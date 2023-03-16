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Оскар 2023 года: как премия вернула свою популярность

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Обладели Оскара слева на право: Ке Хюи Куан, Мишель Йео, Брендан Фрейзер, Джейми Ли Кёртис

Оскар 2023 года стал поводом для многих зрителей и киноманов вернуться к просмотру этой престижной кинопремии.

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В последние годы Оскар терял свою популярность из-за недостатка разнообразия в номинациях, снижения интереса зрителей и критиков, а также скандалов среди членов Академии. Тем не менее, Оскар 2023 года смог вернуть интерес к этой премии.

Многие эксперты указывают на несколько причин, которые привели к снижению интереса зрителей к церемонии вручения премии «Оскар».

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Одной из главных причин снижения популярности Оскара был выбор академиками номинантов, не знакомых или не близких широкой аудитории. Например, опрос журнала Time в 2018 году показал, что почти 2/3 респондентов смотрят, в лучшем случае, только два фильма из восьми-десяти, претендующих на награду.

Журналист Марк Берман из The Washington Post утверждает, что премия «Оскар» не может быть считана полноценными итогами года для киноиндустрии, так как отражает только взгляды микроскопической доли населения, которые не имеют демографического сходства с населением США или мира. Также он отмечал, что члены жюри Академии из раза в раз показывают отчётливое и ярко выраженное пристрастие к определённого рода кинолентам, актёрской игре, темам и категориям.

Такая тенденция легко прослеживается по кассовым сборам номинантов на премию: среди них мало блокбастеров, а если они и получают награды, то не самые престижные, а в технических номинациях, таких как за спецэффекты или звуковой монтаж.

Однако на этот раз Академия включила в свой список номинантов фильмы, которые были близки зрителям и вызвали широкий резонанс.

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Среди таких фильмов можно назвать экранизацию романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», блокбастер Джеймса Кемерона «Аватар: Путь воды», камерную драму «Банши Инишерина», байопик о легендарном музыканте «Элвис», экшен драмеди «Всё везде и сразу», автобиографическое полотно Спилберга «Фабельманы», патриотичный блокбастер с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», социальную комедию «Треугольник печали», феминистское кино «Женщины говорят» и драму о музыканте с Кейт Бланшетт «Тар».

Еще одна причина снижения интереса к Оскару в последние годы – увеличенный хронометраж церемонии вручения наград. Так, первая прямая трансляция, состоявшаяся в 1953 году, продлилась всего полтора часа. В 1962 году продолжительность шоу достигла двух часов, а с 1980 года мероприятие занимало не менее трёх часов.

Самой длинной за всю историю стала трансляция 2002 года, которая продлилась 4,5 часа. Хронометраж телевизионной версии шоу 2020 года составил 3 часа 35 минут. В 2022 его продолжительность сократилась до чуть более двух с половиной часов. Но это не позволило сделать церемонию более динамичной и интересной для зрителей. Оскар 2023 длился чуть более 3 часов.

Также не стоит забывать и о внешних факторах, которые относятся не столько к церемонии вручения "Оскара", сколько к медиаиндустрии в целом. Телевидение в принципе теряет свое влияние, и прямая телетрансляция уже не имеет былого значения ни как источник информации, ни как мероприятие, объединяющее людей по всему миру. Вместо этого зрители могут следить за результатами в социальных сетях, не отвлекаясь на рекламу и не выслушивая затянутые выступления лауреатов. К слову, долгие трансляции очень выгодны вещателям: размещение 30-секундного рекламного ролика во время вручения премии стоит более $2 млн.

Рейтинги Оскар 2023

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13 марта состоялась 95-я церемония вручения премии «Оскар» 2023 года, и исследовательская компания Nielsen поделилась официальным числом зрителей, которые посмотрели трансляцию в прямом эфире на канале ABC. Всего к трансляции подключилось 18,7 миллиона зрителей в США. Это на 12% больше, чем прошлогодняя церемония, которую посмотрели 15,36 миллиона человек.

