Watch 6 выпускается в двух размерах: 40 мм и 44 мм. Версия 40 мм доступна в графитовом и золотом цветах, а 44 мм - в графитовом и серебристом. Стоимость 40-миллиметрового варианта составляет 300 долларов, а 44-миллиметрового - 330 долларов.

Galaxy Watch 6 Classic выпускаются в размерах 43 мм и 47 мм в черном и серебристом цветах. Стоимость модели 43 мм составляет 400 долларов, а 47 мм - 430 долларов.

Samsung Galaxy Watch 6 vs. Galaxy Watch 6 Classic: какие часы лучше купить?

По большей части Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic очень похожи с точки зрения возможностей отслеживания состояния здоровья и физической формы. Но когда дело доходит до дела, выбор часов зависит от того, к какому стилю вы стремитесь.

Если вы хотите получить что-то простое и спортивное, то вам подойдут стандартные Galaxy Watch 6. Они также имеют меньший размер корпуса, если вы беспокоитесь о том, как будут смотреться большие смарт-часы на маленьком запястье.

Но если вы предпочитаете традиционный вид часов и вам нравится вращающийся ободок для навигации по интерфейсу Galaxy Watch, выбирайте Galaxy Watch 6 Classic. Корпус из нержавеющей стали придает им более профессиональный вид и ощущение, чем алюминиевый корпус у обычной версии.

Для большинства людей обычных Galaxy Watch 6 будет вполне достаточно. Но если вы хотите добиться элегантности, то вам не обойтись без Galaxy Watch 6 Classic.

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