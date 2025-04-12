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Zerox852
Обновленная Toyota GR Yaris представлена с новым аэродинамическим пакетом Aero Performance
Toyota представила в Японии обновленный GR Yaris, который поступит в продажу в мае по цене от 3 560 000 иен (2,1 млн рублей).

Toyota представила обновлённый GR Yaris. Модель получила множество доработок, среди которых особенно выделяется новый пакет Aero Performance.

Пакет Aero Performance станет доступен в Японии начиная с осени для версий RC и RZ. В комплект входят передний спойлер, воздухозаборники на передних крыльях и алюминиевый капот с вентиляционными отверстиями. Помимо этого, покупатели получат регулируемое заднее антикрыло, вентилируемый задний бампер и особую крышку бензобака, обеспечивающую оптимальное распределение воздушных потоков под днищем автомобиля.

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Стандартная версия GR Yaris выйдет в продажу в мае и получит усовершенствованную автоматическую коробку передач. По заявлению Toyota, новая коробка обеспечит лучшую реакцию при агрессивной езде и плавное переключение скоростей. Также был настроен увеличенный ход педали тормоза.

Инженеры Toyota провели модернизацию ряда узлов и агрегатов. Некоторые компоненты подвески теперь крепятся усиленными болтами. Подвеска новой версии GR Yaris получила переработанные амортизаторы. В обновленной версии система безопасности Toyota Safety Sense входит в базовую комплектацию.

Стоимость обновлённого GR Yaris в Японии начинается от 3 560 000 йен (примерно 2,1 млн рублей) и достигает 5 330 000 йен (примерно 3,1 млн рублей) за топовый вариант RZ High Performance. Последний оснащён трёхцилиндровым турбомотором объёмом 1,6 литра, развивающим мощность до 300 лошадиных сил и крутящий момент 400 Нм. В качестве трансмиссии предлагаются шестиступенчатая механика или восьмиступенчатый автомат. Новинка предлагается исключительно с полным приводом.

#авто #toyota #toyota gr yaris
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