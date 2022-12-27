Оверклокерская табуретка своими руками - апгрейд, который мы заслужили
Приветствую, уважаемый читатель.
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Я очень люблю сайт overclockers.ru, так как я здесь узнал много для меня нового и полезного. И я решил сделать стул для компьютера с логотипом самого авторитетного сайта в IT тематике России.
За основу взял свой старый стул :
По внешнему виду видно, что стул ещё со времен СССР и ему необходима модернизация. А то бывает друзья приходят и говорят : У тебя таком монитор классный а стул не очень.
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И так я отодрал верхнюю фанеру:
После того как я отодрал линолеум со стула, я принялся очищать от паутины основание:
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После того как я закончил, я подготовил бруски и начал их аккуратно их прибивать:
Теперь осталось сделать логотип overclockers :
Вышло просто классно. Теперь друзья будут приходить ко мне и завидовать.
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Всем спасибо и до скорых встреч!
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