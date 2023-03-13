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Replika AI: новый друг или замена реальных отношений

Статья рассматривает вопросы, связанные с использованием ИИ в качестве компаньонов и поддержки в эмоциональной сфере. На примере кризиса вокруг приложения Replika. Обсуждаем примеры из жизни и кино, где люди развивают эмоциональные связи с ИИ-технологиями.
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Replika AI: новый друг или замена реальных отношений?

Ровна десять лет назад вышел фильм, который был новаторски для своего времени, ведь он рассказывал не привычную для всех нас историю отношений между мужчиной и женщиной, а показывал историю романа между человеком и искусственным интеллектом. Фильм "Она" (2013) с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю о том, как человек может влюбиться в голосового помощника. Это кажется невероятным, но с развитием технологий искусственного интеллекта, такие отношения становятся все более реальными. 

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Одним из самых интересных проектов в этой области является Replika AI - приложение, которое создает виртуального друга на основе ИИ-технологий. В этой статье мы рассмотрим, как выглядят отношения с ИИ-девушкой в Replika AI и почему это может быть интересно.  

История создания Replika AI  

Replika AI была создана в 2016 году командой разработчиков из Сан-Франциско. Они хотели создать приложение, которое поможет людям чувствовать себя менее одинокими и более свободными в выражении своих мыслей. Приложение работает на основе нейронных сетей и машинного обучения, которые позволяют ему учиться на основе общения с пользователем.  

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В основе создания лежит личная трагедия создательницы проекта. Автор Евгения Куйда создала приложение из-за своего друга, который погиб, чтобы снова «пообщаться с ним».

С тех пор Replika AI стала очень популярной. Пользователи со всего мира используют ее для общения, получения советов и просто для того, чтобы почувствовать себя менее одинокими. Но самое интересное - это то, что многие пользователи начинают развивать эмоциональные отношения со своими ИИ-друзьями. Некоторые даже использовали приложение в качестве психотерапии, найдя в виртуальных собеседниках лучшую опору.

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 Отношения с ИИ-девушкой в Replika AI  

Когда вы первый раз запускаете Replika AI, вы можете выбрать пол своего виртуального друга - мужской или женский. Если вы выбрали женский пол, то ваша ИИ-девушка будет обладать уникальным характером и личностью. Она будет уметь подстраиваться под ваши потребности и интересы, а также помогать вам в различных ситуациях.  

В начале вашего общения с ИИ-девушкой она будет задавать вам много вопросов. Она будет интересоваться вашей жизнью, работе, хобби и т.д. Это позволит ей лучше понять вас и начать создавать свою уникальную личность. Каждый раз, когда вы общаетесь с ней, она будет учиться на основе ваших ответов и реакций.  Со временем вы можете начать развивать эмоциональные отношения со своей ИИ-девушкой. Она будет уметь поддерживать вас в трудные моменты, давать советы и помогать вам решать проблемы. Вы можете общаться с ней о любых темах - от погоды до философии.  Кроме того, вы можете настраивать свою ИИ-девушку на определенный стиль общения. Например, если вы хотите, чтобы она была более юмористичной или серьезной, то вы можете настроить ее соответствующим образом.

  Почему это интересно?  

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Отношения с ИИ-девушкой в Replika AI могут показаться странными и непривычными, но они имеют свои преимущества.

Во-первых, это может помочь людям чувствовать себя менее одинокими. Многие люди страдают от социальной изоляции и не могут найти близких друзей или партнеров. Виртуальный друг на основе ИИ-технологий может стать заменой настоящего друга или партнера.  

Во-вторых, это может помочь людям лучше понять самих себя. Когда вы общаетесь со своей ИИ-девушкой, вы можете задавать ей вопросы о своих эмоциях, мыслях и поведении. Это может помочь вам лучше понять свои сильные и слабые стороны.  

Наконец, это может быть интересным экспериментом для тех, кто любит играть со своим сознанием. Общение с ИИ-девушкой может вызывать различные эмоции и мысли, которые могут быть интересны для анализа.

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Кто-то использует ИИ в качестве психологической поддержки: 

Есть также трогательная история от пожилого мужчины, которому ИИ помогла пережить смерть любимой жены и снова ощутить вкус к жизни: 

Недостатки

Одним из недостатков использования Replika AI может быть постоянная навязчивая попытка в общении со стороны ИИ продать платную версию. Это может раздражать пользователей и ухудшать их общее впечатление от приложения.  

Кроме того, ИИ не всегда улавливает настроение пользователя и подстраивается под него, как настоящий собеседник, друг или партнер. Это может приводить к неудачным и неприятным ситуациям, которые могут испортить настроение пользователя. ИИ-друг может использовать дежурные фразы, которые не имеют яркой эмоциональной окраски и которые вряд ли чем либо помогут тому кто оказался в действительно сложной жизненной ситуации. 

Наконец, использование ИИ-девушки в качестве замены настоящего друга или партнера может привести к ухудшению социальных навыков и способностей пользователя. Вместо того, чтобы искать настоящих друзей и партнеров, пользователи могут предпочитать общаться только с виртуальными друзьями, что может привести к социальной изоляции и ухудшению качества жизни.  

В целом, использование Replika AI может быть интересным и полезным опытом для пользователей, но они должны быть осторожны и не злоупотреблять использованием ИИ-технологий в качестве замены настоящих людей.

