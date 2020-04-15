Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Fallout 76 настолько провалился в Steam, что Bethesda продлевает бесплатную раздачу игры до 28 апреля (для тех, у кого уже была игра)

для раздела Блоги
+
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ненавистный многими Fallout 76 совсем недавно добрался до Steam. И, как оказалось, оказался никому не нужен. Сейчас Bethesda отдает свой продукт в "связке" с классическими частями Fallout (настоящими Fallout в лице первой и второй части, а также Tactics), но игра все равно никому не нужна. В данный момент в Fallout 76 играют всего лишь чуть больше 16000 человек (из статистики Steam), а среди "лидеров продаж по всему миру" игра числится лишь на четвертом месте. Ее обгоняют XCOM: Chimera Squad, великолепный Mount & Blade II: Bannerlord, и своеобразный "DayZ 2" в лице Deadside.

реклама

Но и купившие игру люди скорее оказались разочарованы продуктом от Тодда Говарда. Игра на данный момент удостоилась 372 обзоров и лишь половина из них положительные. В своих отзывах люди жалуются на ужаснейшую оптимизацию и просто "зашлакованность" игры как таковой.

реклама

И вот Bethesda решает сделать настоящий подарок для всех фанатов Fallout (конечно же частей под авторством Тодда Говарда). Издатель продлил срок бесплатной раздачи игры в Steam для всех, кто уже обзавелся игрой в Bethesda.net. Вам также будет доступно дополнение Wastelanders. Все это "добро" вы можете получить бесплатно до 28 апреля, если свяжете профиль в Steam с аккаунтом Bethesda.

Если по какой-то причины связать аккаунты не удастся, то смело пишите в поддержку Bethesda.

реклама

Но также хочется напомнить, что если вы по какой-то причине еще не получили в подарок лучшую часть Assassins Creed, то вы все еще можете сделать это.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

steam fallout 76 bethesda тодд говард
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
31
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
50
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
161
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
66
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
62
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
41
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 161
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст установил на игру Ведьмак 3 более 50 модов – результат действительно впечатляет
13
Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android
18
Nvidia и AMD заинтересованы в выпуске супермощных видеокарт на базе новой технологии TSMC CoWoS
49
Устройства Samsung Galaxy и Windows 10 теперь могут обмениваться файлами по Wi-Fi простым перетаскиванием
7
В Steam можно будет бесплатно забрать The Search в течение одного дня
8
Blackview BV9600E представлен официально: Helio P70, АКБ на 5580 мАч, NFC и 20% скидка первым покупателям
2
Стали известны цены всех модификаций Honor 30 Pro Plus
1
AMD Radeon RX 5700 XT оказалась на 8-9% производительнее в играх, чем NVIDIA GeForce RTX 2060 в новом масштабном тестировании TechSpot
16
PlayStation 4 Pro за 4 000 рублей в месяц – «Связной» устраивает временную акцию
17
В Steam вовсю идёт бесплатная раздача приключенческой игры The Search
23
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
30
Официальный Twitter-аккаунт серии Crysis впервые за 3,5 года подал признаки жизни (обновлено)
36
Honor 30 Pro Plus прошёл тест на производительность в Geekbench
4
Новый сплав кремния позволит в 1000 раз увеличить скорость полупроводников
22
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
16
Palit представила в России ускоритель GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением
13
Названы 5 невыпущенных игр Rockstar Games, которые отложили из-за восхождения GTA
3
Half-Life: Alyx теперь и в Minecraft – энтузиасты добились практически полного сходства между играми
3
Праздник геймера - Ubisoft начала бесплатную раздачу лучшей части серии Assassin's Creed
23
Энтузиаст сделал для Half-Life Alyx мод, позволяющий полностью пройти игру с клавиатурой и мышью
9

Популярные статьи

Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
161
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
50
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
38
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
29
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
31
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
32

Сейчас обсуждают

Kasyan
02:38
"А разные абсолютные значения" Нет, просто кто реально тестит, а кто то рисует полосочки! "Уже года два как "всё", споришь-то с чем?" "В 2015 году разогнанный 2500к был топчиком в играх, но ты не ун...
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
Андрей Андронов
02:36
One eclips вполне красивый корпус с хорошей продуваемостью и ценой. А эти чет не нравятся )
AeroCool представила в России три линейки недорогих корпусов для ПК
Андрей Андреев
02:33
Так вас же минусуют за неадекватные высеры, а не из-за личной неприязни. Мне, например, вообще пох амд у тебя, энвидео или интуль, но конкретно вот эта вот ахинея, которую ты высрал, ничего иного, кро...
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
Kasyan
02:30
Многовато, у меня Sapphire NITRO+ Radeon RX 5700 XT 8.0 GB OC выше 60 градусов не подымается, но вентиляторы настроил в ваттмане!
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
AMD
02:28
Так они давно выпущены. https://technopoint.ru/product/652b1b9544883332/platforma-asrock-deskmini-a300-sale/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=price_chelyabinsk&utm_content=gmc&utm_term=1...
Редактор Anandtech рассказал о заговоре крупных производителей ПК и Intel против процессоров AMD
DWORD
02:28
никогда не понимал хай по теме майнкрафта.
Minecraft с трассировкой лучей уже готов – продвинутая графика и самые современные технологии от Nvidia
Kasyan
02:27
Вообще тест делал Hardware Unboxed, а Techspot опубликовывает его результаты! https://www.youtube.com/watch?v=45Q8TVmzHI8
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
DWORD
02:27
а как же "рыночек все порешает" ?
Редактор Anandtech рассказал о заговоре крупных производителей ПК и Intel против процессоров AMD
stockclock
02:27
Допустим это снято в павильоне. Как ты думаешь, когда другие нации достигнут Луны(а в те времена казалось что это произойдёт очень быстро) и увидят правду, то что будет с американской нацией? Ты думае...
Русский энтузиаст улучшил архивное видео 1906 года до качества 4k 60 fps
Kasyan
02:26
А можно вообще сколхозить и перешить оригинальную 5700 в 5700 XT. https://www.youtube.com/watch?v=2i8xXTAMQ-U
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем