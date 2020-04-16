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Оказывается, что халява есть не только на ПК, но и консольщики попали на халявную раздачу целого ряда эксклюзивов от Sony! 5 эксклюзивов от Sony прямо сейчас может забрать любой желающий и абсолютно бесплатно, для этого даже не обязательно иметь консоль Sony PlayStation 4.

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Просто заведите аккаунт в PlayStation, зайдите в PlayStation Store и добавьте в свою библиотеку эти игры. Никакого PlayStation Plus не потребуется.

Вам стоит поспешить, так как акция не вечная. И, кстати говоря, сейчас появился отличный повод обзавестись консолью от Sony, советую задуматься о приобретении приставки.

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Итак, какие же игры Sony раздает в своем PlayStation Store?

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Вы можете забрать целую коллекцию Uncharted , в которую входят 3 игры о Натане Дрейке. Это просто потрясающая возможность "испробовать на вкус" консольные эксклюзивы от Sony, так как вы начнете знакомство именно с трех первых игр о знаменитом Натане Дрейке.

Далее вас ждет будущий порт на ПК - игра-приключение Journey. Ее также вы можете забрать абсолютно бесплатно. Если у вас мало игр на консоли или консоли вообще нет, то для коллекции игр - в самый раз. Спокойная игрушка, позволяющая расслабиться, почему бы и не взять?

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И следующая халявная игра будет требовать от вас наличие немецкого аккаунта от Playstation. Раздают игру Knack 2 . Хотя, даже если вы не имеете немецкого аккаунта для своей консоли, то расстраиваться не стоит, эта игра не такая уж и высоко оцененная.

Также я напоминаю вам, что Bethesda все еще раздает бесплатно в Steam свой Fallout 76 с дополнениями (если у вас есть эта игра в Bethesda.net)