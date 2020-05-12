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Продукты, произведенные на предстоящем 5nm техпроцессе TSMC , уже были подтверждены в утечке от ChinaTimes. На 5-нм техпроцессе ожидаются не только AMD Zen 4, RDNA3 и NVIDIA Hopper, но и будущие GPU Intel Xe.

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ChinaTimes подтверждает раннюю утечку о том, что NVIDIA предварительно забронировала 5-нм от TSMC для своего будущего графического процессора Hopper. Но китайский источник также намекает на то, что компания Intel также может использовать 5-нм техпроцесс TSMC в своем будущем GPU под именем Intel Xe.

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Похоже, что и NVIDIA уже в следующем году покажет свои графические процессоры Hopper на 5-нм техпроцессе от TSMC. И 2022 год обещает быть как никогда удачным для энтузиастов и оверклокеров.

Компанию TSMC могут просто "завалить" заказами на передовые 5-нм уже в следующем году. Конечно, в первую очередь это будут "мобильные гиганты", особенно производители мобильных процессоров, но ПК-сегмент не будет отставать в "гонке нанометров" ни в коем случае. Последние слухи в отрасли также свидетельствуют о том, что компания Intel станет одним из основных заказчиков 5-нм техпроцесса от TSMC для своих будущих продуктов.

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Подтверждаются прошлые отчеты DigiTimes о том, что TSMC планирует массовое производство 5-нм продукции к 3 кварталу 2021 года. 5-нм обещают быть еще более массовыми и прорывными, чем 7-нм от TSMC.