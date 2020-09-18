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Перед началом статьи искренне хочется выразить благодарность сайту Overclockers.ru и компании ADATA за предоставленную оперативную память.

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Коротко пробежимся по внешнему виду модулей, чтобы оценить их "эстетические характеристики". Перед нами красивые и качественно выполненные модули оперативной памяти, которые могут похвастаться выдержанным стилем, достаточно массивными радиаторами и наличием модной в наше время RGB-подсветки, которая, хочется отметить, не превращает ваш ПК в безвкусную "рождественскую ёлку", а лишь гармонирует с остальными комплектующими предают вашему системному блоку еще больше эстетичности и шарма. Я хоть и далек от компьютерной эстетики и не привык любоваться "железками", но даже мне приглянулся внешний вид моей обновленной системы с новыми модулями оперативной памяти.

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Хочется сразу оговорить одну небольшую, но важную деталь: если вы используете миниатюрную материнскую плату, например, формата mini-ITX, тем более, в совокупности с процессорным кулером башенного типа, высота модулей оперативной памяти может вызвать у вас затруднение при установке вентилятора процессорного кулера.

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Теперь, когда мы поверхностно разобрались с внешними характеристиками модулей оперативной памяти, предлагаю обратить внимание на наиболее интересный и важный аспект оперативной памяти - ее внутреннюю составляющую, а если быть более точным, на те чипы, которыми снабжены модули. К слову, в качестве "начинки" используются чипы памяти Hynix D-Die (DJR), которые можно назвать неплохим конкурентом легендарным Samsung B-die, особенно, если учитывать стоимость комплекта памяти ADATA XPG Spectrix D50.

Итак, тестирование комплекта памяти от ADATA я намерен провести в трех вариантах эксплуатации: в XMP профиле на 3600 MHz, в пользовательском легчайшем разгоне до 4000 MHz и более или менее серьезном разгоне до 4400 MHz, тот максимум, который мне удалось выжать на своей системе, находясь в рамках приемлемых напряжений.

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Перед началом тестирования по традиции предлагается ознакомиться с тестовым стендом:

Ознакомиться с итоговыми результатами и сравнить результаты оперативной памяти с удобством вы сможете в гистограмме, представленной после всех тестов модулей ОЗУ.

XMP 3600 MHz

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Предлагаю начать с самого интересного простым пользователям и геймерам, которые имеют материнские платы, позволяющие выбрать профиль XMP.

В тестировании кэша и памяти AIDA64, оперативная память ADATA XPG Spectrix D50 в XMP равном 3600 MHz продемонстрировала следующие результаты:

Стоит отметить достаточно неплохую латентность "из коробки" в сочетании с относительно высокими скоростными показателями, что уже делает данный комплект памяти отлично подходящим для тех, кто не привык заниматься разгоном.

В тестировании CPU PhotoWoxx система с оперативной памятью ADATA XPG Spectrix D50 в XMP равном 3600MHz смогла достичь результата в 25040 Мпикс/с, обгоняя систему на Ryzen 7 1800X и приближаясь к Intel Core i7-5820K c оперативной памятью, работающей в четырехканальном режиме.

Теперь перейдем к игровым тестам, начиная с прекрасной и исторически достоверной чешской игры Kingdom Come: Deliverance.

Игра тестировалась на максимальных настройках графики в разрешении 1280x720 пикселей. Сглаживание также было отключено, чтобы видеокарта не была узким местом в тестировании.





Следующей же игрой выступит настоящая игра-бенчмарк всего и вся - Shadow of the Tomb Raider.

Тестирование в "Ларе" проводилось на следующих настройках графики:

Общее тестирование выходит не совсем показательным, так как даже при таких настройках графики моя GTX 1070 Ti могла быть загружена на 100%, что в общем-то обесценивает общие результаты бенчмарка. Поэтому мы будем ориентироваться исключительно по уровню производительности в последней сцене тестового отрезка:

Все же, для большей наглядности, предлагаю ознакомиться и с итоговыми результатами бенчмарка:

Легкий разгон до 4000 MHz

Далее мы перейдем к легкому разгону оперативной памяти, который способен выполнить любой, кто более или менее исследовал BIOS.

