Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Праздник геймера - Sony раздает 5 эксклюзивов бесплатно в PlayStation Store, консоль и PS plus для этих игр не нужны (игры PS4)

для раздела Блоги
4
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Оказывается, что халява есть не только на ПК, но и консольщики попали на халявную раздачу целого ряда эксклюзивов от Sony! 5 эксклюзивов от Sony прямо сейчас может забрать любой желающий и абсолютно бесплатно, для этого даже не обязательно иметь консоль Sony PlayStation 4.

реклама

Просто заведите аккаунт в PlayStation, зайдите в PlayStation Store и добавьте в свою библиотеку эти игры. Никакого PlayStation Plus не потребуется.

Вам стоит поспешить, так как акция не вечная. И, кстати говоря, сейчас появился отличный повод обзавестись консолью от Sony, советую задуматься о приобретении приставки.

реклама

Итак, какие же игры Sony раздает в своем PlayStation Store?

реклама

Вы можете забрать целую коллекцию Uncharted, в которую входят 3 игры о Натане Дрейке. Это просто потрясающая возможность "испробовать на вкус" консольные эксклюзивы от Sony, так как вы начнете знакомство именно с трех первых игр о знаменитом Натане Дрейке.

Далее вас ждет будущий порт на ПК - игра-приключение Journey. Ее также вы можете забрать абсолютно бесплатно. Если у вас мало игр на консоли или консоли вообще нет, то для коллекции игр - в самый раз. Спокойная игрушка, позволяющая расслабиться, почему бы и не взять?

реклама

И следующая халявная игра будет требовать от вас наличие немецкого аккаунта от Playstation. Раздают игру Knack 2. Хотя, даже если вы не имеете немецкого аккаунта для своей консоли, то расстраиваться не стоит, эта игра не такая уж и высоко оцененная. 

Также я напоминаю вам, что Bethesda все еще раздает бесплатно в Steam свой Fallout 76 с дополнениями (если у вас есть эта игра в Bethesda.net)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

playstation халява раздача раздача игр playstation 4 pro playstation4
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
5
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
43
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
35
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
54
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
171
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
66
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
62

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 171
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 43

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD Radeon RX 5700 XT оказалась на 8-9% производительнее в играх, чем NVIDIA GeForce RTX 2060s в новом масштабном тестировании TechSpot
27
В сеть попали первые скриншоты новой MIUI 12 от Xiaomi
1
Новый мод для The Witcher 3 вводит в игру переключатель на экстремальное качество графики
25
PlayStation 4 Pro за 4 000 рублей в месяц – «Связной» устраивает временную акцию
17
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
17
Новая модификация принесла культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky продвинутую графику, которая не уступает лучшим проектам 2020 года
25
Редактор Anandtech рассказал о заговоре крупных производителей ПК и Intel против процессоров AMD
32
Fallout 76 настолько провалился в Steam, что Bethesda продлевает бесплатную раздачу игры до 28 апреля (для тех, у кого уже была игра)
39
Названы 5 невыпущенных игр Rockstar Games, которые отложили из-за восхождения GTA
5
Праздник геймера - Ubisoft начала бесплатную раздачу лучшей части серии Assassin's Creed
26
Глобальная стратегия 10 Crowns от ведущего дизайнера Civilization IV переименована в Old World и готовится к выходу в EGS
1
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
61
Официальный Twitter-аккаунт серии Crysis впервые за 3,5 года подал признаки жизни (обновлено)
35
Что немцу хорошо: GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT
2
Китайская компания выпустила клон Xbox One S на Windows 10 с медленным процессором и устаревшей видеокартой
7
Выбираем оптимальную видеокарту для современных онлайн игр – 29 видеокарт против 12 популярных игр - тестирование от экспертов Сomputerbase
9
Опубликован снимок с отличиями сокетов Intel LGA1151 и LGA1200
58
XCOM Chimera Squad — ответвление серии, которое выйдет уже на следующей неделе
5
Загадочный прототип AMD Radeon Pro Vega 20 с аукциона отправился к патологоанатому
3
Ноутбуки с 15-ваттным AMD Ryzen 9 4900U 8/16 и частотой до 4,3 ГГц потеснят Intel на рынке мейнстрима
23

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
43
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
127
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
227
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
35
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
6
Фриланс во время самоизоляции - положение дел на март-апрель 2020
9
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
5

Сейчас обсуждают

Anglesmith
10:57
Какая конфигурация памяти?
Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 9 3900X — какой процессор выбрать для топового ПК — тестирование от Hardware Times
Gfdtk197382
10:57
Проверил свой i-9 9900к без разгона в cinebench r20 получилось 4851 и 516
Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 9 3900X — какой процессор выбрать для топового ПК — тестирование от Hardware Times
Янчик Петрова
10:52
небольшой кабинет вполне обогреется, если остальное железо будет такого же топового типа))) у меня тепловая пушка 500Вт на 50% мощности прогревает хорошо
Опубликован снимок с отличиями сокетов Intel LGA1151 и LGA1200
E1nher1
10:50
Ну, можно купить консоль и играть. Ну, когда-нибудь купить... Да на халяву и уксус сладкий!
Праздник геймера - Sony раздает 5 эксклюзивов бесплатно в PlayStation Store, консоль и PS plus для этих игр не нужны (игры PS4)
Елисей Творимиров
10:49
Компания Apple оценила комплект колёсиков для компьютера Mac Pro в 700 долларов – хромированная отделка и 4 бесплатных ножки в комплекте
E1nher1
10:48
Да это проц просто пушка для 1366. 6/12 потоков. Это как минимум в 1.5 раза больше, чем у i7 920. Ну хотя бы до 3.5 Ггц разгоните и будет нормально. Есть и более высокочастотные зеоны. Можете выбрать...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
Андрей Моспан
10:47
Ну да... Сейчас бы сравнивать залитый фронтально солнечным светом зелёный лес и серые безцветные камни в тумане... Подобные технодэмки, мы видим с 2010х годов... Ну и покажите хоть одну игру с такой г...
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
E1nher1
10:46
Ну вот, вы указали. В принципе, все игры от юбисофт для школоты.
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
Me4tatelI&gt;
10:45
а как в них играть без консоли? через облачный сервис sony что ли?
Праздник геймера - Sony раздает 5 эксклюзивов бесплатно в PlayStation Store, консоль и PS plus для этих игр не нужны (игры PS4)
GlamOtrip
10:44
Кардашьян точно не маленькая.
Игры, в которые играют богатые и знаменитые, полный реестр звездных геймеров и миллионы на прокачку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем