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Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)

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В продолжение цикла статей о разгоне оперативной памяти типа DDR4 на платформе AM4 хотелось бы затронуть извечную тему: что важнее для игр - тайминги или частота? Что же, сегодня мы попытаемся дать ответ на этот вопрос при весьма необычной ситуации, в которой могут легко оказаться многие новички, которые только начинают осваивать разгон оперативной памяти, который так важен для процессоров AMD Ryzen.

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Многие из нас пытаются взять красивые частоты при наличии достаточно бюджетной оперативной памяти. Ситуация ухудшается тем, что в наличии зачастую оказывается весьма бюджетный процессор с посредственным контроллером памяти, что особенно актуально для ранних CPU от AMD с микроархитектурами Zen и Zen+. И вот вы пытаетесь "ухватить" свою мечту, взять красивое и круглое число мегагерц на своей весьма бюджетной оперативной памяти, завышая тайминги и задирая напряжение по-максимуму. Но стоит ли оно того?

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В данной статье мы попробуем рассмотреть типичную ошибку новичков и "любителей красивых циферок" - повышение частоты на несколько десятков мегагерц и серьезное задирание первичных (и где-то вторичных) таймингов наряду с серьезным завышением напряжения.

Достаточно ярким примером будет сравнение двух типов разгона DDR4 на платформе AM4: 3400 MHz с таймингами 16-18-14-34 VS 3333 MHz с таймингами 14-18-14-32.

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Опытные оверклокеры могут посмеяться и сразу понять, что победит память с чуть меньшей частотой и более низкими таймингами. Но данная статья как обычно будет ориентирована на новичков в оверклокинге и покажет, сколько FPS в играх "проиграет" начинающий оверклокер, выбрав чуть большую частоту и пожертвовав приемлемыми таймингами.

Тестовый стенд

Тестирование разгона модулей оперативной памяти CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);
  • Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
  • Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
  • Термопаста: AMD;
  • Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
  • Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
  • Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
  • Корпус: Thermaltake View 31 TG;
  • Монитор: Sharp Aquos lc-26le320e-bk ;
  • Операционная система: Windows 10 Pro x64 (1909).

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В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps и MSI Afterburner, а для построения графиков и диаграмм использовался типичный Excel.

Тайминги CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16 Гб 3400 MHz


Тайминги CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16 Гб 3333 MHz

Синтетические тесты

Тестирование предлагаю начать традиционно с синтетики.

В синтетическом тесте Aida64 для проверки кэша и памяти "победителем" оказалась память в разгоне 3400 MHz, пусть и с чуть большими таймингами.

Но если мы рассматриваем разгон ради увеличения производительности ПК в играх или каких-то других реальных задачах, то одним лишь тестом памяти в Aida64 нельзя ограничиваться ни в коем случае. 

Именно после "победы" в синтетике начинающий оверклокер совершает свою самую большую ошибку, которая ему стоит драгоценных FPS в реальных играх. Разгон без тестов в реальных задачах не имеет никакого смысла, так как производительность может просто остаться на прежнем уровне или даже наоборот - снизиться.

Итак, давайте же теперь перейдем к тестам в играх, где мы сможем увидеть реальную разницу между этими двумя типами разгона.

Assassin’s Creed Odyssey

Настройки графики

Итак, перед началом тестирования в графиках и диаграммах, я предлагаю вам оценить разницу на двух одинаковых скриншотах, чтобы ни у кого не было сомнений в "эксельности" данного тестирования.

3400 MHz


3333 MHz

Уже даже в "скриншотном сравнении" становится понятно, что меньшие тайминги дают ощутимо больше производительности, чем чуть завышенная частота.

Но давайте же теперь обратимся к графику FPS.

Тестовый отрезок: пробежка по дороге из начального дома.

Стабильные 60 FPS обеспечивает чуть более низкая частота с низкими таймингами. 

Также предлагаю ознакомиться с диаграммой значений FPS.

И по всем показателям FPS память с частотой 3333 MHz CL14 оказывается впереди.

Перейдем же к следующей игре.

Total War: Attila

Настройки графики

Следующей игрой будет редкий гость на компьютерах современных геймеров - стратегия. Причем, одна из самых капризных частей Total War. Скажу по правде, играть на Ryzen в эту игру - это просто кошмар.

Но давайте же посмотрим, как снижение частоты и таймингов скажутся на производительности в этой игре.

Обратимся к графику FPS.

Тестовый отрезок: встроенный в игру бенчмарк.

Этот график как нельзя лучше демонстрирует серьезные падения FPS с памятью 3400 CL16.

Но это все еще "цветочки"... Статистика редких и очень редких событий заставляет забыть о плавности геймплея с высокими таймингами в данной игре.

А теперь представим результаты замеров FPS в виде общей диаграммы.

Что это? "Пиррова победа" 3333 CL14 или "разгромное поражение" 3400 CL16 - решайте сами, но геймплей на любом Ryzen (Zen и Zen+) в данной игре крайне дискомфортен.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

Настройки графики
И завершающей игрой на тестировании будет выступать представитель жанра FPS. S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля также крайне важен в тестировании процессора и памяти тем, что нагружает всего одно ядро и, быть может, тайминги для этой игры не будут столь критичны.

Начнем с графика FPS.

Тестовый отрезок: прогулка по Кордону.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля почему-то отличился серьезным скачком FPS в одном из моментов тестового отрезка, когда производилось тестирование памяти 3400 MHz.

Все же, давайте перейдем к общей диаграмме.

Справедливости ради отметим, что память с более низкой частотой и более низкими таймингами показала лучшие результаты по статистике редких и очень редких событий, а также по минимальному FPS.

Заключение

Как показало тестирование, в разгоне оперативной памяти важны не частоты и не тайминги. Важен баланс между напряжением, частотой и таймингами, как и вытекающий баланс между ростом температур и приростом производительности.

К слову, память на 3400 MHz была абсолютно стабильна при вольтаже в 1.39 вольт. А памяти с частотой в 3333 MHz было уже достаточно 1.36 вольт. При том условии, что минимальный рабочий вольтаж не подбирался ни для одного из вариантов разгона.

Правильная оптимизация таймингов способна крайне положительно сказаться на приросте производительности в играх. Оптимизированная память на меньшей частоте способна показать более лучшие результаты, чем та память, которая работает на большей частоте, но не подвергалась оптимизации в плане правильной настройки таймингов, напряжений и сопротивлений.

Если вы желаете научиться самостоятельно разгонять память, то предыдущая статья из серии о Ryzen и DDR4 крайне рекомендуется к прочтению. Также, если у вас вдруг возникнут вопросы, или какие-то предложения - смело оставляйте соответствующие комментарии.

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