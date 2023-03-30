За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Как умер жанр комедий в 21 веке: причины





реклама

В последние годы американские кинокомедии стали менее популярными и успешными, чем ранее. Фильмы, которые ранее набирали высокие оценки критиков и приносили огромные сборы, теперь не только получают плохие отзывы, но и не могут привлечь достаточное количество зрителей. Кризис в жанре американских кинокомедий вызывает много вопросов и волнует многих любителей кино. Попытаемся проанализировать причины упадка этого жанра и понять, что может быть сделано, чтобы вернуть зрителей к комедиям.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде





Смена нравов

В 70-х годах прошлого века появился новый жанр комедий – «грязный юмор». Этот жанр был очень популярен в 80-х и 90-х годах, и в нем было много сексуальных и нецензурных шуток. Фильмы этого жанра были очень успешными, и они привлекали огромную аудиторию.

реклама

Однако в последние годы этот жанр начал умирать. Одной из причин этого является изменение общественного мнения о том, что является приемлемым в юморе. Сегодня многие люди считают, что сексистские, расистские и гомофобные шутки не являются приемлемыми. Это привело к тому, что многие комедийные фильмы были осуждены за использование таких шуток.

Кроме того, в последние годы произошло много скандалов в Голливуде, связанных с сексуальными домогательствами и насилием. Эти скандалы привели к тому, что Голливуд начал очищаться от людей, которые были связаны с такими действиями. Это привело к тому, что многие комедийные режиссеры и актеры были уволены или попали в неприятную ситуацию.

Также стоит отметить, что в последние годы произошло много изменений в обществе. Например, появилась новая молодежь, которая не интересуется традиционными комедийными фильмами. Эта молодежь предпочитает смотреть ютуберов и другие видео на интернет-платформах.

Сегодня многие люди предпочитают смотреть сериалы и фильмы других жанров, таких как драма, фантастика, боевик и т.д. Кроме того, существует мнение, что сегодняшние зрители стали более требовательными и критичными к качеству фильмов, в том числе и комедий.

реклама





История изменения нравов

Если рассмотреть историю комедийного жанра в Голливуде, то можно заметить, что это история изменения нравов. Каждое десятилетие привносило свои коррективы в понимание режиссерами, актерами и сценаристами того, что считается забавным.

В 1920-х годах, более ста лет назад, звездами немой комедии были Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд, Стэн Лорел, Оливер Харди и Роско Арбакл. Их шутки, трюки и гиперболизированное поведение на экране были результатом необходимости выразительной эмоциональной артикуляции в немом кино. Все началось с братьев Люмьер в 1895 году и их короткометражного фильма "Политый поливальщик", где садовник случайно орошает себя из шланга. Так появилась кинокомедия.

реклама

Отсутствие звукового сопровождения не позволяло использовать диалоги для создания юмора в немой комедии, так как текст в интертитрах был ограничен, а разговорный жанр был скорее характерен для драматических фильмов. Вместо этого, комики использовали различные физические трюки и забавные ситуации для создания юмора. Например, Гарольд Ллойд, вися на стрелке огромных часов в фильме "Наконец в безопасности", или Чарли Чаплин, танцующий с двумя мучными изделиями как ножками в "Золотой лихорадке", использовали классические элементы слэпстик-комедии. Слэпстик - это форма немой комедии, которая использует физический юмор, такой как падения, удары и абсурдные ситуации, чтобы вызвать смех у зрителей. Термин "слэпстик" происходит из Италии XVI века, где он использовался в комедиях дель арте для имитации звуков пощечин.

С появлением звукового сопровождения в кино, юмор начал претерпевать изменения.

В 1930-х годах в Америке комедии нравов, такие как "Воспитание крошки" Говарда Хоукса и "Ниночка" Эрнста Любича, соседствовали с романтическими комедиями, такими как "Праздник" Джорджа Кьюкора и "Это случилось однажды ночью" Фрэнка Капры. В это время также стали популярны братья Маркс, чьи фильмы "Утиный суп" и "Ночь в опере" стали хитами.

В 1940-х годах кинематограф стал осмысливать ужасы нацистской угрозы, и появилась военная сатира. Один из главных фильмов десятилетия в США - "Великий диктатор" Чарли Чаплина.

"Великий диктатор" был выпущен в 1940 году и стал первым звуковым фильмом Чаплина. Это была антинацистская сатира, в которой Чаплин играл две роли - диктатора Адольфа Гитлера и еврейского барбера, который случайно оказывается на месте диктатора.

Фильм был очень успешным и получил множество наград, но его выпуск вызвал некоторые проблемы. Например, некоторые американские кинотеатры отказывались показывать фильм из-за его антинацистского содержания. Кроме того, сам Чаплин был подвергнут критике за свою политическую позицию и обвинен в коммунизме.

