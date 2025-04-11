Intel обещает прирост FPS до 10% благодаря интеллектуальному управлению параметрами CPU и оперативной памяти.

Intel представила в Китае свою новую программу оптимизации производительности под названием Intel Performance Optimization (IPO). Инициатива направлена на улучшение работы недостаточно эффективных процессоров серии Arrow Lake, обещая прирост FPS до 10% благодаря интеллектуальному управлению параметрами CPU и оперативной памяти, сохраняя при этом гарантию на устройства.

Как сообщил источник UNIKO’s Hardware on X, IPO уже применяется в готовых компьютерных системах от ряда китайских брендов. Программа предлагает баланс между стандартными настройками и ручным разгоном, обеспечивая повышение производительности при сохранении стабильности и гарантии.

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IPO работает путем внедрения специализированных профилей, регулирующих различные параметры центрального процессора, такие как частоты ядер P и E, скорость кольцевой шины, подключения NGU и D2D, а также лимиты энергопотребления (PL1 и PL2). Кроме того, она управляет скоростью и задержками оперативной памяти.

Первоначальная производительность процессоров Arrow Lake оказалась ниже ожидаемой, и некоторые модели даже уступали предыдущим поколениям в ряде тестов. С декабря Intel активно работает над улучшением показателей через обновления прошивок и микрокодов, однако результаты этих изменений оказались неоднозначными.

Существуют предположения, что в будущем Intel может распространить аналогичную функцию в виде опциональных настроек BIOS для процессоров Arrow Lake по всему миру, превратив нынешнюю программу IPO в своего рода тестовый проект.