Праздник геймера - Sony раздает 5 эксклюзивов бесплатно в PlayStation Store, консоль и PS plus для этих игр не нужны (игры PS4)
Оказывается, что халява есть не только на ПК, но и консольщики попали на халявную раздачу целого ряда эксклюзивов от Sony! 5 эксклюзивов от Sony прямо сейчас может забрать любой желающий и абсолютно бесплатно, для этого даже не обязательно иметь консоль Sony PlayStation 4.
рекламаПросто заведите аккаунт в PlayStation, зайдите в PlayStation Store и добавьте в свою библиотеку эти игры. Никакого PlayStation Plus не потребуется.
Вам стоит поспешить, так как акция не вечная. И, кстати говоря, сейчас появился отличный повод обзавестись консолью от Sony, советую задуматься о приобретении приставки.
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Итак, какие же игры Sony раздает в своем PlayStation Store?
рекламаВы можете забрать целую коллекцию Uncharted, в которую входят 3 игры о Натане Дрейке. Это просто потрясающая возможность "испробовать на вкус" консольные эксклюзивы от Sony, так как вы начнете знакомство именно с трех первых игр о знаменитом Натане Дрейке.
Далее вас ждет будущий порт на ПК - игра-приключение Journey. Ее также вы можете забрать абсолютно бесплатно. Если у вас мало игр на консоли или консоли вообще нет, то для коллекции игр - в самый раз. Спокойная игрушка, позволяющая расслабиться, почему бы и не взять?
рекламаИ следующая халявная игра будет требовать от вас наличие немецкого аккаунта от Playstation. Раздают игру Knack 2. Хотя, даже если вы не имеете немецкого аккаунта для своей консоли, то расстраиваться не стоит, эта игра не такая уж и высоко оцененная.
Также я напоминаю вам, что Bethesda все еще раздает бесплатно в Steam свой Fallout 76 с дополнениями (если у вас есть эта игра в Bethesda.net)
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