Тем не менее, "Великий диктатор" остается одним из самых значимых фильмов Чаплина и одним из наиболее ярких примеров военной сатиры. Фильм не только осмелился высмеять нацизм, но и предложил альтернативную, гуманитарную взгляд на мир и человечество.

В 1950-х годах мюзиклы, такие как "Поющие под дождем", и комедии, где джентльмены предпочитают блондинок, были наиболее популярны у американской аудитории.

Мюзикл "Поющие под дождем" стал культовым фильмом, который собрал множество наград и стал настоящим символом золотой эпохи Голливуда. Фильм, снятый в 1952 году, рассказывает историю романтических отношений между звездой мюзикла Доном Локвудом (Джин Келли) и начинающей актрисой Кэти Селдон (Дебби Рейнольдс). Несмотря на то, что съемки проходили в тяжелых условиях - актеры часто мокли на дожде, - фильм стал настоящим шедевром, который до сих пор восхищает зрителей своей красотой и музыкальными номерами.

Такие фильмы, как "Как выйти замуж за миллионера" (1953) и "В джазе только девушки" (1959), стали настоящими хитами, привлекая зрителей своим юмором и шармом актеров. Такие звезды, как Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд, стали настоящими иконами стиля и красоты, завоевав миллионы поклонников по всему миру.

Это время можно назвать, пожалуй, самым патриархальным в истории голливудского кинематографа, которое оказало влияние на все ключевые мужские и женские образы в кино, включая комедийные. Образ "Мерлин Монро" навсегда войдёт в историю и крепко укоренится в массовой культуре.

В 60-е годы кинематограф продолжал развиваться, и на экранах появлялись авантюрные комедии. Однако, уже тогда режиссеры начали сочетать лирические сцены с юмором, что стало отличным приемом. Даже Вуди Аллен, который ранее снимал почти абсурдные комедии, перешел к более романтическим историям.

Из его работ этого периода стоит отметить комедию "Хватай деньги и беги" 1969 года, которая рассказывает о неуклюжем гангстере, который скорее зарабатывает тюремный срок, чем драгоценности. В целом, этот период можно охарактеризовать как время экспериментов в кинематографе и поиска новых форм и жанров.

В 70-е годы кинематограф открыл миру новые знаменитые психоделические фильмы, такие как "Монти Пайтон и Священный грааль" и "Житие по Брайану". Эти фильмы стали настоящими культовыми и до сих пор пользуются популярностью. Они отличались необычным сюжетом, гротескным юмором и яркой визуальной составляющей. В то же время, психоделические фильмы стали важной составляющей культуры хиппи, которые пытались изменить мир в лучшую сторону и пропагандировали свободу, любовь и мир.



Также на экранах появились фривольные комедии Вуди Аллена, такие как "Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить", и Мэла Брукса, такие как "Молодой Франкенштейн".

В 80-е годы кинематограф продолжал радовать зрителей разнообразными комедиями. Фантастические фильмы, такие как "Охотники за привидениями" Айвана Райтмана и "Назад в будущее" Роберта Земекиса, полицейские комедии, такие как "Коп из Беверли-Хиллз" Мартина Бреста и "Полицейская академия" Хью Уилсона, а также комедии положений, такие как "Гольф-клуб" и "Каникулы" Харольда Рэмиса и "Поменяться местами" Джона Лэндиса, оставались популярными.

Однако, именно в это время началась эра пародий. Ранее они тоже существовали, но семидесятые-восьмидесятые годы стали золотым временем для этого жанра. Лучшие работы Мэла Брукса, такие как "Сверкающие сёдла", иронизировали над стереотипами вестернов, а "Космические яйца" стали пародией на "Звездные войны". Трио Цукер-Абрахамс-Цукер также внесли свой вклад в этот жанр с фильмами "Аэроплан", "Совершенно секретно!" и первым "Голым пистолетом".

В целом, 80-е годы ознаменовались разнообразием жанров и тем, и остаются одними из наиболее важных лет в истории кинематографа.

В 90-е годы зарождался постмодернизм, который подразумевал совмещение стилей разных эпох и культурных кодов. Комедийные авторы, такие как Джим Керри, продолжали использовать приемы из классической пантомимы, а фильмы Брукса продолжали идеи пародий вместе с новыми идеями.

Влияние на развитие комедии оказывали не только комедийные авторы, но и такие независимые творцы как Квентин Тарантино, который работал на стыке жанров. В 90-х годах американское кино стало настоящим беспределом, где аморальное победило моральное. Однако все фильмы заканчивались обязательной моралью и хэппи-эндом.

Самые популярные комедии были семейными и фантастическими, а также начали появляться подростковые комедии.

