ZTE предлагает к покупке Blade A56 по рекомендованной цене 119 евро.

ZTE представила новый бюджетный смартфон Blade A56. Новинка уже доступна к покупке по рекомендованной розничной цене 119 евро.

Смартфон работает на базе процессора Unisoc Tiger T606 (T7200). Чипсет производится по 12-нанометровому техпроцессу и имеет 2 ядра Cortex-A75 и 6 ядер Cortex-A55 (все ядра работают на частоте 1600 МГц). Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенное хранилище — 64 ГБ. Для расширения памяти и работы с двумя SIM-картами одновременно предусмотрены три физических слота: два под nano-SIM и один под карту microSD.

На передней панели смартфона расположилась 6.75-дюймовая IPS-панель с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Максимальная частота обновления изображения достигает 90 Гц. Основная тройная камера включает главный датчик на 13 Мп и два вспомогательных сенсора разрешением всего 0.08 мегапикселя каждый. Каплевидная фронтальная камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 8 мегапикселей.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую кнопку питания. Вес устройства составляет 193 грамма, размеры — 167,64 x 77,37 x 8,3 мм. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 15. По заверениям производителя, аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает автономность до 48 часов в режиме повседневного использования.