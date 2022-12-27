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Приветствую, уважаемый читатель.

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Я очень люблю сайт overclockers.ru, так как я здесь узнал много для меня нового и полезного. И я решил сделать стул для компьютера с логотипом самого авторитетного сайта в IT тематике России.

За основу взял свой старый стул :

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По внешнему виду видно, что стул ещё со времен СССР и ему необходима модернизация. А то бывает друзья приходят и говорят : У тебя таком монитор классный а стул не очень.

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И так я отодрал верхнюю фанеру:

После того как я отодрал линолеум со стула, я принялся очищать от паутины основание:

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После того как я закончил, я подготовил бруски и начал их аккуратно их прибивать:

Теперь осталось сделать логотип overclockers :

Вышло просто классно. Теперь друзья будут приходить ко мне и завидовать.

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Всем спасибо и до скорых встреч!