Однако действительно оригинальные идеи возникали только у некоторых авторов, таких как Майк Джаджа или Кевин Смит. Из примечательных комедий данного периода можно назвать "Клерков" Кевина Смита. Фильм снятый за копейки, смог покорить зрителей и критиков.



Одними из самых популярных фильмов данного периода стали такие фильмы как «Один дома» Криса Коламбуса, «Трудный ребенок» Денниса Дугана, «Американский пирог» Пола и Криса Вайцев, «Тупой и еще тупее» Питера и Бобби Фаррелли.

В целом, 90-е годы ознаменовались бурным развитием комедийного жанра, который продолжал привлекать широкую аудиторию. Однако после этого периода нововведений в жанре комедии практически не было.

Как известно, в американском кино периода 2000-х годов был распространен юмор низкого уровня, безбашенность и оскорбительные шутки, наследованные от духа 90-х годов. В этих фильмах критиковались все: сексуальные меньшинства, люди с избыточным весом, старики, маленькие люди, азиаты, афроамериканцы. Национальные традиции, болезни и человеческие недостатки также становились предметом насмешек.

Такие фильмы, как "Мальчишник в Вегасе", "Впритык" Тодда Филлипса, "Плохой Санта" Терри Цвигоффа, "Сводные братья" и "Копы в глубоком запасе" Адама Маккея, "40-летний девственник" Джадда Апатоу, "Борат", "Бруно", "Диктатор" Ларри Чарльза с Сашей Бароном Коэном, "Безбрачная неделя" братьев Фаррелли, "Солдаты неудачи" Бена Стиллера, "Суперперцы" Грегга Мотоллы, а также "Побег из Вегаса" Николаса Столлера, были очень популярны и приносили большие деньги в кассу.

Во второй половине 2010-х годов комедийный жанр достиг своего пика в отображении американских ценностей. Табуированных тем не было, что привело жанр в тупик. Это произошло, во-первых, из-за появления стримингов, которые следят за содержанием проектов. Во-вторых, благодаря социально-нравственным изменениям.

2015 год был последним годом доперестроечной свободы под эгидой #MeToo. В этот год появились римейк «Каникул» Гарольда Рэмиса под названием «Каникулы» с Эдом Хелмсом и Кристиной Эпплгейт, который получил негативные отзывы критиков, но был успешен в кассовых сборах. Также вышел фильм «Шпион» Пола Фига с Мелиссой Маккарти, которая после своего успеха в фильме «Девичник в Вегасе» и фильма "Поймай толстуху, если сможешь" закрепила свой статус комедийной звезды. Однако, и Фиг, и Маккарти в будущем столкнулись с неудачами.

В 2016 году, вышел перезапуск "Охотников за привидениями" с женщинами в главных ролях, который провалился в прокате и получил скверные отзывы зрителей. Этот фильм стал причиной начала черной полосы у Маккарти на комедийном поприще. Ее последующие фильмы больше не собирают полные залы, и она перестает быть актрисой, ради которой ходят в кино. За фильм "Душа компании" Маккарти получила награду "Золотая малина" в номинации "Худшая женская роль".

Одна из причин данных провалов - это неудачный выбор сценариев. Некоторые из последних фильмов Маккарти были сняты на основе слабых и непродуманных сценариев, которые не смогли заинтересовать зрителей. Кроме того, Маккарти продолжала играть схожие роли, что могло привести к утомлению зрителей и уменьшению их интереса к ее персоне. Маккарти стала жертвой своего собственного успеха. Когда она начала сниматься в комедиях, она была новой и свежей, но со временем ее стиль и формула стали предсказуемыми и устаревшими.

В 2016 году комедии становятся все более редким жанром на экранах, но появляются картины, которые все же пользуются успехом у зрителей. Один из таких фильмов – «Дедпул», который стал кассовым хитом благодаря своей скабрезной юмористической составляющей. Однако, не все комедии оказались успешными, например, фильм «Братья из Гримсби», снятый в духе фильмов Сашы Борона Коэна, получил провальные отзывы. Также неудачная судьба постигла фильм Бена Стилера «Образцовый самец 2», который получил восемь номинаций на «Золотую малину».

Причинами неудачи фильмов могут быть различные факторы, такие как слабый сценарий, неудачный монтаж, плохое качество спецэффектов, неправильный выбор актеров или неправильное их использование. В случае с фильмом «Братья из Гримсби», провал связан с низким качеством юмора и неприемлемыми шутками, которые не понравились зрителям. Что касается «Образцового самца 2», то одной из причин провала может быть то, что зрители уже устали от этого типа юмора и ожидали от фильма чего-то нового и оригинального. Но спустя годы этот фильм ожил в виде интернет-мемов.

