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Джон Проссер, имеющий солидную репутацию, когда дело доходит до утечек, связанных с продуктами Apple, поделился новыми изображениями, которые показывают меньшую "челку" и более тонкие рамки iPhone 12. Также аналитик подтвердил, что Apple выпустит новые AirPods и MacBook Pro в мае.

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Джон Проссер опубликовал несколько твитов, в которых он поделился некоторыми подробностями относительно предстоящего iPhone 12. Один из этих твитов имеет два чертежа iPhone 12, которые вы обычно видите в руководствах пользователя. На этих изображениях также были обозначены компоненты будущего устройства. Первый чертеж размыт, и мы можем только разглядеть некоторые технические обозначения для компонентов. Однако второе изображение намного четче и показывает, что Apple уменьшила размер "челки", сохранив при этом все те же компоненты, что и у нынешней более крупной "челки" на iPhone 11. Чертеж также показывает тонкие рамки вокруг дисплея. Однако по сравнению с предыдущими утечками, когда кнопка питания была перемещена ниже на боковую сторону устройства, кнопка питания на чертеже расположена в том же положении, в котором мы сейчас видим ее на iPhone 11.

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Ожидается, что Apple выпустит новые наушники-вкладыши на WWDC 2020 вместе с AirTags. Несмотря на замедление из-за COVID-19, у Apple плотный график выпуска продуктов в этом году.

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По сравнению со всеми предыдущими годами количество людей, которые интересуются новостями о продуктах Apple, значительно возросло, поэтому стоит ожидать новые подробности о грядущем iPhone 12 в ближайшие дни.

Но если вы не интересуетесь мобильными продуктами, то советую вам взглянуть на новые шикарные материнские платы от Asus и MSI под LGA1200, а также есть информация о новых чипсетах AMD.