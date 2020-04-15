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Ненавистный многими Fallout 76 совсем недавно добрался до Steam. И, как оказалось, оказался никому не нужен. Сейчас Bethesda отдает свой продукт в "связке" с классическими частями Fallout (настоящими Fallout в лице первой и второй части, а также Tactics), но игра все равно никому не нужна. В данный момент в Fallout 76 играют всего лишь чуть больше 16000 человек (из статистики Steam), а среди "лидеров продаж по всему миру" игра числится лишь на четвертом месте. Ее обгоняют XCOM: Chimera Squad, великолепный Mount & Blade II: Bannerlord, и своеобразный "DayZ 2" в лице Deadside.

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Но и купившие игру люди скорее оказались разочарованы продуктом от Тодда Говарда. Игра на данный момент удостоилась 372 обзоров и лишь половина из них положительные. В своих отзывах люди жалуются на ужаснейшую оптимизацию и просто "зашлакованность" игры как таковой.

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И вот Bethesda решает сделать настоящий подарок для всех фанатов Fallout (конечно же частей под авторством Тодда Говарда). Издатель продлил срок бесплатной раздачи игры в Steam для всех, кто уже обзавелся игрой в Bethesda.net. Вам также будет доступно дополнение Wastelanders. Все это "добро" вы можете получить бесплатно до 28 апреля, если свяжете профиль в Steam с аккаунтом Bethesda.

Если по какой-то причины связать аккаунты не удастся, то смело пишите в поддержку Bethesda.

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