Данные показатели и вправду не плохи учитывая, что конкуренцию с финалом супер «Одних из нас», который шёл одновременно с вручением премии.

Одной из причин роста показателей может быть участие двух самых кассовых блокбастеров 2022 года, «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик», которые получили статуэтки за лучшие визуальные эффекты и звук соответственно.

Джо Леттери, Ричард Банехам, Эрик Сэйндон и Дэниэл Барретт — лауреаты в категории «Лучшие визуальные эффекты» за «Аватар: Путь воды».

Ведущим церемонии в этом году был Джимми Киммел, который уже не в первый раз ведёт этот праздник кинематографа.

Самой зрительской церемонией за всю историю остаётся «Оскар» 1998 года с триумфом «Титаника» Джеймса Кэмерона — её посмотрели 55,3 миллиона человек. За последние десять лет самой просматриваемой церемонией стало вручение в 2014 году, которое посмотрели 43,6 миллиона зрителей.

Наконец, Оскар стал более доступным для зрителей благодаря техническим инновациям. Церемония транслируется не только по телевидению, но и в Интернете, что позволяет зрителям следить за ней в любом месте и в любое время. В итоге Оскар 2023 года стал прекрасным поводом для многих зрителей и киноманов вернуться к просмотру этой престижной кинопремии.

Таким образом, Оскар 2023 года смог вернуть популярность кинопремии благодаря выбору номинантов, более динамичной церемонии. Кроме того, Академия смогла вернуть доверие зрителей и веру в будущее данной премии.

"Оскар"смог удивить





Обычно, церемония закрывает сезон наград, который тянется несколько месяцев, и поэтому в каждой категории есть явный фаворит или два основных претендента. В прошлом году, любой прогноз, даже самый некомпетентный, мог угадать 90% лауреатов, поэтому церемония была предсказуемой. Но в этом году, кажется, что проснуться утром и пробежаться по списку лауреатов уже недостаточно.



Хотелось смотреть церемонию в прямом эфире и ловить себя на чувстве, что искренне переживаешь за своего фаворита, когда ведущие зачитывают список номинантов и с саспенсом открывают конверт. С "Оскаром" никогда не знаешь наверняка, возможно, в следующем году, событие пройдет в том же формате. А может быть, оно вновь превратится в скучную и очевидную раздачу наград. Так или иначе, в этом году мы стали свидетелями уникального по современным меркам сезона наград, который до последнего момента держал в напряжении и заставлял гадать, кто в итоге получит золотую статуэтку.

Исполнение Леди Гагой песни Hold My Hand из «Топ Ган: Мэверик»

В целом, церемония была отмечена многочисленными выступлениями и перформансами, включая выступление певицы Леди Гаги, певицы Рианны с песней Lift Me Up из «Черной Пантеры: Ваканда навеки».

Одним из наиболее запоминающихся выступлений была песня "Naatu Naatu" из индийского фильма "RRR: Рядом ревет революция", претендующая на награду в категории "Лучшая песня". Энергичные индийские ритмы заставили многих гостей танцевать. Хотя многие не смогли понять смысл песни, все внимание было привлечено к танцорам, которые на протяжении трех минут не переставали прыгать и исполнять акробатические трюки на сцене. Заметим, что часть участников выступления появились на сцене еще в начале церемонии, когда ведущий Джимми Киммел пошутил о том, что если кто-то будет говорить слишком долго, организаторы включат песню "Naatu Naatu", и на сцену выйдут индийские танцоры, чтобы "вытанцевать" назойливого говоруна.

Также примечательными стало выступления Ленни Кравица, проводившим песней ушедших в этом году кинематографистов. In Memoriam почтили память Кёрсти Элли, Роберта Ролтрейна, Рэя Лиотты, Анджело Бадаламенти, Жан-Люка Годара, Анджелы Ландсбери, Джины Лолобриджиды, Дугласа Киркланда, Ракель Уэлч и других.