В 2017 году кинематограф столкнулся с фем-волной, вызванной #MeToo. Комедийный жанр не остался в стороне, и на экраны вышли фильмы, такие как «Очень плохие девочки», «Улетные девочки», «Дочь и мать ее», «Очень плохие мамочки 2» и другие. Однако, за исключением «Улетных девчонок», все они получили ужасную критику, но все же собрали неплохие кассовые сборы. В то же время, даже у фильмов, играющих на поле «темнокожих комедий», начали появляться проблемы в прокате. Например, фильмы Тайлера Перри не набирают нужной аудитории. Комедийным фильмам в целом не везет: «Спасатели Малибу» имели неплохой успех в кассовых сборах, но получили слабую критику и номинации на «Золотую малину».

Фильмы следующего пятилетия показали низкий спрос на чистые комедии среди зрителей и подвели черту под некогда популярным жанром. Вместо этого, кинематограф начал предлагать комедии с элементами других жанров, таких как экшн или драма. Например, фильм «Джентльмены» Гая Ричи сочетает в себе экшн, криминальную драму и комедию.

Комедия уже почти столетие была свободна от цензуры и ее главная цель - быть забавной. Однако сегодня комедия находится на грани вымирания. Каждого нужно уважать, никого нельзя обидеть. Десятилетние твиты Джеймса Ганна привели к его увольнению с должности режиссера фильма "Стражи галактики". Возобновление работы заняло у него много времени. Кевин Харт, любимый американской публикой комик темнокожего происхождения, должен был вести церемонию вручения премии "Оскар", но был вынужден отказаться из-за шуток в твитах. Сегодня кажется странным, что фильм "Чокнутый профессор" мог бы быть обвинен в расизме, "Удачи, Чак" - в токсичной маскулинности, а "Охотники за головами" - мейнспленнинге. Мы живем в очень странные времена, когда смеяться не разрешается.

Примером того, как изменились нравы за последние десять лет, может служить популярная комедия 2008 года "Солдаты неудачи". Фильм повествует о группе актеров, которые во время съемок военного фильма заблудились в джунглях и оказались один на один с реальной опасностью, полагаясь только на свои актерские навыки. Роберт Дауни младший исполняет роль актера, который для роли меняет цвет кожи. Картина насмехается над стереотипами голливудских боевиков.

Ранее фильм "Солдаты неудачи" был популярным и любимым зрителями, но сегодня многие люди считают его оскорбительным и неуместным. Это связано с изменением общественного мнения о том, что является приемлемым в юморе. В прошлом, шутки на тему расовых, гендерных и других социальных различий были распространены и принимались на ура. Однако сегодня такой юмор воспринимается как оскорбительный и неуместный.

Это изменение нравов отразилось на жанре комедий в целом. Многие комедийные фильмы, которые были популярны в прошлом, сегодня не проходят проверку на соответствие новым стандартам поведения и этики. Кроме того, скандалы в Голливуде, связанные с нарушением прав и достоинства актеров и актрис, также повлияли на отношение к комедийным фильмам.

Можно сказать, что жанр чистокровных комедий в кино фактически вымер. Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс тоже обратил на это внимание — и у него даже есть возможное объяснение.

Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс высказал мнение, что современная культура не дает возможности быть смешным. Он считает, что многие комики боятся оскорбить кого-то и поэтому не рискуют шутить на определенные темы. Идея "Джокера" родилась из желания создать что-то непочтительное, но не откровенно оскорбительное, поэтому фильм максимально далек от мира комиксов.

Кроме того, все большую популярность получают комедийные сериалы на стриминговых платформах, такие как «Офис», «Рики и Морти», «Большой куш» и другие. Возможно, это свидетельствует о том, что зрители предпочитают более длительные форматы и готовы инвестировать время в развитие персонажей и сюжета, чем получить быструю дозу смеха в течение 90 минут.





Борьба с интернетом

С появлением видеоблогеров, жанр комедии стал сталкиваться с новой формой конкуренции. Вместо того, чтобы идти в кинотеатр или на концерт комика, зрители могут просто зайти на YouTube и посмотреть видео своего любимого блогера. Это позволяет им сэкономить время и деньги, а также получить более персональный контакт с автором.

Такие видеоблогеры как PewDiePie создают пост-ироничные мемы, набирая миллионы подписчиков и более миллиардов просмотров. Для сравнения: три части популярной комедийной франшизы "Мальчишник в Вегасе" собрали всего лишь полтора миллиарда долларов, что соответствует примерно 350 миллионам зрителей. Однако успех таких как PewDiePie выражается не только в количестве зрителей, но и во времени, которое они проводят, смотря его видео.

В отличие от обычных англоязычных комиков-стендаперов, блогеры предпочитают не использовать разговорный юмор, а сконцентрироваться на создании нелепых монтажей, которые подчеркивают естественную неловкость.

