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Apple работает над iPad Air с Touch ID, игровым контроллером, AirPods Lite , 12-дюймовым MacBook на базе ARM, AirPods X , HomePod mini и многими другими инновационными продуктами.

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Эта информация была получена от авторитетного инсайдера с отличной репутацией, который ведет анонимный аккаунт в Twitter. Этот анонимный инсайдер правильно вычислил дату выхода iPhone SE , прежде чем кто-либо еще, а также абсолютно точно знал варианты представленных цветов, в которых будет выполнено устройство и возможные варианты объема хранилища. Дата выхода iPad Pro 2020 года также была известна этому информатору.

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Анонимный информатор раскрыл планы Apple на следующие полтора года. "Яблочники" представят такие продукты, как AirPods третьего поколения, AirPods X, AirTags, обновленный Apple TV, обновленный iMac, HomePod mini и четыре новые модели iPhone 12. Большинство из этих продуктов были также подтверждены другими источниками.

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По словам инсайдера, один из будущих MacBook обзаведется процессором Apple серии A. Это будет 12-дюймовый MacBook, который был снят с производства в прошлом году .Apple может возродить MacBook'и без вентиляторов с собственными процессорами ARM, поскольку они обеспечивают лучшее соотношение между производительностью и количеством выделяемого тепла по сравнению с процессорами Intel.

В аккаунте анонимного информатора также указано, что Apple работает над собственным игровым контроллером. Это тот продукт, который Apple хотела бы анонсировать с новым Apple TV. С iOS 13 и iPadOS 13 Apple добавила поддержку контроллеров Xbox и PlayStation для iPhone, iPad и Apple TV, так что это будет непростой задачей для компании, если в ее контроллере не будет каких-то инновационных функций.

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Несмотря на то, что из разных источников просачивается информация о продуктах Apple, компания всегда может внести изменения в свои планы в последнюю минуту. Одно можно сказать наверняка - несмотря на пандемию, у Apple впереди напряженный год, который будет сопровождаться постоянным выпуском новых инновационных продуктов.

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