Планка в 4000 MHz мне покорилась буквально за 10 минут, которые я потратил, чтобы перенести результаты из таблицы от энтузиаста под ником "anta777" в BIOS материнской платы.

Стабильность разгона я проверил его же профилем в TestMem5:

Стоит отметить, что модули оказались достаточно холодными в сравнении с моими Crucial Ballistix, даже напряжение в 1.45 вольта не приводит радиатор к ощутимому нагреву, требующему дополнительного обдува:

Максимальная температура, зафиксированная на концах радиатора во время прохождения теста составила 41 градус.

Для такого не сложного разгона я подобрал следующие тайминги оперативной памяти:

Напряжения же я подал следующие: 1.45 вольта на модули, по 1.2 вольта на SA и IO.

В тестировании кэша и памяти AIDA64, оперативная память ADATA XPG Spectrix D50 в разгоне до 4000 MHz продемонстрировала следующие результаты:

Стоит отметить слегка упавшую латентность и немного подросшие скоростные показатели.

В тестировании CPU PhotoWoxx система с оперативной памятью ADATA XPG Spectrix D50, находящейся в разгоне до 4000 MHz, смогла достичь результата в 30716 Мпикс/с, обгоняя систему на i7-6850K.

Перейдем к игровым тестам.

Начать предлагаю с Kingdom Come: Deliverance, настройки графики остались прежними:





В Shadow of the Tomb Raider на тех же настройках графики система продемонстрировала себя следующим образом:





Итоговый же результат бенчмарка был следующим:

Мой опыт разгона, выходящий за пределы 4000 MHz

Далее я решил хорошенько пожарить модули памяти, разогнав ее до 4500 MHz. Система запустилась, но была крайне не стабильна, я снизил разгон до 4400 MHz, чтобы получить хоть какую-то долю стабильности для некоторых тестов.

Для разгона в 4400 MHz мною были подобраны следующие тайминги:

Напряжение на модули памяти составило уже 1.5 вольта (которое я не советую подавать на модули, если вы не разбираетесь, с чем имеете дело), скажу честно, мне стало жалко контроллера памяти в процессоре и я не стал мучить его высокими вольтажами. Для IO я выставил напряжение в 1.24 вольта, для IA было подобрано напряжение в 1.28 вольта. Кто-то скажет, что это низкие напряжения, можно выставить на IO 1.27 v, а на IA - 1.35 v, соглашусь, можно, но мне это не нужно, и я отказываюсь от таких экспериментов.

В тестировании кэша и памяти AIDA64, оперативная память ADATA XPG Spectrix D50 в разгоне до 4400 MHz продемонстрировала следующие результаты:

По задержкам на этот раз мы не выиграли абсолютно ничего, зато немного подросли скоростные показатели модулей.

В тестировании CPU PhotoWoxx система с оперативной памятью ADATA XPG Spectrix D50, находящейся в разгоне до 4400 MHz, смогла достичь результата в 31768 Мпикс/с, по прежнему не догоняя систему на Opteron 6274.

К сожалению, систему удалось протестировать только в Kingdom Come: Deliverance, "Лара" "падала" в синий экран на одном из моментов бенчмарка, что говорит о крайней нестабильности такого разгона.

Настройки графики остались прежними:





Сравнение результатов

Подведение итогов

Данный материал не зря получил наименование, включающее в себя следующую часть: "разгонять нельзя XMP", здесь же, как и в распространенном крылатом выражении "казнить нельзя помиловать", каждый определит сам, куда поставить запятую. Представленный набор модулей получился универсальным и подойдет как любителям красивых сборок, так и геймерам, привыкшим к скоростному XMP, так и любителям ручного разгона памяти - абсолютно все останутся довольны.

Комплект памяти ADATA XPG Spectrix D50 меня приятно удивил. Определенно, чипы памяти Hynix D-Die (DJR) показывают себя просто отлично, особенно на фоне более горячих Micron E-die, которыми снабжена имеющаяся у меня оперативная память CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B.

Комплект памяти ADATA XPG Spectrix D50 - настоящая находка. За сравнительно небольшие деньги, вы получаете качественный продукт, внешний вид которого полностью соответствует "содержанию".