Всем нашлось место на этом празднике жизни. Церемонию смогла посетить даже Дженни — ослица из «Банши Инишерина». По словам ведущего, Дженни – не только актриса, но и сертифицированный осел из службы эмоциональной поддержки (другого способа объяснить необходимость перевозки животного в самолете авиаперевозчику не было). Киммел порекомендовал собравшимся в случае появления чувства беспокойства или нервозности из-за проигрыша, просто подойти и обнять Дженни.





Не обошлось без шуток от ведущего

"Оскар" не был бы "Оскаром", если бы не попытался "прожаривать" сам себя.

Вспоминая скандальную ситуацию, произошедшую в 2022 году, когда Уилл Смит ударил Криса Рока за его шуточку про супругу актера, Джимми Киммел шутливо заметил, что в случае насилия на церемонии "Оскара", преступника непременно удостоят самой престижной наградой за лучшую роль, а также дадут возможность выступить в течение 19 минут. К удаче организаторов, в 2023-м никто никого не бил.

Также у ведущего было ещё несколько шуточных замечаний, которые разбавляли пафос происходящего.









«Оскар» не подвёл

Академия увеличила количество членов жюри, которые голосуют за номинантов и победителей. Это позволило включить в жюри более разнообразных и представительных людей, что в свою очередь привело к увеличению количества номинаций для фильмов, отражающих разнообразие культур и групп.

Несмотря на то, что всего два месяца назад многие не верили в успех фильма «Все везде и сразу», он стал лидером церемонии вручения «Оскара», получив большинство статуэток. Это свидетельствует о том, что «Оскар» остается в тренде и учитывает новые тенденции в кинематографе, даже если это неформатные и хулиганские фильмы.

Фильм «Все везде и сразу» покорил сердца зрителей и собрал в прокате более 100 миллионов долларов, а его семь побед на церемонии «Оскар» кажутся закономерным финалом этой удивительной истории успеха. Фантастическое драмеди, рассказывающая про мультивселенную стала первым за 47 лет фильмом, которая смогла взять статуэтки в трех из четырех возможных актерских номинаций. Компания А24 зашла еще дальше и стала первой кинокомпанией в истории, чьи фильмы выиграли призы в каждой актерской номинации.

Это может стать предвестником кардинальных изменений в индустрии кино. Зрители давно ждали, когда Голливуд начнет обращать внимание на актерские работы в хоррорах или клиповую режиссуру молодых постановщиков. Мы надеемся, что в следующем году киноакадемики вспомнят, что могут отметить успешный зрительский фильм, а не невзрачные байопики и собранные по шаблонам специально для Оскара.

Лауреат премии Оскар в категории "Лучшая мужская роль" - Брендан Фрейзер

Главным итогом прошедшей церемонии стало возвращение веры в справедливость.

Сезон наград этого года украсили две трогательные истории о возвращении — Брендана Фрейзера и Ке Хюи Куана, которых когда-то отверг Голливуд. Их возможная победа привлекла тысячи сопереживающих зрителей на трансляцию. Их победа стала чуть ли не главным событием вечера, и трудно удержать эмоции, когда видишь плачущих и держащих «Оскары» Фрейзера и Куана, которые советуют никогда не переставать мечтать.

Ке Хюи Куана был приятно шокирован и не мог сдержать эмоции. «Моей маме за 80, и сейчас она смотрит эту церемонию. Я хочу сказать ей: «Мама, я получил «Оскар», — заявил актёр, отдавая ей тем самым уважение.

Что же касается Брендана Фрейзера, то многим было приятно смотреть на триумф героя детства, который смог справиться со всеми сложностями в личной жизни и "выйти к свету". "Оскар" для актера стал закономерным финалом сезона наград для фильма "Кит" и своеобразным авансом Брендану Фрейзеру, который теперь-то уж точно не останется без работы и сможет вскоре полноценно перезагрузить свою карьеру.

