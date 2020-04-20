Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стала известна информация о будущих продуктах Apple: iPad Air с Touch ID, 12-дюймовый Macbook на базе ARM и многое другое

для раздела Блоги
+
2080 Ti - цена упала на порядок
-11 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Apple работает над iPad Air с Touch ID, игровым контроллером, AirPods Lite , 12-дюймовым MacBook на базе ARM, AirPods X , HomePod mini и многими другими инновационными продуктами.

реклама

Эта информация была получена от авторитетного инсайдера с отличной репутацией, который ведет анонимный аккаунт в Twitter. Этот анонимный инсайдер правильно вычислил дату выхода iPhone SE , прежде чем кто-либо еще, а также абсолютно точно знал варианты представленных цветов, в которых будет выполнено устройство и возможные варианты объема хранилища. Дата выхода iPad Pro 2020 года также была известна этому информатору.

реклама

Анонимный информатор раскрыл планы Apple на следующие полтора года. "Яблочники" представят такие продукты, как AirPods третьего поколения, AirPods X, AirTags, обновленный Apple TV, обновленный iMac, HomePod mini и четыре новые модели iPhone 12. Большинство из этих продуктов были также подтверждены другими источниками.

реклама

По словам инсайдера, один из будущих MacBook обзаведется процессором Apple серии A. Это будет 12-дюймовый MacBook, который был снят с производства в прошлом году .Apple может возродить MacBook'и без вентиляторов с собственными процессорами ARM, поскольку они обеспечивают лучшее соотношение между производительностью и количеством выделяемого тепла по сравнению с процессорами Intel.

В аккаунте анонимного информатора также указано, что Apple работает над собственным игровым контроллером. Это тот продукт, который Apple хотела бы анонсировать с новым Apple TV. С iOS 13 и iPadOS 13 Apple добавила поддержку контроллеров Xbox и PlayStation для iPhone, iPad и Apple TV, так что это будет непростой задачей для компании, если в ее контроллере не будет каких-то инновационных функций.

реклама

Несмотря на то, что из разных источников просачивается информация о продуктах Apple, компания всегда может внести изменения в свои планы в последнюю минуту. Одно можно сказать наверняка - несмотря на пандемию, у Apple впереди напряженный год, который будет сопровождаться постоянным выпуском новых инновационных продуктов.

реклама


Для всех тех, кто интересуется новинками в сфере ПК, советую взглянуть на новые материнские платы от MSI и ASUS для процессоров Intel LGA1200, а также просмотреть информацию о готовящихся материнских платах AMD с чипсетом B550.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

apple arm ipad macbook touch id
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
6
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
18
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
42
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
35
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
32
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
50
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
38
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
55
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
173

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 35
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 55
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Антирейтинг видеокарт, имеющих худшее соотношение между производительностью и ценой от Рcgamesn
115
Xiaomi Redmi Note 9S потерял в цене 100 долларов
3
Приложение для проверки возможности обновления устройств Xiaomi до MIUI 12 появилось в Google Play
6
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
149
Первый трейлер игры для приставки PlayStation 5 с трассировкой лучей разочаровал критиков и обычных пользователей
19
Процессор Intel Core i7-860 первого поколения против современных игр – отсутствие прогресса за последние 10 лет глазами экспертов Gecid
106
Xiaomi Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел
6
Для игры Ведьмак 3 появились новые текстуры высокого разрешения, в планах разработчика обновить все стандартные текстуры
27
Названы лучшие процессоры для игрового компьютера по версии журнала PC GAMER
28
Эксперты из редакции IGN выбрали лучшие SSD для покупки в 2020 году
17
Включаем трассировку лучей на любой видеокарте в любой игре – простая методика для новичков от Нardwaretimes
32
NVIDIA GeForce GTX 1050 – лучшая видеокарта для World of Tanks или слишком низкая производительность для современных игр по мнению экспертов Gecid
27
Процессоры Intel Core 10-го поколения могут оказаться недоступны рядовому покупателю из-за высоких цен и необходимости покупки дорогой материнской платы
103
Названы минимальные системные требования Minecraft RTX
24
Реалистичный симулятор полётов на истребителе DCS сделали бесплатным на целый месяц
28
Энтузиаст установил на Skyrim более 500 модификаций, добавив в культовую игру трассировку лучей и 4К-графику нового поколения
12
На Aliexpress и в самом Китае резко выросла доля поддельных процессоров Intel
69
В России создан мощный компактный компьютер на отечественном процессоре Байкал-Т1 и собственной операционной системе
42
История с воздушной съёмкой захоронений на острове Харт выявил проблему с законами в Нью-Йорке
4
Актер озвучки из Grand Theft Auto 5 заявил, что в интернете не может быть достоверной информации о GTA 6
7

Популярные статьи

Мой список провальных видеокарт всех времен и народов
31
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
47
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
18
iPhone SE 2020 vs iPhone 8: достойная ли замена устаревшего смартфона
62
Влияние частоты северного моста на игровую производительность на платформе Intel
27
MSI GTX 560, 1024Mb и DeepCool V6000 или удачная покупка
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
6

Сейчас обсуждают

Vasiliy Korshunov
11:06
Но ведь эта карта уже отжила свое. Дрова на нее не пишутся, памяти не хватает и т.д.
MSI GTX 560, 1024Mb и DeepCool V6000 или удачная покупка
E1nher1
11:06
тонко.
Стоимость материнских плат Intel Z490 серьезно выросла - повышение цен до 60%
Евгений Еремин
11:06
Устал от новостей в которых одни предположения. Вот когда выйдет, посмотрим что почём и как оно там....
Процессоры Intel Core 10-го поколения могут оказаться недоступны рядовому покупателю из-за высоких цен и необходимости покупки дорогой материнской платы
Hyper666
11:03
Потратить бабло и не ощутить разницу.... и написать об этом целую статью. Есть китайская народная поговорка: "А на хуа ?"
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
k2viper
11:03
Никогда такого не было и вот опять: новинки продаются по оверпрайсу
Стоимость материнских плат Intel Z490 серьезно выросла - повышение цен до 60%
McArcher
11:02
В 10600К появится HT, то есть удвоение количества потоков. Удвоение! Теперь жалобы на то что программа долго компилируется или сцена долго рендерится, потеряют смысл, потому что потоков станет на целы...
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
Арчибальдо Урцайт
11:02
Лучше попросить фото Феникса, которого может и нет вовсе.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
Inttz
11:02
Счас придет толковый чувак и найдёт
Накопительное обновление Windows 10 KB4549951 принесло пользователям массу различных проблем
Ry Zen
11:00
Топовый модератор, луч света в тёмном царстве. Радует, что на Оверах появился человек с мнением и мыслительнвм процессом.
Intel Core i7-10700KF продемонстрировал свои возможности в Geekbench 4 — соперничать с AMD Ryzen 7 3800X новинка пока не может
McArcher
11:00
Будет прикольно, если они повысили разгонный "патанцевал". Через несколько недель тесты всё покажут :)
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем