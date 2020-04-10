Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam началась раздача двух игр бесплатно в ответ на раздачу в EGS
Дядюшка Гейб ответил на раздачу в EGS бесплатных игр. В магазине Габена сейчас раздают проект для VR и пиксельную игрушку. Также действуют шикарные скидки на целый ряд "вкусных" игр.
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Transpose
рекламаTranspose - это довольно приятная и простая игра-головоломка. Окружение игры действительно классное, но не разнообразное, поэтому большая часть игры выглядит практически одинаково. Тем не менее, визуальный стиль игры может оказаться привлекательным для многих игроков, так как ее геометрическая и несколько психоделическая среда очень хорошо сделаны.
Пазлы - это хороший уровень сложности, но механика пазла такая же, как и во всей игре, ее изменили лишь настолько, чтобы она оставалась интересной. Вы можете записывать свои действия и взаимодействовать со своими прошлыми и будущими записями, чтобы постоянно получать кубы. Вам придется объединять несколько своих записей с различными задачами, при этом никогда не стоит забывать о гравитации!
рекламаЕсли вы большой поклонник головоломок, то это та игра, которую вам обязательно следует опробовать.
Gravity Wars
рекламаGravity Wars - это интересная игра для четырех игроков (или ИИ). Есть два игровых режима, рандомизированные карты и настраиваемая игра. Первый режим - Survival, в нем выигрывает последний игрок. Второй режим игры - «на время", в котором побеждает игрок с наибольшим количеством очков до конца раунда.
Сначала эта игра кажется немного нелепой для понимания. Но далее все становится предельно ясно и понятно.
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Игра может похвастаться полной поддержкой контроллера.
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