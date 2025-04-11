После длительного периода разработки долгожданные изменения в голосовом помощнике Siri от Apple, наконец, приближаются к релизу. Согласно новому отчёту, переработанная версия Siri будет представлена этой осенью одновременно с выходом iOS 19. Эти новости появились на фоне значительных кадровых перестановок внутри компании, связанных с интеграцией технологий Apple Intelligence в Siri.
Источником информации стал отчёт 9to5Mac, основанный на статье The New York Times. В нём утверждается, что новая версия Siri позволит пользователям редактировать и отправлять фотографии друзьям. Однако остаётся неясным, будут ли реализованы другие анонсированные ранее функции Apple Intelligence.
Стоит отметить, что изначально предполагалось, что обновлённая Siri принесёт более персонализированный опыт взаимодействия, но разработка затянулась дольше, чем планировалось. В марте Apple сообщила, что эти изменения потребуют дополнительного времени на разработку и появятся лишь в следующем году. Теперь же стало известно, что релиз новой версии состоится, скорее всего, в сентябре или чуть позже, но всё ещё в рамках текущего года.
Одной из основных проблем, с которыми сталкивались пользователи iPhone, было то, что Siri не справлялась с простыми вопросами. Ожидается, что предстоящие обновления помогут решить эту проблему и существенно улучшить работу помощника.