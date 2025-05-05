Lemmo One MK2 Limited Green Explorer Series 2025 разработан для бездорожья.

Lemmo анонсировала выход ограниченной серии электровелосипедов One MK2 Limited Green Explorer Series 2025.

One MK2 получила цвет Pantone 618C — приглушенный зеленый оттенок, напоминающий лесную листву. Рама доступна в двух или трех размерах, в зависимости от выбора руля: плоский вариант для городских поездок или изогнутый гоночный руль, знакомый поклонникам шоссейных велосипедов. Производитель подчеркивает, что электродвигатель интегрирован и отличить One MK2 от обычного велосипеда с первого взгляда невозможно.

Сердце модели — мотор-колесо с крутящим моментом 40 Н·м, управляемое датчиком крутящего момента для плавного ускорения. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 531 Вт·ч, IoT-модулем для удаленного мониторинга и интеллектуальной системой управления.

Для гравийных трасс была установлена трансмиссия Shimano GRX, а также выбраны шины Continental Terra Trail с агрессивным протектором.

Базовая версия Lemmo One MK2 Limited Green Explorer Series 2025 обойдется в 2190 евро.