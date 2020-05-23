Эксперт в сфере ПК Рич Эдмондс назвал лучшие внешние видеокарты (eGPU) для игровых ноутбуков
Эксперт в сфере ПК Рич Эдмондс назвал лучшие внешние видеокарты (eGPU) для игровых ноутбуков. Если вы любитель играть с ноутбука, то для вас есть отличные внешние игровые видеокарты, чтобы добавить вашему портативному устройству лучшую графику.
В оригинальной статье лучшие eGPU подбирались для ноутбука модели Dell XPS 15. Да, данная модель ноутбука является дорого и премиальной, но данные внешние игровые видеокарты вы сможете подключить к любому ноутбуку или Maс, если у него есть порт Thunderbolt 3.
рекламаВыбор зарубежного эксперта Рича Эдмондса пал на корпус Razer Core X, куда можно вставить любую игровую видеокарту для настольного ПК. Вы можете использовать мощный GPU NVIDIA RTX внутри этого корпуса благодаря встроенному блоку питания мощностью 650 Вт. Цена одного такого корпуса составляет 300 долларов США на Amazon. Не стоит забывать, что для использования Razer Core X, вам потребуется и соответствующая видеокарта.
рекламаЛучшим готовым к играм решением Рич Эдмондс признал GIGABYTE AORUS RTX 2080 Ti Gaming Box. Это лучший выбор для тех, кому неудобно устанавливать дорогостоящий компонент в коробку. Этот eGPU имеет все, что вам нужно, уже настроено и готово к работе. Это может показаться немного дорогостоящим, но один только предустановленный графический процессор RTX 2080 Ti стоит около 1350 долларов, так что в целом это хорошая цена - 1500 долларов США на Amazon.
рекламаЭто было мнение эксперта из США с десятилетним стажем работы с компьютерами - Рича Эдмондса.
рекламаА имели ли вы опыт использования eGPU?
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