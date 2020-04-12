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Еще не устали от халявных раздач? А вот терпите, вас ожидает еще больше отличных игрушек!

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В магазине игр без DRM-защиты раздают достаточно неплохой проект. Если уже успели пройти прошлые игры, раздача которых все еще продолжается, то я для вас подготовил новый проект, позволяющий скоротать пару унылых вечеров.

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Off-Road Drive - это симулятор гонок по бездорожью для ПК, являющийся первой в мире игрой, которая обеспечит реальный опыт в гонках по бездорожью. Игроки примут участие в «Русском трофее», «Внедорожном испытании», «Тайском трофее» и многих других событиях в самых сложных условиях с разнообразными природными препятствиями, такими как болота, скалы, снег и песок.

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Ни в одной другой игре нет такого разнообразия внедорожников, включая настраиваемые серийные внедорожники и грузовики, а также несколько классов машин-прототипов, специально созданных для езды по бездорожью. Автомобили могут быть оснащены ассортиментом специального внедорожного оборудования и аксессуарами, включая лебедки, пониженную передачу, блокировку дифференциала, клинометр, высотомер, контроллер давления воздуха в шинах, песчаные гусеницы и т. д.

Никогда еще не было такого инновационного моделирования интерактивной езды на местности. Земля под автомобилем будет действовать так же, как и в реальной жизни, автомобиль утонет в грязи, грязь создаст колею и прилипнет к автомобилю и шинам, влияющим на его управляемость. Камни полетят из-под колес и повредят другие грузовики. В игре будут представлены различные поверхности, которые будут не только влиять на трение шин, но и будут иметь сложные реакции, основанные на весе автомобиля, скорости, крутящем моменте колеса, состоянии шины, времени на этой поверхности, глубине погружения автомобиля в поверхность и многом другом.

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Ведущие международные чемпионаты по бездорожью.

Гонки и заболачивание.

Сложные испытания и препятствия для преодоления.

Специальное внедорожное оборудование и аксессуары (пониженная передача, дифференциалы блокировки переднего / заднего моста, лебедка и т. д.).

Получаем все DLC к HITMAN

Ключевая особенности:

Для начала устанавливаем и запускаем Hitman 2 - Starter Pack, в нем завершаем первую миссию и ждем, когда пройдет сохранение игры. Далее переходим в главное меню. Итого мы получаем целую кучу DLC, общим объемом в 40 Gb.

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