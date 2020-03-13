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Предисловие

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Как стало известно, читателям блога очень понравилась прошлая статья о тестировании R7 2700 в старых играх , поэтому я решил продолжить тестировать "красный" полиядерный процессор в различных стареньких играх, которые для каждого из нас являются чем-то очень родным и памятным.

Перед выходом обновленного издания GTA 4, неплохо было бы вспомнить нулевые и окунуться в атмосферу тех всем известных частей Grand Theft Auto, которые являются классикой игропрома в наши дни, и за которые мы все любим данную серию игр.

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Тестовый стенд

Давайте же взглянем, на что способен современный многоядерный, но низкочастотный процессор в лице Ryzen 7 2700 в играх из "классической" трилогии GTA, и возможно ли с комфортом и достаточной плавностью картинки перепройти эти хиты 2000-х.

Процессор: AMD Ryzen 7 2700;

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;

Операционная система: Windows 10 x64.

Ахтунг!

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Ориентируйтесь больше не на голый показатель 1% и 0.1%, а на описания моих ощущений от игры. Так как 0.1% и 1% FPS скорее будут демонстрировать особенности движка, которые проявляются даже на самых производительных на ядро процессорах.

Стоит также уточнить заранее, что ни в одной игре не было упора в видеокарту. Все тесты проводились на максимальных настройках графики в разрешении 1920x1080.

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Замеры значений FPS производились программой MSI Afterburner в процессе нескольких минут геймплея из игры. Значения автоматически заносились в блокнот.

Также стоит отметить, что процессор на момент тестирования был в стоке и охлаждался боксовым кулером. Технология "precision boost overdrive" была активирована.

GTA 3

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Начнем с самой ранней ГТА из трилогии. Должно быть слишком просто, ведь во времена этой игры процессоры обладали куда меньшей производительностью на ядро и даже стоковые частоты райзенов этим процессорам и не снились.

ГТА'шечка бегается очень плавно. Комментировать что-либо бессмысленно.

GTA Vice City

А теперь окунемся в настоящую классику, которую даже в наши дни перепройти не стремно. Для Ryzen'ов также данная игра не является проблемой, так как по сути дела GTA VC технически это та же тройка.

Наслаждаться красотами Vice City выходит также с комфортом. Также стоит заметить, что FPS в игре даже выше, чем в тройке.

Также представляю вашему вниманию обновленную графику в GTA VC, с данным ремастером проходить игру еще приятнее.

GTA San Andreas

А вот теперь нашему полиядерному процессору придется туго. Самая черная часть GTA намного требовательней к производительности на ядро, чем тройка или VC.

Все показатели FPS упали более чем в два раза. Нельзя сказать, что пониженный FPS остался незамеченным, Vice City и тройка играются намного более плавнее, чем SA. С другой стороны, никаких статтеров не наблюдалось, всего лишь в некоторых моментах не хватало большей производительности на ядро для достижения 60+ стабильных FPS.

Заключение

Как и следовало ожидать, Ryzen вновь смог удержать комфортный FPS в ряде однопоточных игр. Фанатам GTA можно смело рекомендовать сменить платформу на AM4, ведь Ryzen тащит не только в новомодной GTA5, но и в классических частях серии.