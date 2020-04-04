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И вновь мне удалось отыскать для вас целую кучу бесплатных предложений со всего интернета - на этот раз для вас доступны целых 10 игр. Итак, не будем тратить мое и ваше время на формальное вступление и перейдем сразу в магазины, чтобы изучить бесплатные предложения!

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Steam

В любимом магазинчике дядюшки Гейба вновь проходит щедрая раздача игр.

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Если вы хотите "закликать" свою клавиатуру до смерти, то Steam подготовил для вас отличный проект для реализации этой цели.

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Keyboard Killers - это не просто "убийца клавиатур" - это настоящий тренажер для слепой печати, выполненный в игровом стиле. Для того чтобы игрок видел результат своих усилий выведены различные таблицы показателей и есть соответствующие достижения. Игра подойдет тем, кто хочет быстро научиться печатать, при этом не смотря на клавиатуру. Но и просто доломать свою клавиатуру вам никто не мешает :)

На игру написано 48 обзоров, 62% из которых положительные.

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А если вы хотите найти что-то более необычное, то я для вас смог отыскать игру

Khan VS Kahn - это пошаговая стратегическая игра, в которой две расы соревнуются за звание лучшей и достигают одной из 5 типов победы. Бросьте вызов другу в поединке 1 на 1, где победит не сильнейший, а самый умный!

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На игру написано 15 обзоров, 86% из которых положительные.

Далее вас ждет две игры про космос!

Caelus Trident - дебютная игра от Fractured Rogue Studios LLC. Отдавая дань уважения классическим аркадным шутерам, вы берете на себя роль последнего корабля армады, пытающегося переживать волну за волной невероятных сражений!

На игру написано 7 обзоров, 0% из которых положительные.

Не удивил? А я и не такое могу отыскать!

Escape From Tethys - это захватывающая игра в космосе в стиле ретро. Вам предстоит исследовать местную среду и выбраться с враждебной планеты!

На игру написано 62 обзора, 75% из которых положительные.

А теперь приготовьтесь к лучшей игре из всей этой подборки! Вы готовы вернуть свой 2007? Тогда эта игра точно для вас!

Welcome Back To 2007 2 - это потрясающая игра с постиронией об ЭТОЙ стране. Вас ждет куча боссов, уровней и атмосфера 2007 года (в понимании разработчиков).

На игру написано 58 обзоров, 77% из которых положительные.

Epic Games Store

В новомодном магазине для любителей "эксклюзивов" и игры Fortnite раздаются две неплохие игрушки.

Gone Home расскажет вам о возвращении домой. Вам предстоит прийти в свой дом по приезде из заграницы и выяснить, куда же подевалась вся ваша семья.

HOB же расскажет вам о необычном жестоком мире, в котором вам придется выживать. Вам предстоит узнать "историю без слов", самостоятельно изучая планету и решая головоломки.

Обе игры достойно оценены критиками и, думаю, смогут привлечь ваше внимание.

Остальные магазины

Microsoft раздает казуальную гоночку Road Legends, которая напоминает когда-то популярную Subway Surfers. В GOG сейчас доступна игра на выживание SYMMETRY, обладающая привлекательной векторной графикой. Советую рассмотреть к приобретению.

А в магазинчике Indiegala отдают бесплатно игру без DRM-защиты Ring Runner: Flight of the Sages, в которой вам придется бороздить космические просторы.