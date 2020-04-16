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В Steam и Humble Bundle снова доступна новая порция халявных игр!

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Не успели еще мы забрать бесплатные эксклюзивы в PlayStation Store , как магазин дядюшки Гейба и уважаемый среди геймеров сайт Humble Bundle "выкатили" очередную кучу бесплатных предложений. Последний месяц выдался для геймеров по-настоящему праздничным, ведь каждый день всевозможные игровые площадки нас просто заваливали бесплатными игрушками. Но я думаю, что вы, дорогие читатели, уже итак утомлены от весьма затянувшегося вступления и с нетерпением листаете до бесплатных игр, что же, не будем тянуть резину и перейдем к игрушкам!

Humble Bundle

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Итак, любимый сайт всех геймеров начал раздачу весьма увлекательной игрушки.

Встречайте - Manual Samuel. Это довольно уникальная игра, главный герой которой умирает ужасным образом, а затем встречает Смерть, которая делает Самуэлю предложение. Костлявая обещает вернуть его к жизни, если он проживет всего один обычный день в реальном мире. Звучит легко? Нет, даже не близко. Самуэль соглашается и просыпается в своей комнате, он не может двигаться, не может дышать, не может ничего сделать, и здесь, когда вы понимаете, выжить в течение дня будет трудной задачей.

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Steam

Тело Самуэля должно контролироваться вручную, это означает, что вы, как игрок, должны контролировать обе ноги, обе руки, моргать, выдыхать и искать его сломанный позвоночник. Вам нужно будет использовать разные кнопки для каждой из этих функций. Если вы хотите идти, вы двигаете одной ногой, затем другой. В то же время вам нужно дышать с помощью двух других кнопок, а также моргать, иначе вы ничего не увидите.

А в магазинчике дядюшки Гейба на этот раз доступно кое-что новенькое.

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Нам предлагают забрать пару дополнений к игре Overcooked. Первое дополнение добавляет в игру много поваров. Второе же дополнение открывает в игре пляжный сезон. Хм, почему бы и не взять?

Также очередную "индюшатину" раздают как всегда бесплатно. На этот раз это Lost Daughter. Для коллекции пойдет, но я бы в такое не играл.

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