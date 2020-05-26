Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
Стал известен список материнских плат, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3), данная информация поступила от источника из сети Reddit, который сообщил, что якобы общался с представителями Asus, которые, опять же по словам источника, заявили, что их платы на основе чипсета B450 не будут поддерживать процессоры Ryzen 4000. Компания Asus заинтересована лишь в поддержке своих будущих плат на B550 и флагманов на X570.
По словам источника, лишь следующие материнские платы от Asus получат поддержку процессоров Ryzen 4000 (zen 3):
- Asus Crosshair VII Hero
- Asus Crosshair VII Hero (Wi-Fi)
- Asus ROG Strix X470-F Gaming
- Asus ROG Strix X470-I Gaming
- Asus Prime X470-Pro
- Asus TUF X470-Plus Gaming
рекламаПлаты B450 не получат поддержку новейших процессоров Ryzen.
Из того же источника следует, что все платы "MAX" (X470, а также B450) от MSI получат поддержку новых процессоров Ryzen 4000. Но есть небольшая вероятность того, что любая плата от MSI с чипсетом B450 и X470 получит поддержку процессоров Ryzen 4000.
рекламаК сожалению, информации о поддержке новых процессоров старыми платами от таких вендеров, как Gigabyte, Asrock и Biostar пока не поступало.
Стоить также отметить, что другие пользователи Reddit не считают данную новость истинной. В любом случае, паниковать пока не стоит и следует дождаться официальной информации. В любом случае, владельцам плат Asus с чипсетами B450 доступно множество процессоров Ryzen 3000, которые сильно обесценятся после выхода новинок. И, наверное, никто не откажется вставить в свою материнскую плату на B450 подешевевший Ryzen 9 3900X, которого будет более чем достаточно для игр.
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