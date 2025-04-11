Ожидается, что предстоящее обновление существенно улучшит работу помощника.

После длительного периода разработки долгожданные изменения в голосовом помощнике Siri от Apple, наконец, приближаются к релизу. Согласно новому отчёту, переработанная версия Siri будет представлена этой осенью одновременно с выходом iOS 19. Эти новости появились на фоне значительных кадровых перестановок внутри компании, связанных с интеграцией технологий Apple Intelligence в Siri.

Источником информации стал отчёт 9to5Mac, основанный на статье The New York Times. В нём утверждается, что новая версия Siri позволит пользователям редактировать и отправлять фотографии друзьям. Однако остаётся неясным, будут ли реализованы другие анонсированные ранее функции Apple Intelligence.

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Стоит отметить, что изначально предполагалось, что обновлённая Siri принесёт более персонализированный опыт взаимодействия, но разработка затянулась дольше, чем планировалось. В марте Apple сообщила, что эти изменения потребуют дополнительного времени на разработку и появятся лишь в следующем году. Теперь же стало известно, что релиз новой версии состоится, скорее всего, в сентябре или чуть позже, но всё ещё в рамках текущего года.

Одной из основных проблем, с которыми сталкивались пользователи iPhone, было то, что Siri не справлялась с простыми вопросами. Ожидается, что предстоящие обновления помогут решить эту проблему и существенно улучшить работу помощника.