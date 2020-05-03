Раздаваемая ранее Total War: Shogun 2 в Steam оказалась неполноценной игрой для тех геймеров, которые забрали ее бесплатно в первые дни
Печальные новости для тех, кто забрал Total War: Shogun 2 в первые дни раздачи. И, к сожалению, баг с игрой уже не представляется возможным "починить". Суть же ошибки Sega заключается в том, что у пользователей, забравших игру бесплатно в первые дни, появились проблемы с активацией DLC на бесплатную версию Total War: Shogun 2. Steam отказывается устанавливать дополнения для этой версии игры, так как якобы не видит, что у пользователя имеется игра как таковая.
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Первая раздаваемая версия игры оказалась неудачной. Sega попыталась и справить ее лишь через 2 дня, обновив раздачу игры 29 апреля. Но попытка исправления бага потерпела неудачу. Пользователи вновь не могли активировать дополнения для бесплатной версии игры.
рекламаSega окончательно исправила баг лишь под конец раздачи, начиная с 30 апреля. Последняя версия раздачи оказалась полностью исправной и пользователи вновь могли устанавливать дополнения на игру. Что касается Sega, издатель не проинформировал геймеров о том, что изначально подарочная версия Total War: Shogun 2 была без возможности установки дополнений.
Стоит отметить, что на игру нельзя было установить лишь те дополнения, которые покупались в качестве отдельных ключей или в дисковых вариантах. Если вы купите дополнения непосредственно в Steam, то вы, несомненно, сможете в них поиграть.
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