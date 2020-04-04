Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam, GOG, EGS и Microsoft проходит раздача 10 игр бесплатно, успей забрать их

для раздела Блоги
+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

И вновь мне удалось отыскать для вас целую кучу бесплатных предложений со всего интернета - на этот раз для вас доступны целых 10 игр. Итак, не будем тратить мое и ваше время на формальное вступление и перейдем сразу в магазины, чтобы изучить бесплатные предложения!

реклама

Steam

В любимом магазинчике дядюшки Гейба вновь проходит щедрая раздача игр.

реклама

Если вы хотите "закликать" свою клавиатуру до смерти, то Steam подготовил для вас отличный проект для реализации этой цели.

реклама

Keyboard Killers - это не просто "убийца клавиатур" - это настоящий тренажер для слепой печати, выполненный в игровом стиле. Для того чтобы игрок видел результат своих усилий выведены различные таблицы показателей и есть соответствующие достижения. Игра подойдет тем, кто хочет быстро научиться печатать, при этом не смотря на клавиатуру. Но и просто доломать свою клавиатуру вам никто не мешает :)

На игру написано 48 обзоров, 62% из которых положительные.

реклама

А если вы хотите найти что-то более необычное, то я для вас смог отыскать игру про расизм!

Khan VS Kahn - это пошаговая стратегическая игра, в которой две расы соревнуются за звание лучшей и достигают одной из 5 типов победы. Бросьте вызов другу в поединке 1 на 1, где победит не сильнейший, а самый умный!

реклама


На игру написано 15 обзоров, 86% из которых положительные.

Далее вас ждет две игры про космос!

Caelus Trident - дебютная игра от Fractured Rogue Studios LLC. Отдавая дань уважения классическим аркадным шутерам, вы берете на себя роль последнего корабля армады, пытающегося переживать волну за волной невероятных сражений!

На игру написано 7 обзоров, 0% из которых положительные.

Не удивил? А я и не такое могу отыскать!

Escape From Tethys это захватывающая игра в космосе в стиле ретро. Вам предстоит исследовать местную среду и выбраться с враждебной планеты!

На игру написано 62 обзора, 75% из которых положительные.

А теперь приготовьтесь к лучшей игре из всей этой подборки! Вы готовы вернуть свой 2007? Тогда эта игра точно для вас!

Welcome Back To 2007 2  - это потрясающая игра с постиронией об ЭТОЙ стране. Вас ждет куча боссов, уровней и атмосфера 2007 года (в понимании разработчиков).

На игру написано 58 обзоров, 77% из которых положительные.

Epic Games Store

В новомодном магазине для любителей "эксклюзивов" и игры Fortnite  раздаются две неплохие игрушки.

Gone Home расскажет вам о возвращении домой. Вам предстоит прийти в свой дом по приезде из заграницы и выяснить, куда же подевалась вся ваша семья.

HOB же расскажет вам о необычном жестоком мире, в котором вам придется выживать. Вам предстоит узнать "историю без слов", самостоятельно изучая планету и решая головоломки.

Обе игры достойно оценены критиками и, думаю, смогут привлечь ваше внимание.

Остальные магазины

Microsoft раздает казуальную гоночку Road Legends, которая напоминает когда-то популярную Subway Surfers.В GOG сейчас доступна игра на выживание SYMMETRY, обладающая привлекательной векторной графикой. Советую рассмотреть к приобретению.

А в магазинчике Indiegala отдают бесплатно игру без DRM-защиты Ring Runner: Flight of the Sages, в которой вам придется бороздить космические просторы.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
26
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
27
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
36
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
29
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
8

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 36
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 выложен на Youtube, но разработчики об этом узнали не сразу
14
Продвинутая программа для обслуживания видеокарт NVIDIA GeForce получила обновление с новыми функциями
11
Праздник во время самоизоляции продолжается - 5 бесплатных игр в Steam, которые нужно забрать: игра про огромных боевых человекоподобных роботов, Resident Evil Resistance, The Elder Scrolls Online
16
Новый китайский чип Kunlun К2 обошёл видеокарту Nvidia Tesla T4 стоимостью 3 тысячи долларов в три раза – переход на отечественные технологии становится реальностью
8
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
81
Праздник геймера - GOG.COM раздает бесплатно целую игровую библиотеку из 27 культовых игр, включая вкусные эксклюзивы и Ведьмака
7
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X потребляет в 2 раза меньше энергии чем новый 8-ядерный Intel Core i9-10980HK
15
AMD против Intel – кто делает процессоры лучше по мнению Тechradar
20
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
46
Windows 10 запустили на 192 МБ ОЗУ несмотря на минимальное требование 1Gb
5
DDR5 с частотой до 8400 МГц начнет выпускать компания SK Hynix уже в этом году
42
Valorant от Riot Games мгновенно ворвалась на первое место «топа» Twitch
10
Марк Церни поделился новой информацией о PlayStation 5
8
Новая технология NVIDIA Dynamic Boost значительно увеличит производительность системы процессор-видеокарта в игровых ноутбуках
3
Denuvo снова прогибается – на этот раз от рук неизвестного хакера пострадала Assassin’s Creed: Odyssey
17
Samsung вернёт до 800 долларов покупателям смартфонов серии Galaxy S20, но есть нюанс
2
В Epic Games Store стартовала крупная весенняя распродажа
1
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
16
В Epic Games Store дарят новый набор игр
5
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
+

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
316
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
250
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
45
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
12
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
35
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
26
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
26
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
4
Подбор процессора LGA775/771 для Nvidia GTX 750 LP
+

Сейчас обсуждают

Max Payne
15:09
Палачина
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
FELSHER
15:09
Ну не все-же виртуальных женщин юзают.))
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
DarkShaman
15:08
Интересно зачем в PC'шном обзоре игра для приставки ?
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
Павел Рисов
15:05
кофемод надеюсь?
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Алексей
15:04
а как же финалка?
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
Dmitriy Yakovlev
15:03
Я такой тестово-помойной сборки еще не видел
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
Goginator
15:02
мдя , нищебродам с тредриперами далеко до ылиты с гиперпнями .
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
supreme-thx
15:02
ты редкостный долбо... дятел 🌚
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Сергей Шапорев
15:01
Ваще пофиг, что на интеле сидеть, что на райзене, мне по барабану, выбор каждого, не вижу смысла в споре, победителя не будет.
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
supreme-thx
15:00
твое лицо, когда покупал в феврале 2600 за 6200р
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем