Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Стал известен список материнских плат, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3), данная информация поступила от источника из сети Reddit, который сообщил, что якобы общался с представителями Asus, которые, опять же по словам источника, заявили, что их платы на основе чипсета B450 не будут поддерживать процессоры Ryzen 4000. Компания Asus заинтересована лишь в поддержке своих будущих плат на B550 и флагманов на X570.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

По словам источника, лишь следующие материнские платы от Asus получат поддержку процессоров Ryzen 4000 (zen 3):

Asus Crosshair VII Hero

Asus Crosshair VII Hero (Wi-Fi)

Asus ROG Strix X470-F Gaming

Asus ROG Strix X470-I Gaming

Asus Prime X470-Pro

Asus TUF X470-Plus Gaming

реклама

Платы B450 не получат поддержку новейших процессоров Ryzen.

Из того же источника следует, что все платы "MAX" (X470, а также B450) от MSI получат поддержку новых процессоров Ryzen 4000. Но есть небольшая вероятность того, что любая плата от MSI с чипсетом B450 и X470 получит поддержку процессоров Ryzen 4000.

реклама

К сожалению, информации о поддержке новых процессоров старыми платами от таких вендеров, как Gigabyte, Asrock и Biostar пока не поступало.

Стоить также отметить, что другие пользователи Reddit не считают данную новость истинной. В любом случае, паниковать пока не стоит и следует дождаться официальной информации. В любом случае, владельцам плат Asus с чипсетами B450 доступно множество процессоров Ryzen 3000, которые сильно обесценятся после выхода новинок. И, наверное, никто не откажется вставить в свою материнскую плату на B450 подешевевший Ryzen 9 3900X, которого будет более чем достаточно для игр.