Вместо того, чтобы превращать актуальные темы комедии в художественную драматургию, включая стендап-драматургию, Пьюдипай реагирует на внешние раздражители напрямую, записывая свою живую реакцию на последние мемы и отрывки телепередач. Некоторые могут подумать, что такой простой метод сводится просто к творческой лени, однако важность актуальности в комедии нельзя недооценивать.

Блогеры могут снимать контент в любом месте и в любое время, в то время как производство фильмов требует больших бюджетов и временных рамок. Кроме того, блогеры могут быстро реагировать на изменения в обществе и новости, что позволяет им оставаться актуальными и интересными для своей аудитории. В то время, как американская кинокомедия оказалась в глубоком кризисе именно из-за того, что ей не хватило формальной гибкости по сравнению с новыми медиа.

Кроме того, видеоблогеры стали неотъемлемой частью маркетинговых кампаний. Многие компании приглашают их для создания рекламных роликов и продвижения своих продуктов. Это связано с тем, что у видеоблогеров есть своя аудитория, которая доверяет им и готова следовать их советам.

Видеоблогеры уже давно изменили медиа-ландшафт и создали новую форму развлечения и коммуникации. Они дали возможность зрителям получать удовольствие и информацию в любое время и в любом месте.

А интернет-феномены и мемы стали неотъемлемой частью юмористической культуры в интернете. Они могут быстро распространяться в социальных сетях и стать вирусными, привлекая миллионы зрителей.

В целом, интернет-феномены и мемы являются не только источником юмора и развлечения, но и важным культурным явлением, которое отражает нашу общую культуру и социальные тенденции.





Отсутствие успеха в прокате

Даже до пандемии в 2020 году спрос на кинокомедии с каждым годом уменьшался. Ранее Los Angeles Times выразили озабоченность по этому поводу еще в 2018 году. Согласно их статье, по графику можно увидеть, что в 2000-х годах 5 из 10 летних блокбастеров были комедиями, которые собирали более 200 миллионов долларов в американском прокате. В 2010-х таких фильмов было всего два: "Мальчишник в Вегасе 2" в 2011 году и "Третий лишний" в 2012 году. Главный комедийный хит 2019 года "Хорошие мальчики" не смог преодолеть отметку в 100 миллионов долларов в прокате, что стало первым таким случаем за четверть века. Даже картины с высокими оценками критиков, такие как "Любовь - болезнь" с 98% на Rotten Tomatoes и сборами в прокате 42 миллиона долларов или "Образование" с 97% на Rotten Tomatoes и сборами в прокате 22 миллиона долларов, проваливались в прокате.

В 2010-х годах главные звезды комедий недавнего прошлого уже не смогли привлечь зрителей. Фильмы с Сетом Рогеном не получили большой успех с момента выхода "Соседей" в 2014 году. Даже неплохая комедия 2019 года "Та еще парочка" не смогла изменить ситуацию. В том же году вышел последний кассово успешный фильм Бена Стиллера "Ночь в музее 3". Адам Сэндлер перебрался на малый экран Netflix, так как его фильмы не привлекали зрителей в кинотеатрах.

Действительно, многие актеры и режиссеры находят более комфортное место на стриминговых сервисах. Это связано с тем, что на таких сервисах имеется больше свободы в выборе формата и тематики проекта, а также в более гибких графиках производства. Кроме того, стриминговые сервисы могут предложить более выгодные условия для финансирования проектов и распространения контента. Например, в 2014 году Адам Сэндлер подписал контракт с Netflix на производство четырех фильмов, после того как его последний комедийный фильм "Смешанные" не смог оправдать ожидания кассовых сборов. Благодаря этому контракту, Сэндлер смог вернуться на экраны и получил возможность работать над своими проектами в более комфортных условиях.

С начала 2015 по 2020 год на Netflix были выпущены пять комедийных фильмов, которые были созданы Адамом Сэндлером и его кинокомпанией. Среди них «Нелепая шестерка», «Всё по новой», «Сэнди Уэкслер», «Неделя до...» и «Загадочное убийство». Последний фильм, в котором также сыграла Дженнифер Энистон, был добавлен на платформу 14 июня 2019 года. В течение трех дней его посмотрели 30 миллионов домохозяйств, что стало рекордным показателем для Netflix. "Загадочное убийство" стало самым популярным фильмом Netflix как в США, так и в других странах. В 2020 году Netflix продлил сотрудничество с Адамом Сэндлером. Компания довольна результатами партнерства, так как зрители потратили на просмотр пяти комедий, выпущенных для Netflix, более двух миллиардов часов.

Это свидетельствует о том, что комедийные фильмы по-прежнему остаются популярными среди зрителей, особенно на стриминговых платформах. Кроме того, сотрудничество с Адамом Сэндлером является успешным для Netflix, и компания может продолжать выпускать новые комедии в ближайшем будущем.