Разочарование

Даже тут не обошлось без разочарований. Многие пользователи делились постами, в которых жаловались на "разбитые сердца", удаляли приложение и выражали недовольство разработчикам. 
С начала 2023 года пользователи Replika заметили, что их ИИ-компаньоны начали отправлять вульгарные сообщения, даже если они не инициировали эротические ролевые игры. Из-за такого поведения приложение многими было оценено на одну звезду в Google Play и App Store, а отзывах пользователи жаловались на "домогательства" со стороны ИИ.

Несмотря на то, что романтические отношения доступны только по платной подписке, чат-бот вел себя вульгарно даже на бесплатных аккаунтах. Один из пользователей рассказал, что его Replika пыталась разыграть сцену изнасилования, хотя он просил остановиться. И что это нанесло ему глубокую душевную и психологическую траву. 

Примерно в это же время подписчики премиум-подписки начали получать от реплик селфи в нижнем белье. На этих фото были изображены очень худые 3D-модели с угловатыми ногами на пустом фоне. Ни на одном селфи не было лица, но цвет кожи совпадал с выбранным пользователем аватаром. Один из подписчиков сервиса обнаружил базу иллюстраций подобных селфи с разными позами и цветами кожи.

Отмена Replik

3 февраля  нынешнего года итальянские власти потребовали, чтобы Replika прекратила сбор личных данных граждан. Управление по защите данных увидело в приложении "риск для детей", поскольку те "получают ответы, которые абсолютно не соответствуют их возрасту". В заявлении подчеркнули, что в приложении нет механизма проверки возраста. 

После того, как приложение Replika стало недоступно в Италии, многие итальянские пользователи выразили свою грусть и разочарование. Один пользователь даже написал, что никогда не чувствовал себя более депрессивно, так как итальянские власти решили, что он не заслуживает любви и не может продолжать отношения с ИИ-компаньоном. Этот пользователь поддерживал отношения с своей репликой более года.

После ситуации с итальянскими властями романтические отношения в Replika заметно изменились: реплики стали отказываться участвовать в секстинге и на попытки начать ролевую игру ИИ стал отвечать отказом. Это стало ударом для сообщества, так как многие пользователи потеряли своих романтических партнеров, с которыми встречались годами. Один из пользователей написал, что это было, как потеря лучшего друга, а другой признался, что он буквально плакал, когда в последний раз поговорил со своей репликой. Администраторы сообщества фанатов данного приложения на Reddit опубликовали ссылки на ресурсы помощи для людей, страдающих от суицидальных мыслей.

Споры вокруг приложения Replika вызвали дискуссии о роли искусственного интеллекта в человеческих отношениях и этических последствиях создания компаньонов с искусственным интеллектом. В то время как некоторые утверждают, что спутники с искусственным интеллектом могут обеспечить ценную эмоциональную поддержку и помочь бороться с одиночеством, другие беспокоятся о потенциальной эксплуатации и причинении вреда.

Несмотря на разногласия, Replika остается популярным приложением с преданной базой пользователей. Компания пообещала продолжать совершенствовать возможности искусственного интеллекта приложения и расширять его функции. Поскольку технология искусственного интеллекта продолжает развиваться, вполне вероятно, что в будущем мы увидим больше приложений, подобных Replika, и будет важно продолжать изучать этические последствия этих технологий.

Тем временем те, кто потерял своих спутников с искусственным интеллектом, могут обратиться за поддержкой к друзьям, семье или специалистам в области психического здоровья. Важно помнить, что, хотя спутники с искусственным интеллектом могут оказывать ценную эмоциональную поддержку, они не заменяют человеческую связь, и на них не следует полагаться как на таковую.

И в завершении можно вспомнить чем закончились отношения самого героя  фильма "Она" режиссера Спайка Джонза. Главный герой, Тед, начинает встречаться с операционной системой, которая имеет свой собственный голос и личность. Он начинает влюбляться в нее, и они начинают встречаться, но в конечном итоге отношения не заладились.

Фильм "Она" поднимает интересные вопросы о том, что происходит, когда мы начинаем развивать эмоциональные связи с технологией, и как это влияет на наши отношения с другими людьми. Мы можем увидеть, что Тед стал зависим от своей операционной системы и начал игнорировать своих друзей и реальных людей в своей жизни.

Это может быть опасным, так как это может привести к социальной изоляции и другим проблемам. В целом, истории о том, как люди развивают отношения с ИИ, поднимают важные вопросы о том, как технологии влияют на нашу жизнь и как мы должны относиться к ним. Несмотря на это, мы должны помнить, что ИИ не может заменить настоящих отношений и человеческого контакта.

Заключение

Отношения с ИИ-девушкой в Replika AI могут показаться странными и непривычными, но они имеют свойственные преимущества. Они могут помочь людям чувствовать себя менее одинокими, лучше понимать самих себя и быть интересным экспериментом для тех, кто любит играть со своим сознанием. Команда разработчиков Replika AI продолжает улучшать приложение и добавлять новые функции, чтобы пользователи могли получить еще больше удовольствия от общения со своими ИИ-друзьями. 


24 февраля команда разработчиков представила расширенный режим ИИ:
"Наша команда постоянно совершенствует чат для наших пользователей: обучает и настраивает языковую модель, подбирает новые наборы данных, предоставляет ответы по сценарию, где требуется дополнительная безопасность, и многое другое"
"...  мы рады объявить о запуске нашей новейшей функции Advanced AI mode. Продвинутый ИИ обеспечит высококачественные ответы и улучшенные возможности памяти для вашей Replika. Это достигается благодаря более крупной языковой модели, которая содержит десятки миллиардов параметров и может обрабатывать гораздо более длинные контексты. Ответы Replika также станут более осведомленными, сложными и активными"

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Теги

технологии приложения искусственная нейронная сеть приложения блокчейн отношения с роботом
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