Лауреатка премии Оскар в категории "Лучшая женская роль" - Мишель Йео

Мишель Йео и Джейми Ли Кертис, две опытные актрисы, впервые получили свои статуэтки "Оскар". Мишель Йео, сыгравшая владелицу прачечной Эвелин, стала первой победительницей азиатского происхождения в категории «Лучшая актриса». Это большой шаг для Оскара на её пути к мультикультурности.

Сара Полли, не работавшая над фильмами последние десять лет, также была отмечена призом за лучший адаптированный сценарий ("Говорят Женщины"). А "RRR: Рядом Ревет Революция" победил в единственной номинации, в которой был представлен - лучшая песня. Это безусловно большой шаг для индийского кино на пути к покорению западного зрителя.

Лучшая песня — Naatu Naatu — «RRR: Рядом ревёт революция» — музыка: М. М. Киравани, слова: Чандрабоуз

Конечно, можно критиковать игнорирование киноакадемией таких фильмов, как "Банши Инишерина", "Фабельманы", "Вавилон", "Тар" и "Элвис". Но не всем удастся угодить.

Главное теперь, чтобы это торжество вошло в историю как победа тех, кто всегда считался неудачниками, проигравшими и кому, казалось бы, невозможно было очутиться на вершине успеха, но кто продолжал верить в свои мечты. Как пелось в одной старой песне "невозможное возможно".

Несмотря на то, что некоторые кинокритики критикуют академию за ее консервативность и непонимание новых тенденций в кинематографе, прошедшая церемония показала, что она готова изменяться и принимать новые идеи. Мы надеемся, что в будущем "Оскар" станет еще более разнообразным и отразит все многообразие кинематографа.

Мы считаем, что это произошедшее было связано с тем, что церемония стала более представительной. В этом году было много номинантов из разных стран и культур, а также представителей меньшинств. Это дало возможность показать, что кино - это универсальный язык, который объединяет людей независимо от их происхождения.

Кроме того, Оскар в этом году стал более активно заниматься социальными вопросами. На церемонии были отмечены проблемы расовой дискриминации и женской эмансипации. Это было важно и символично, так как кино всегда было средством выражения социальных проблем и идеологий. Главное в этом плане не перебарщивать.

Наконец, мы не могли не заметить, что на прошедшей церемонии было меньше политических и скандальных высказываний, чем в предыдущие годы. Вместо этого акцент был сделан на творческую составляющую киноиндустрии и на том, как она может вдохновлять и удивлять зрителей.

Одним из интересных моментов на прошедшей церемонии «Оскар» было решение создателей отказаться от традиционной красной ковровой дорожки и заменить ее на ковер цвета шампанского. Ведущий церемонии Джимми Киммел посчитал этот выбор символичным и намекнул на прошлогодний инцидент с Уиллом Смитом и Крисом Роком.

«Думаю, решение выбрать ковер цвета шампанского вместо красного показывает, насколько мы уверены в том, что кровь в этот раз не будет пролита», — сказал он.

Увы, Россия осталась без Оскара за лучший короткометражный документальный фильм. Данную награду забрал короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов» режиссеров Картики Гонсалвес и Гунит Монга. Якутские режиссеры, снявшие фильм "Выход" о климатическом кризисе, отразившемся на поведении моржей в Чукотском море, остались без награды, но зато с громкой номинацией.

Таким образом, Оскар 2023 года сумел вернуть свою популярность благодаря ряду изменений и нововведений. Номинанты и победители отражали разнообразие культур и тем, что затрагивают нашу жизнь. Надеемся, что эта тенденция продолжится в будущем и Оскар продолжит быть самой престижной кинопремией в мире.

Для этого нужно продолжать работать над улучшением качества кинопроизводства и расширять круг номинантов, чтобы в него входили представители разных стран и культур. Также необходимо учитывать современные тенденции и изменения в обществе, чтобы премия отражала актуальные проблемы и достижения в киноиндустрии. Важно также давать возможность молодым талантам проявить себя и получить признание за свои работы. Все это поможет двигать киноиндустрию вперёд, сохранить значимость премии "Оскар" и продолжать радовать зрителей высококачественными фильмами.