Однако, несмотря на успех комедий на стриминговых сервисах, традиционные кинотеатры все еще испытывают трудности с привлечением зрителей к комедийным фильмам. Возможно, это связано с изменением вкусов зрителей и подходов к просмотру комедийных фильмов. Зрителям гораздо более комфортно смотреть комедийные фильмы дома в уюте, чем в кино.





Кризис жанра





Некоторые эксперты утверждают, что еще одной причиной кризиса в жанре американских кинокомедий может быть отсутствие оригинальных и сильных сценариев. Многие фильмы используют стандартные сюжеты и приемы, что делает их скучными и непредсказуемыми. Кроме того, некоторые фильмы перегружены звездными актерами, которые выполняют одинаковые роли в каждом фильме. Это также может стать причиной упадка жанра.

В 2010-е главные комедиографы были слишком часто заняты на сиквелах: Джадд Апатоу снял «Немножко женаты», Бен Стиллер — «Образцового самца 2», Саша Барон Коэн — «Бората 2», Адам Маккей — «Телеведущего 2» (после чего ушел в оскаровские драмы), Тодд Филлипс — два новых «Мальчишника в Вегасе» (после чего снял совершенно некомедийного «Джокера»).

Даже якобы оригинальные кинокомедии таковыми можно назвать лишь с натяжкой: «Та еще парочка» с Сетом Рогеном — очень близкое к первоисточнику переложение ромкомов нулевых на новый политический лад; вышеупомянутый критический хит «Образование» — и вовсе практически покадровый ремейк классических «Суперперцев», где мальчиков заменили на девочек.

Многие сюжетные ходы уже обыграны и не могут быть снова повторены. Поэтому, практически все аналоги свежего по тем временам, "Мальчишника в Вегасе", прошли незамеченными и неоцененными (такие как фильм "21 и больше).

И по этой же причине, любой будущий перезапуск "Один дома" неминуемо ждет печальная судьба в прокате и нелестные сравнения с оригиналом, что можно наблюдать по падению рейтингов серии. А новых идей и сюжетов, для настоящих, не разбавленных комедий, кинобизнес произвести пока не может.

Возможно, также одной из причин кризиса в жанре американских кинокомедий является общий кризис в кинематографической индустрии. За последние несколько лет киностудии столкнулись с рядом проблем, таких как увеличение бюджетов на производство фильмов, увеличение конкуренции со стороны сериалов и других форм развлечения, а также рост пиратства и нелегального распространения фильмов в интернете. Все это может сказаться на качестве и успехе фильмов, в том числе и комедий.





Смешение с другими жанрами

Нужно также учитывать, что фильмов смешанных жанров тоже стало больше. Пришел, в частности, бум супергеройских блокбастеров, большая часть из которых обладает тегом «комедия» на Кинопоиске и IMDb.

Если раньше альтернативы комедиям практически не было, то теперь есть фильмы про супергероев, где кинолюбитель получает все сразу. Например в "Человеке-Пауке", зрителю, за раз, предлагается посмотреть: классическую комедию, боевик с экшн-сценами, драму предательства, подростковую жизнь для юного киномана и историю любви, для зрителей повзрослее. И все это, в одном фильме. Жанр комедии благодаря таким "аттракционам" стал совершенно узкопрофильным и не таким интересным, как казался раньше.

Если учесть количество сеансов, которые кинотеатры предоставляют фильмам супергеройской тематики, то становится очевидным, что у небольших бюджетов комедий не остается шанса привлечь зрителей и окупить затраты на производство. Если пара фильмов становится убыточной, кинокомпании будут меньше склонны вкладывать деньги в подобные проекты в будущем.

В современном кинематографе юмор становится все более распространенным элементом, встречающимся в самых разных жанрах. Например, в блокбастерах очень важную роль играют персонажи, направленные на создание комедийных моментов, как, например, Саймон Пегг в фильмах серии «Миссия невыполнима», или Тайриз Гибсон в легендарных Форсажах. Эти персонажи помогают поддерживать баланс между драматическими и экшн-сценами, делая фильмы более разнообразными и интересными для зрителей. В итоге, комические персонажи стали неотъемлемой частью большинства кинолент, представляя собой важный элемент, способный вызывать у зрителей улыбку.

Фильмы, которые зрители считают комедиями, могут включать такие картины, как «Джанго освобожденный» и «Зеленая книга», хотя они не в полной мере представляют собой комедийный жанр.

Несмотря на тяжелые темы, которые раскрываются в этих фильмах, картины содержат в себе множество комических элементов. В «Джанго освобожденном» зритель встречает ярких и забавных персонажей, например, в виде Стивена и Калвина Кенди, которые часто создают смешные ситуации. В фильме много элементов чёрного юмора, который часто встречается в фильмах Тарантино.

«Зеленая книга» также не является классической комедией, но в нем также есть много юмора. Главные герои, Доктор Ширли и Тони Валлелонга очень эмоциональны и часто создают неординарный юмор.

В мире супергероев режиссеры специально занимаются созданием комедийных эпизодов в отдельных фильмах. Этот подход отлично работает в таких фильмах, как «Человек-муравей», третья часть «Тора» и «Шазам!».



К примеру, в фильме «Человек-муравей» главный герой, Скотт Лэнг, играет роль неуклюжего супергероя, что сильно отличается от образа силы и власти, которые обычно ассоциируют с супергероями. Этот нестандартный подход получил огромную поддержку у зрителей и привел к успеху фильма.

Драмы тоже часто подаются с приправой юмора, чтобы быть ближе к зрителю и передать сложные эмоции в более доступной форме. К примеру, «1+1» и «Зелёная книга» содержат достаточно текстового и ситуативного юмора, но одновременно содержат философский смысл и могут навеять грусть.

В драмах юмор может быть использован как средство для передачи тонких нюансов и оттенков эмоций, которые не всегда можно выразить словами. Он может помочь зрителю пережить трагические моменты и сделать их менее тяжелыми. Кроме того, юмор может быть использован для создания контраста между светлыми и темными моментами сюжета, что делает драму более динамичной и интересной для зрителя. В целом, использование юмора в драмах – это не просто трюк, а важный инструмент, который помогает сделать кино более глубоким и эмоциональным.

И поэтому стопроцентные комедии кажутся более бледными — крупные франшизы давно пародируют сами себя, а драмы позволяют посмеяться.

Зрители больше ценят уникальный авторский стиль и нестандартный подход к созданию фильма.

И поэтому отдельное место занимают псевдодокументальные фильмы «Борат» и «Реальные упыри». Эдгар Райт в трилогии «Трилогия трёх вкусов Корнетто» создаёт не просто пародию на классические жанры, но и уделяет внимание необычному визуальному стилю, монтажу и саундтрекам

Тем не менее, большинство комедийных режиссеров оказывается сковано в своих собственных шаблонах, которые проигрывают на фоне громких выпусков и классических фильмов. Даже успешные франшизы, как «Очень страшное кино», со временем становятся однообразными и изобилующими пошлым юмором. К тому же, многие авторы опасаются неоднозначных тем и острых шуток, выдавая в итоге совершенно стерильные гэги.

Конкуренция со стендапом

Стендап-комедия начала затмевать кинокомедию в последние годы, и это связано с несколькими факторами. Одним из них является кризис кинокомедии. В последнее время кинокомедии не так популярны, как были раньше, и не так часто становятся блокбастерами. В то же время, стендап-комедия переживает бум.

За последние десять лет Netflix успел выпустить больше спешлов, чем HBO — за последние пять десятилетий и больше, чем было показано за 30 лет эфира Comedy Central. При этом стендап-спешлы оказались гораздо более гибким, чем кино, форматом в интернет-эпоху.

Один из главных факторов, который делает стендап-комедию более привлекательной, это ее доступность. Комики могут выкладывать свои выступления в интернете, и зрители могут смотреть их в любое время и в любом месте.

В последние годы наблюдается конкуренция между жанром стендапа и кинокомедий. С одной стороны, стендапы стали очень популярными и собирают толпы зрителей в клубах и на турне. С другой стороны, многие комедийные актеры и режиссеры переключились на создание собственных стендап-шоу или участие в них.

Эта конкуренция может быть объяснена тем, что стендапы позволяют комикам более свободно выражаться и использовать более рискованные шутки, которые в кинокомедиях могут не пройти цензуру киностудий.

Кроме того, некоторые комики используют YouTube как платформу для продвижения своей карьеры. Они создают свои собственные видеоблоги, чтобы привлечь новых зрителей и показать свой талант. А подкасты стали для стендап-комиков не только еще одним способом донести свои шутки до зрителей, но и возможностью выражать свои мысли на самые разные темы и поделиться своими взглядами на жизнь. Подкасты Джо Рогана уже давно перестали быть просто развлечением, став настоящей площадкой для обсуждения политики, науки, философии и многих других тем.

Еще одним фактором, который сделал стендап-комедию более популярной, является ее социальная значимость. Современные комики все чаще затрагивают в своих выступлениях социально значимые темы, такие как расизм, политика, феминизм и другие. Это позволяет комикам не только развлечь зрителей, но и поднять важные проблемы и вызвать общественный диалог.

Наконец, стендап-комедия стала более персональной и искренней, чем кинокомедия. Комики все чаще делятся с зрителями своими личными историями, проблем.

Однако, кинокомедии по-прежнему имеют свою аудиторию, которая любит смотреть комедийные фильмы на большом экране и получать удовольствие от коллективного просмотра. Более того, многие комики и режиссеры используют свой опыт стендапа для создания кинокомедий и добавления в них более остроумных и неожиданных шуток.

Многие стендап-комики экранизировали свои стендап-спешлы, подарив своих зрителям новое видение прежних выступлений, создав телевизионные ситкомы с автобиографическим героем в центре. Например, Билл Косби с "Шоу Косби", которое было самой рейтинговой программой на американском ТВ в течение пяти сезонов из восьми. Розанна Барр с "Розанной", который перенял первенство у "Шоу Косби". Гарри Шендлинг создал кабельные сериалы "Это шоу Гарри Шендлинга" и "Шоу Ларри Сандерса". Джордж Карлин с "Шоу Джорджа Карлина", которое закрылось на втором сезоне из-за низких рейтингов. Джерри Сайнфелд с "Сайнфелдом", который лидировал на американском телевидении в 90-е. Кевин Харт создал стилизованный под реалити-шоу "Настоящие голливудские мужья".

Луи Си Кей создал непопулярный "Счастливчик Луи" - мультикамерный ситком с закадровым смехом и необычайно кинематографичный "Луи", который определил целую эпоху телекомедии. Тем самым продолжим традицию, начатую ещё "Сайнфилдом". Немного испортило шествие Си Кея скандал с обвинением в неподобающем поведении, начавшийся на волне движения MeToo. Несмотря на скандал, Луи Си Кей остается одним из самых талантливых и влиятельных стендап-комиков нашего времени. Его экранизации стендап-спешлов получили высокие оценки критиков и зрителей, а его чувство юмора и искренность продолжают привлекать публику.

Подглядев у "Луи" Азиз Ансари создал сериал "Мастер не на все руки" на Netflix, который подражал "Луи".

Более эксцентричные комики выбрали форму скетч-шоу для переноса своей комедии на малые экраны, такие как Дэйв Шапелл с "Шоу Шапелла", Сара Сильверман с "Шоу Сары Сильверман", Крис Рок с "Шоу Криса Рока", Эми Шумер с "Внутри Эми Шумер" и Деметри Мартин с "Важные вещи с Деметри Мартином".

Новая этика добралась и до стендапа и скандал с Луи Си Кеем в 2017 стал причиной для многих стендап-комиков задуматься о своих выступлениях и подходе к созданию материала. Многие начали обращать больше внимания на этические аспекты, избегая шуток, которые могут оскорбить определенные группы людей или унижать их достоинство.

Таким образом, стендап-комедия продолжает развиваться и меняться, а комики стараются следовать новым тенденциям и оставаться актуальными в нашем быстро меняющемся мире.

Успех на малых экранах

Можно объяснить низкий спрос на комедийные фильмы в кинотеатрах тем, что зрители уже насытились комедиями, которые могут смотреть дома. Комедийные сериалы стали популярным форматом, и многие из них завоевали сердца зрителей, например, «Диета из Санта-Клариты» и «Барри», который собрал множество премий. Добавив великолепные шутки с элементами драмы, сериал «Удивительная миссис Мейзел» стал одним из главных хитов последних лет.

В частности, зрители ожидают меньше от комедийных сериалов, чем от полнометражных фильмов. Эпизоды длительностью от 20 минут до часа позволяют смотреть их в любое время дня или ночи, в зависимости от настроения. Если шутки начинают надоедать, зритель может просто переключиться на другой сериал и забыть о неудачной серии.

Это объясняет, почему «Теория большого взрыва» продолжала существовать в течение 12 сезонов, несмотря на то, что шутки в ней повторялись все чаще. Зрители просто собирались на 20 минут раз в неделю и знали, что ожидать. Кроме того, для просмотра сериалов не нужно идти в кино.

Кинокомедии на сегодняшний день не находятся в лучшей форме - недостаточно ярких примеров в последнее время. Однако, в 90-х годах тоже самое можно было сказать и о фильмах ужасов, но они вернулись с новыми темами. Возможно, комедии также нуждаются в преобразовании, всего лишь требуется свежий подход и режиссер, который рискнет попробовать что-то новое.

Возможно, комедийные элементы будут полностью интегрироваться в другие жанры, поскольку они могут быть использованы почти в любых историях. Поскольку люди всегда будут хотеть смеяться.

Заключение

В заключении можно сказать, что кинокомедии на больших экранах испытывают не лучшие времена, но это не значит, что жанр уходит в небытие. Возможно, комедии нуждаются в новом подходе и свежих идеях, которые смогут привлечь зрителей. Также, комедийные элементы могут использоваться в других жанрах, что может привести к появлению уникальных и интересных фильмов.

А как вы считаете, друзья, комедии на больших экранах уходят в прошлое или жанр всё ещё актуален?

Какие комедии вы смотрите в последнее время и почему именно они вам нравятся?